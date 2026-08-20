Cuáles fueron los 10 emojis más utilizados en 2025, según Google. Foto: Pexels

El emoji “😭“ se convirtió en el más utilizado del mundo durante 2025 , según datos de Google.

La expresión desplazó a 🤣 y 😂, que durante años han ocupado los primeros lugares.

Los datos fueron entregados por Google a The New York Times y corresponden a una muestra anónima de 665 millones de emojis utilizados por personas de todo el mundo a través de Gboard, el teclado integrado en dispositivos Android.

El diario estadounidense utilizó esta información como fuente para analizar las tendencias del lenguaje digital.

Cuáles fueron los 10 emojis más utilizados en 2025, según Google

😭 El emoji que conquistó el primer lugar

La cara llorando ruidosamente 😭 pasó al primer puesto.

Según lingüistas consultados por The New York Times, su popularidad se explica, en parte, porque se transformó en una expresión comodín: puede utilizarse cuando algo es muy gracioso, emotivo o incluso vergonzoso .

El ranking también muestra que las emociones que las personas expresan se mantienen, pero los emojis utilizados para comunicarlas van cambiando entre generaciones.

Por ejemplo, los adolescentes tienden a utilizar 🔥 en situaciones buenas, atractivas, impresionantes. Mientras que las personas mayores suelen recurrir a 💯.

Algo similar ocurre con 🙏, generalmente utilizado para agradecer, que ha ganado terreno frente a 👍, todavía especialmente popular entre generaciones mayores.

Los 10 emojis más utilizados en 2025

Estos fueron los emojis que encabezaron el ranking de Google :

😭 Cara llorando ruidosamente 🤣 Rodando por el suelo de la risa 😂 Rostro bañado en lágrimas de alegría ❤️ Corazón rojo 🙏 Manos juntas 😘 Cara lanzando un beso 🥰 Cara sonriente con corazones 👍 Pulgar hacia arriba 😍 Cara sonriente con ojos de corazón 😁 Rostro radiante con ojos sonrientes

Según Google, estos 10 emojis representaron 36% del uso total durante 2025, pese a que actualmente existen más de 3.600 emojis.

Los emojis que más crecieron en 2025

Aunque los primeros lugares se mantuvieron relativamente estables, algunos emojis experimentaron importantes aumentos de popularidad.

El mayor crecimiento fue para 🥀, la flor marchita, cuyo uso aumentó un 190% y llegó al puesto 93 .

También destacaron el corazón coreano🫰, con un alza de 109%, y 🇧🇷, la bandera de Brasil, que creció 70%.

Chile y Rapa Nui presente con el moai

El emoji de moai 🗿, por su parte, alcanzó el puesto 33 en 2025, después de ubicarse en el 482 en 2021 .

Entre los jóvenes suele utilizarse para expresar una respuesta inexpresiva o una especie de ceja levantada.

Los investigadores citados por The New York Times plantean que estas modificaciones responden a la evolución del lenguaje en internet.

Los emojis pueden funcionar como una forma de pertenencia a determinados grupos y, especialmente entre los jóvenes, cambian rápidamente a medida que nuevas expresiones y tendencias aparecen en redes sociales.