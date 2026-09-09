Oficialismo valora avance y oposición celebra rechazo al financiamiento: parlamentarios reaccionan a aprobación de Sala Cuna en el Senado

Este martes, la Sala del Senado despachó a segundo trámite constitucional el proyecto de Sala Cuna Universal, pero afecto a algunas modificaciones originadas durante su paso por las comisiones de Trabajo, de Educación y de Hacienda.

Entre estas, destaca el rechazo a la fórmula de financiamiento propuesta por el Ejecutivo, debido a que no se logró el quórum para aprobar que la cotización fuera de 0,35% de cargo del empleador, compensada con una reducción equivalente de la tasa de cotización de cargo del empleador al Seguro de Cesantía.

Y en este marco, la senadora Yasna Provoste (DC) valoró tanto la aprobación del proyecto, como el rechazo otorgado a que el beneficio sea costeado a través de tal método.

“La oposición tiene una posición clara, queremos que exista sala cuna, pero no a costa del Seguro de Cesantía de los trabajadores. No corresponde crear un nuevo derecho social debilitando otro. El diseño original vinculaba expresamente la cotización de 0,35% con una rebaja de 0,20 puntos en las cuentas individuales y de 0,15 puntos en el fondo solidario”, recordó la parlamentaria.

Tras esto, afirmó que ahora la responsabilidad del Ejecutivo es “proponer un financiamiento nuevo, suficiente y sostenible”.

Por su parte, la senadora RN Paulina Núñez sostuvo que “el día que asumí la Presidencia del Senado dije que Sala Cuna Universal sería una prioridad y hoy damos un paso decisivo para cumplir ese compromiso y convertirla finalmente en ley”.

En este sentido, agradeció a “la decisión resuelta” del gobierno de José Antonio Kast para apoyar la iniciativa originada en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, incluyendo las urgencias que se le han puesto durante la actual administración al proyecto de sala cuna en el marco de su tramitación legislativa.

“Hoy tenemos una buena noticia para Chile: después de tres gobiernos fuimos capaces de terminar el primer trámite, que es acá en el Senado”, añadió, tras lo cual dijo esperar que el proyecto avance con mayor celeridad en la Cámara de Diputados.

En tanto, su correligionaria María José Gatica valoró lo hecho en el Senado y recordó que la iniciativa “partió en la segunda administración del Presidente Sebastián Piñera y hoy logra dar un primer paso en la administración de José Antonio Kast”.

Desde la UDI, el senador Gustavo Sanhueza, presidente de la Comisión de Educación, valoró que “por fin salió del Senado el proyecto”. En este sentido, recordó que con la senadora Paulina Núñez “solicitamos que se le diera urgencia a este proyecto”.

Agregó que durante la tramitación en la Cámara de Diputados, “se le pueden hacer mejoras, se puede reponer lo que se cayó acá en las diferentes votaciones, pero creo que hay que quedarse con el vaso medio lleno”.

Por su parte, la diputada Ana María Gazmuri, de Acción Humanista, valoró el rechazo del artículo que permitía financiar la Sala Cuna Universal con recursos asociados al Seguro de Cesantía.

“Una fórmula así era impensable: financiar un derecho social nuevo debilitando el Seguro de Cesantía, justo en medio de una crisis de desempleo, nunca debió llegar tan lejos en la discusión. Ampliar el acceso a sala cuna es urgente, pero no puede hacerse restando protección a quienes hoy están sin trabajo”, afirmó mediante su cuenta de X.

Ahí, dijo esperar que en la Cámara de Diputados “se mantenga la misma sensatez” y llamó al gobierno a “presentar un mecanismo de financiamiento distinto, que no obligue a elegir entre dos derechos que perfectamente pueden construirse juntos”.

En la misma red social, la diputada y presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, celebró también el rechazo al mecanismo de financiamiento,al señalar que “lo bueno es que ahora va a la Cámara y estaremos para mejorarlo, con un financiamiento que le de garantías a todas las trabajadoras, independiente de su bolsillo”.

Y desde el Partido Socialista, el diputado Juan Santana se sumó a las críticas contra el gobierno y la iniciativa. “Querían financiarla rebajando el seguro de cesantía de los mismos trabajadores. Eso se cayó recién en el Senado, y está bien que se haya caído: no se construye un derecho nuevo debilitando otro”, destacó.