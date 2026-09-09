EE.UU. destruye cinco petroleros iraníes y Teherán responde con misiles contra objetivos estadounidenses en Jordania

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos destruyeron este martes cinco petroleros iraníes en aguas próximas al estrecho de Ormuz y el golfo de Omán, en una nueva acción militar que fue respondida por Teherán con el lanzamiento de misiles hacia instalaciones estadounidenses en Jordania.

La operación de EE.UU. fue confirmada por el Comando Central (Centcom), que detalló que los ataques ocurrieron después de que la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) intentara atacar con misiles balísticos a un buque de guerra estadounidense en dos ocasiones durante los dos días anteriores.

CENTCOM forces destroyed five Iranian crude oil carriers, Sept. 8, after the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) targeted a U.S. Navy warship with ballistic missiles twice over the past two days. The U.S. warship successfully evaded the attempted Iranian attacks and… pic.twitter.com/Gi8a2tloN1 — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 8, 2026

Según Washington, el navío logró evadir ambos ataques y continuó sus operaciones en aguas de la región. No se registraron militares estadounidenses heridos en esos episodios.

El mando militar de EE.UU. identificó a las cinco embarcaciones destruidas como Kaviz, Charminar, Horizon 1 y Riesco, atacadas en el golfo de Omán, y Derya, alcanzada cerca de la isla de Kharg, uno de los principales puntos de exportación petrolera de Irán.

Además, remarcó que los cinco buques estaban vinculados a una red de transporte de petróleo que, según Washington, genera recursos para la Guardia Revolucionaria y sus organizaciones asociadas en Medio Oriente. Antes de los ataques, las fuerzas estadounidenses ordenaron a las tripulaciones abandonar las embarcaciones.

El episodio se suma a una operación similar realizada el sábado, cuando la nación norteamericana informó de la destrucción de otros tres petroleros iraníes después de que la Guardia Revolucionaria intentara atacar un portaaviones y un destructor estadounidenses.

Irán responde con misiles sobre Jordania

Después de los ataques contra los petroleros, Irán lanzó misiles hacia territorio jordano, donde se encuentran instalaciones utilizadas por las fuerzas estadounidenses.

La Guardia Revolucionaria afirmó haber atacado una instalación militar estadounidense ubicada en el área de Al Azraq, en el este de Jordania. El Centcom, consultado sobre el episodio, señaló inicialmente que no tenía información para proporcionar sobre el ataque.

No obstante, el gobierno jordano confirmó que su territorio fue alcanzado por una oleada de misiles procedentes de Irán.

Las Fuerzas Armadas jordanas informaron que sus sistemas de defensa aérea enfrentaron 20 misiles balísticos lanzados hacia el país. De ese total, 18 fueron interceptados y destruidos, mientras que otros dos cayeron en zonas sin población.

Según la evaluación inicial de las autoridades, no se registraron víctimas fatales como consecuencia del ataque. Equipos especializados fueron enviados a los lugares donde cayeron restos y fragmentos para asegurar las zonas y determinar la naturaleza de los elementos encontrados.

Nueva escalada en torno a Ormuz

El intercambio de ataques se enmarca en la disputa entre Estados Unidos e Irán por el control y la circulación marítima en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo y gas.

Teherán ha anunciado nuevas restricciones para las embarcaciones que intenten atravesar el estrecho y ha amenazado con responder contra buques vinculados a países que, según su gobierno, colaboren con Estados Unidos.

Banderas de Irán y Estados Unidos. Foto: setav.org/archivo.

La Guardia Revolucionaria advirtió este martes a las tripulaciones de petroleros situados cerca de puertos de Kuwait y Bahréin que abandonaran las embarcaciones, argumentando que ambos países albergan fuerzas estadounidenses y que sus instalaciones son utilizadas en las operaciones contra Irán.

En paralelo, Estados Unidos mantiene restricciones sobre los puertos iraníes como parte de la presión económica ejercida por la administración de Donald Trump. El objetivo apuntaa limitar la capacidad de Teherán para exportar petróleo y obtener ingresos destinados a financiar sus operaciones militares.

La situación también ha repercutido en los mercados energéticos. Según consigna la agencia AP, el precio del crudo Brent llegó a subir brevemente hasta los US$99,46 por barril durante la jornada, en medio de las preocupaciones por las interrupciones del suministro y la navegación en la región.

EE.UU. aumenta presión económica

A la respuesta militar se sumó este martes una nueva ronda de sanciones estadounidenses contra el sector aeronáutico iraní.

La administración Trump anunció medidas contra más de una veintena de aerolíneas comerciales y privadas, además de proveedores extranjeros de servicios relacionados con el transporte de carga, como parte de los esfuerzos para limitar los vínculos económicos de Irán con otros países.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó durante una visita a Colombia que Washington responderá a los ataques iraníes contra sus fuerzas.

“Irán sigue tratando de atacar buques navales de Estados Unidos. Y por cada vez que lo hagan o lo intenten, van a perder buques petroleros”, puntualizó.