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    Salud refuerza llamado a la prevención contra el hantavirus: 7 de cada 10 contagios ocurren en actividades domésticas

    Según detallaron las autoridaddes, en lo que va del año se han confirmado 52 casos y 21 fallecidos por hantavirus, registrando así una letalidad del 40%, la más alta que se ha visto desde el 2020.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    La subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, y la seremi de Salud de la Región Metropolitana, Pía Venegas, hicieron esta jornada un especial llamado a la población para reforzar las medidas preventivas contra el síndrome cardiopulmonar por Hantavirus, especialmente con la llegada de Fiestas Patrias y la primavera.

    Según detalló la autoridad sanitaria, en lo que va del año se han confirmado 52 casos y 21 fallecidos por hantavirus, cifra que llama a la preocupación ya que 7 de cada 10 personas contagiadas se infectaron en sectores rurales o semirrurales, ya sea dentro como fuera de la vivienda.

    Debido a esto, indicaron, es clave que todas las personas tomen conciencia del riesgo de exposición a las heces u orina del ratón colilargo, que transmite la enfermedad.

    “En lo que va del año ya se han confirmado 52 casos por enfermedad por virus Hanta, con una letalidad del 40%, que es la más alta que hemos visto desde el 2020. Siete de cada diez personas que se han contagiado de Hanta lo han hecho en actividades domésticas en zonas rurales, ese es el principal factor de riesgo”, indicó Pizarro.

    “Por eso insistimos en las medidas de prevención: si va a desmalezar o limpiar, debe hacerlo con mascarilla, antiparras y guantes”, añadió.

    El ratón colilargo, recordó, está presente desde Atacama hasta Magallanes, y la llegada de la primavera y el verano hace necesario reforzar la comunicación y promoción de medidas de prevención y control para evitar la exposición al reservorio, sus secreciones y elementos contaminados.

    Cruz Roja “recrea” en el terminal de buses Santiago, condiciones de contagio del virus Hanta y entrega recomendaciones. AgenciaUno

    De acuerdo con la información epidemiológica a la fecha, del resto de los casos confirmados, un 11,5% se contagió en actividades recreacionales, 3,5% laborales y 3,8% indeterminados. Las regiones con mayor número de lugares probables de contagio a la fecha son Los Lagos, O’Higgins, Ñuble y Aysén.

    Dos de los casos notificados en la Región Metropolitana en tanto, son de la provincia de Melipilla.

    “Si va a hacer senderismo, debe hacerlo por los lugares establecidos. Si va a hacer camping, debe mantener los alimentos en lugares herméticos, cerrados, al igual que la basura”, advirtió al respecto la subsecretaria.

    Por su parte, la seremi de Salud hizo hincapié en la importancia de la ventilación de los espacios.

    “Si va a entrar a un lugar donde no se ha estado desde hace tiempo, se debe ventilar 30 minutos como mínimo y no barrer en seco. También evitar que personas vulnerables como niños, embarazadas, personas mayores, se vean expuestas”, sostuvo.

    Debido a la importancia de la campaña, las autoridades también informaron del inicio de la estrategia comunicacional “Chile se cuida del virus Hanta”, la que tendrá foco en redes sociales y radios de zonas rurales para reforzar las medidas preventivas en este período del año.

    Más sobre:NacionalMinsalMinisterio de SaludHantaVirus hantaHantavirusratón colilargo

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