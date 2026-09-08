“En los 80 tu rol es estelar”: así puedes crear tu propia foto de esa década con IA

Los peinados abultados y los colores llamativos vuelven a tomarse las redes sociales, pero esta vez de la mano de la inteligencia artificial.

El nuevo trend que se ha viralizado por las redes trata sobre convertir una fotografía actual en una imagen que parece sacada directamente de los años 80 .

No es necesario tener conocimientos de edición para probarlo.

Solamente se requiere de chatbot de inteligencia artificial como ChatGPT o Gemini , que permiten cargar una fotografía y hacer cambios y modificaciones a la imagen.

“En los 80 tu rol es estelar”: así puedes crear tu propia foto de esa década con IA

El paso a paso del trend

Para conseguir un mejor resultado, lo recomendable es partir con una fotografía de buena calidad , con buena iluminación y el rostro claramente visible.

Si la idea es cambiar también la vestimenta, es preferible que en la imagen aparezca una parte importante del cuerpo.

Una vez seleccionada la foto, se debe cargar en la herramienta de IA y escribir un prompt que indique qué elementos se quieren modificar.

Una sugerencia es: “Genera una imagen de cómo me vería en la década de los 80. Mantén las facciones de mi cara y solo modifica el vestuario, el peinado y el fondo de la imagen” .

El resultado puede personalizarse todavía más incorporando elementos característicos de la década, como chaquetas de jeans, hombreras, accesorios grandes, maquillaje colorido y peinados con volumen.

También se puede especificar el tipo de fotografía y escenario.

Por ejemplo, se puede pedir que parezca una fotografía familiar de los 80, un retrato de estudio o una imagen tomada durante una fiesta, incluso con luces de neón.

Los famosos que volvieron a los 80

El fenómeno tampoco ha quedado limitado a los usuarios de redes sociales. Famosos del mundo de la política y la televisión, e incluso marcas y empresas, se han sumado al trend y han compartido sus propias versiones ochenteras.

A continuación, algunos de los ejemplos que han circulado en redes:

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