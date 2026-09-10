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    Trump promete enviar 500 dólares a casi un millón de estadounidenses por los “cobros excesivos” de Obamacare

    Esta promesa surge después de que Trump se comprometiera el miércoles a enviar 5.000 dólares a cada adulto estadounidense si los republicanos conservan el control de la Cámara de Representantes y del Senado en las elecciones de mitad de mandato.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, usando un jockey de MAGA durante un mitin. Foto: Archivo

    El gobierno de Donald Trump promete cheques de reembolso de 500 dólares a aproximadamente un millón de personas inscritas en la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (Obamacare) en 30 estados. Según la Casa Blanca, estas personas fueron afectadas por “cobros excesivos” debido a las tarifas del mercado de seguros impuestas por la administración de Joe Biden.

    Esta promesa surge después de que Trump se comprometiera el miércoles a enviar 5.000 dólares a cada adulto estadounidense si los republicanos conservan el control de la Cámara de Representantes y del Senado en las elecciones de mitad de mandato, y en un contexto en el que la asequibilidad se ha convertido en un tema central para los votantes de cara a noviembre.

    Según la Casa Blanca, los reembolsos -que comenzarán a enviarse en octubre- se destinarán a personas de 30 estados que adquieren seguro médico a través del mercado federal y no reciben ayuda financiera.

    Las autoridades señalaron que estos pagos tienen como fin reembolsar a los estadounidenses que afrontaron primas más elevadas y pagaron el costo total de sus planes.

    “La medida de alivio comienza con el reembolso a todas las personas a las que se les cobró de más, y los pagos se enviarán en cuestión de unas pocas semanas”, declaró el presidente Donald Trump en un mensaje grabado publicado el jueves en la cuenta de X de la Casa Blanca. Los afiliados que pueden esperar recibir reembolsos son aquellos que no perciben ayudas para el pago de las primas.

    Los críticos calificaron la medida de “truco publicitario” que no constituye un plan para abordar el vertiginoso aumento de los costos de la atención médica.

    Obamacare es la ley de salud aprobada en 2010 que amplió el acceso a los seguros y estableció normas nacionales de cobertura.

    Creó mercados en línea donde las personas pueden adquirir planes de salud privados, a menudo con asistencia gubernamental que reduce los costos mensuales.

    Los mercados de seguros son administrados ya sea por estados individuales o por el gobierno federal, y las personas que adquieren planes a través del mercado federal pagan primas mensuales. Quienes no reúnen los requisitos para recibir subsidios basados ​​en los ingresos pagan el costo total por su cuenta, el cual puede ascender a cientos de dólares al mes, detalla la BBC.

    Según The Associated Press, aproximadamente 19 millones de personas obtienen cobertura de seguro a través del mercado de seguros de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio.

    La afiliación a Medicaid -el seguro médico público para personas de bajos ingresos- y a los mercados de seguros de Obamacare ha disminuido en unos 8 millones de personas desde que Trump regresó al cargo.

    Más sobre:EE.UU.TrumpObamacareLey del Cuidado de Salud a Bajo PrecioBidenMundo

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