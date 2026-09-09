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    Política

    Alvarado intenta contener polémica por contratación de funcionario de 19 años y dice que iniciarán indagación interna

    La indagatoria deberá establecer cómo se autorizó el fichaje y remuneración del estudiante que ascendía a casi dos millones de pesos. La revisión recae administrativamente en la Subsecretaría del Interior.

    Rocío LatorrePor 
    Rocío Latorre
    20/08/2026 - VOCERIA MINISTRO CLAUDIO ALVARADO. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    La contratación de un estudiante de primer año de Periodismo, de 19 años, con una remuneración de $ 1,9 millones abrió un flanco en el Ministerio del Interior.

    El caso llevó al biministro Claudio Alvarado a intentar contener la controversia e instruir una investigación administrativa para determinar cómo se gestó la incorporación de Cristóbal Soto, quien desde marzo se desempeña como encargado de redes sociales de la cartera.

    El fichaje generó cuestionamientos debido a la edad y la baja experiencia del funcionario, además del monto de su remuneración. Frente a ello, Alvarado señaló -desde el Congreso- que instruyó al subsecretario de Interior, Máximo Pavez, que la situación se ajuste a los instructivos de austeridad fijados por el Ministerio de Hacienda y que se determine cómo se produjo la contratación.

    “Es una situación que instruí al subsecretario se corrija, que se apliquen los instructivos de austeridad que ha establecido el Ministerio de Hacienda y que se realice un proceso administrativo interno para determinar las responsabilidades, por qué ocurrió esta situación”, afirmó.

    Sobre la continuidad de Soto en el cargo, el biministro explicó que se conversó con el funcionario para adecuar sus condiciones a las disposiciones de austeridad. “Y si no acepta esas condiciones, obviamente no va a poder continuar”, sostuvo.

    En términos administrativos, explican en Interior, es la subsecretaría la que tiene a su cargo la gestión y tramitación de las contrataciones del ministerio. Por eso, aunque Alvarado instruyó revisar el caso, la indagatoria deberá determinar qué unidades y funcionarios intervinieron en el proceso que permitió la incorporación de Soto y la fijación de sus condiciones contractuales.

    La situación también abrió un flanco para La Moneda, considerando que durante la campaña y posteriormente desde el actual oficialismo se cuestionaron las contrataciones realizadas durante la administración del expresidente Gabriel Boric y la existencia de un supuesto “gobierno en práctica”.

    Consultado por un eventual doble estándar del Ejecutivo, Alvarado defendió el procedimiento utilizado para incorporar al joven al Ministerio del Interior. “Todo el proceso de contrataciones de los ministerios, específicamente del Ministerio del Interior, se han hecho por los canales y los conductos que corresponden”, aseguró.

    El propio biministro, sin embargo, reconoció que el caso requiere una revisión. “Nadie está exento de cometer errores”, afirmó, para luego enumerar las medidas adoptadas por el gobierno: corregir de inmediato la situación, cumplir estrictamente los instructivos de Hacienda y abrir una investigación administrativa para establecer por qué se produjo.

    “Esos errores se corrigen y se sancionan por no cumplirse las normas que están establecidas”, remató Alvarado.

    El caso, además, ha puesto la lupa sobre otras contrataciones realizadas durante los primeros meses de la administración, particularmente de funcionarios que son recién egresados o que aún se encuentran cursando estudios superiores.

    Más sobre:PolíticaContratacion19 añosCristóbal SotoAlvaradoInterior

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