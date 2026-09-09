SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Nepal eleva a cerca de 1.370 los muertos por la inundación en la frontera con China

    Las autoridades de Nepal además han informado que más de 5.100 personas siguen desaparecidas.

    Por 
    Europa Press

    Las autoridades de Nepal han elevado este miércoles a cerca de 1.370 los muertos a causa de las devastadoras inundaciones registradas el 26 de agosto en el norte del país, en un punto situado en la frontera con China, al tiempo que han afirmado que más de 5.100 personas siguen desaparecidas, incluidos unos 590 extranjeros.

    La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA, por sus siglas en inglés) ha indicado en su último boletín, publicado a través de redes sociales, que hasta la fecha se han recuperado 1.367 cadáveres, entre ellos 363 en Chitwan, 226 en Nawalparasi Este y 222 en Nawalparasi Oeste.

    Asimismo, ha afirmado que 5.132 personas siguen desaparecidas, en un momento en el que las esperanzas de hallar supervivientes siguen disminuyendo por el tiempo que ha pasado desde la tragedia, al tiempo que ha apuntado que 13.646 personas han sido rescatadas en las zonas afectadas por la inundación.

    A las cifras ofrecidas por Nepal se suman al menos 43 muertos y alrededor de 550 desaparecidos en territorio chino a causa de la tragedia, tal y como señalaron las autoridades del gigante asiático en su último balance, así como tres cadáveres recuperados en India.

    Más sobre:NepalChinaInundaciónFallecidosDesaparecidos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Arrau critica que criminal colombiano vuelva a centro de detención juvenil de donde escapó: “¿Qué garantiza que esta vez sea distinto?"

    Yeomans acusa “irresponsabilidad tremenda” de embajador Judd por dichos sobre el estallido: “Está mintiendo”

    Juan Carlos Spencer, de la Bolsa Electrónica, por reforma al mercado de capitales: “Esta es una oportunidad, y no creo que haya otras”

    Lautaro Carmona y primer 11-S de Kast en La Moneda: “Vamos a demostrar nuestro nivel de organización, nuestra capacidad de movilizarnos”

    María José Hoffmann y competencia por presidencia UDI: “Me gustaría que fuera Constanza Hube, ella está disponible”

    Matías Acevedo y nuevo fondo para financiar viviendas: “Uno debería pensar que esto sea una medida transitoria, puede ser dos o tres años”

    Lo más leído

    1.
    Aseguran que avión que trasladó este martes a Zelensky a Oslo estuvo “a punto” de ser derribado por un dron

    Aseguran que avión que trasladó este martes a Zelensky a Oslo estuvo “a punto” de ser derribado por un dron

    2.
    Renuncia de investigador de Anthropic por temor a que la IA esté “fuera de control” aumenta presión por límites a la industria

    Renuncia de investigador de Anthropic por temor a que la IA esté “fuera de control” aumenta presión por límites a la industria

    3.
    Canciller alemán acusa a AfD de buscar una “limpieza étnica” y partido de extrema derecha se perfila para dos nuevas elecciones regionales

    Canciller alemán acusa a AfD de buscar una “limpieza étnica” y partido de extrema derecha se perfila para dos nuevas elecciones regionales

    4.
    Canciller de Israel afirma que su país no planea expulsar por la fuerza a los habitantes de Gaza

    Canciller de Israel afirma que su país no planea expulsar por la fuerza a los habitantes de Gaza

    5.
    Registros públicos de EE.UU. revelan que Trump entregó regalos en efectivo por US$45.000 a su asistente Natalie Harp y otras asesoras

    Registros públicos de EE.UU. revelan que Trump entregó regalos en efectivo por US$45.000 a su asistente Natalie Harp y otras asesoras

    6.
    Rusia acusa a Zelenski de “chantaje” por sus advertencias sobre la aviación civil en el cielo ruso

    Rusia acusa a Zelenski de “chantaje” por sus advertencias sobre la aviación civil en el cielo ruso

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigador de Anthropic renuncia y lanza una inquietante advertencia sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Investigador de Anthropic renuncia y lanza una inquietante advertencia sobre el futuro de la inteligencia artificial

    iPhone Duo: el primer plegable de Apple costará desde $2.499.990 y llegará en octubre

    iPhone Duo: el primer plegable de Apple costará desde $2.499.990 y llegará en octubre

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas en Santiago y la zona central por tres días continuos

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas en Santiago y la zona central por tres días continuos

    Apple presenta los iPhone 18 Pro y Pro Max: cámara con apertura variable, más batería y nueva Siri con IA

    Apple presenta los iPhone 18 Pro y Pro Max: cámara con apertura variable, más batería y nueva Siri con IA

    Servicios

    Sube la bencina: revisa los valores de los combustibles para los próximos días

    Sube la bencina: revisa los valores de los combustibles para los próximos días

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Rating del martes 8 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 8 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Arrau critica que criminal colombiano vuelva a centro de detención juvenil de donde escapó: “¿Qué garantiza que esta vez sea distinto?"
    Chile

    Arrau critica que criminal colombiano vuelva a centro de detención juvenil de donde escapó: “¿Qué garantiza que esta vez sea distinto?"

    Yeomans acusa “irresponsabilidad tremenda” de embajador Judd por dichos sobre el estallido: “Está mintiendo”

    Lautaro Carmona y primer 11-S de Kast en La Moneda: “Vamos a demostrar nuestro nivel de organización, nuestra capacidad de movilizarnos”

    Juan Carlos Spencer, de la Bolsa Electrónica, por reforma al mercado de capitales: “Esta es una oportunidad, y no creo que haya otras”
    Negocios

    Juan Carlos Spencer, de la Bolsa Electrónica, por reforma al mercado de capitales: “Esta es una oportunidad, y no creo que haya otras”

    Matías Acevedo y nuevo fondo para financiar viviendas: “Uno debería pensar que esto sea una medida transitoria, puede ser dos o tres años”

    La historia se repite en Wom: Chris Bannister se despide y nuevamente lo reemplaza un ejecutivo argentino

    Lluvia y tormentas eléctricas en Valparaíso y Rancagua: cuándo y cuáles serán los sectores más afectados
    Tendencias

    Lluvia y tormentas eléctricas en Valparaíso y Rancagua: cuándo y cuáles serán los sectores más afectados

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas en Santiago y la zona central por tres días continuos

    Estas son las regiones que tendrían lluvia en Fiestas Patrias, según la última actualización del pronóstico

    Alexis Sánchez completa 90′ luego de seis meses, pero no evita una nueva derrota de Montreal
    El Deportivo

    Alexis Sánchez completa 90′ luego de seis meses, pero no evita una nueva derrota de Montreal

    Repasa la derrota del Montreal de Alexis Sánchez ante Charlotte en la MLS

    El Liverpool le remonta al Atlético de Madrid y triunfa en la primera fecha de la Champions League

    iPhone Duo: el primer plegable de Apple costará desde $2.499.990 y llegará en octubre
    Tecnología

    iPhone Duo: el primer plegable de Apple costará desde $2.499.990 y llegará en octubre

    Apple Watch Ultra 4: más batería, nuevos sensores y una función que indica cuándo entrenar o descansar

    Apple presenta los iPhone 18 Pro y Pro Max: cámara con apertura variable, más batería y nueva Siri con IA

    Movimiento Original son galardonados como Embajadores Culturales de la Municipalidad de Pudahuel
    Cultura y entretención

    Movimiento Original son galardonados como Embajadores Culturales de la Municipalidad de Pudahuel

    La Batalla de Chile llega a Mubi: la huella del histórico documental que registró la utopía y la caída de la UP

    “Casi me arranca la cara”: cómo fue la dura pelea entre Noel y Liam Gallagher que separó a Oasis

    Canciller de Israel afirma que su país no planea expulsar por la fuerza a los habitantes de Gaza
    Mundo

    Canciller de Israel afirma que su país no planea expulsar por la fuerza a los habitantes de Gaza

    Canciller alemán acusa a AfD de buscar una “limpieza étnica” y partido de extrema derecha se perfila para dos nuevas elecciones regionales

    Registros públicos de EE.UU. revelan que Trump entregó regalos en efectivo por US$45.000 a su asistente Natalie Harp y otras asesoras

    Datos Paula: tres experiencias para vivir un 29 de ñoquis
    Paula

    Datos Paula: tres experiencias para vivir un 29 de ñoquis

    Hablemos de amor: elegí la paz después del dolor

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio