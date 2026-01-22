SUSCRÍBETE POR $1100
    Cómo cambiaron los niños a los que les dieron un teléfono antes de los 12 años, según un estudio

    ¿Qué pasa en el cerebro de un niño cuando recibe un teléfono antes de cumplir 12 años? Una serie de estudios comienza a despejar esa incógnita y a mostrar cambios que van mucho más allá del tiempo frente a la pantalla.

    Por 
    Constanza Llefi
    Qué pasa cuando un niño tiene teléfono antes de los 12, según un estudio

    Investigaciones recientes analizaron a miles de niños y adolescentes para evaluar los efectos del acceso temprano a teléfonos inteligentes. Los resultados aportan nueva evidencia sobre posibles cambios en la salud, el comportamiento y el desempeño cognitivo durante la adolescencia.

    En los últimos años, el uso de la tecnología en los menores de edad se ha transformado en un debate constante en los hogares, en el mundo de la salud y también en la creación de legislaciones, según un reportaje de The Washington Post.

    Si bien han habido avances en la creación de leyes que buscan proteger a los menores de edad del uso excesivo de pantallas y redes sociales, las explicaciones científicas de los efectos que tiene la exposición tecnológica a temprana edad, se tardaron un poco más en revelar.

    La razón de por qué las evidencias tomaron tiempo, es porque la metodología para investigar los efectos de la tecnología no es rápida. Los investigadores no pueden evaluar los teléfonos en un ensayo controlado con exposiciones y resultados claros, sino que deben realizar un extenso trabajo observacional y analizar grandes conjuntos de datos para detectar patrones en la salud.

    Sin embargo, a finales del año 2025, se publicaron diversos estudios a gran escala que dieron a conocer los efectos que el acceso temprano a teléfonos inteligentes pueden tener en las mentes de los adolescentes.

    Ran Barzilay es investigador y profesor de psiquiatría en niños y adolescentes, también, es el autor de un estudio pionero que reveló los verdaderos efectos físicos y psicológicos que tienen las redes sociales y las pantallas en los niños menores de 12 años.

    Cómo cambiaron los niños a los que les dieron un teléfono antes de los 12 años, según un estudio

    ¿Qué dice la ciencia sobre los efectos de la tecnología en la edad temprana?

    El estudio llevado a cabo por Barzilay consistió en analizar a más de 10.500 niños a lo largo de Estados Unidos y reveló que aquellos que recibieron teléfonos a los 12 años, en comparación a los 13, tenían un riesgo del 60% de dormir mal y un riesgo del 40% de padecer obesidad.

    Recibir un teléfono antes de los 13 años, se asocia directamente con “peores resultados en la salud mental en la adultez temprana, especialmente entre las mujeres, incluyendo pensamientos suicidas, desapego de la realidad, menor regulación emocional y menor autoestima”, declaró el autor.

    Cómo cambiaron los niños a los que les dieron un teléfono antes de los 12 años, según un estudio

    Además, otras investigaciones han demostrado que el uso elevado de pantallas se relaciona con un deterioro del rendimiento cognitivo: menor velocidad de procesamiento, menor atención y menor memoria.

    Un artículo publicado en junio de 2025 en JAMA Network, demostró que aquellos adolescentes con tendencias de consumo adictivo de pantallas sufrían de patrones compulsivos (como la angustia) al momento de separarse de sus dispositivos, lo que aumentaba entre dos y tres veces más el riesgo de ideación y conductas suicidas.

    Sin embargo, los investigadores realizan la distinción entre los riesgos y efectos negativos que tienen los diversos tipos de exposición.

    Según el artículo, los niños que consumen en exceso videojuegos, presentan problemas de salud mental más internalizados, como ansiedad y depresión. Aquellos con uso elevado de redes sociales tienden a presentar conductas más relacionadas a la agresión y a la rebeldía

    Cómo cambiaron los niños a los que les dieron un teléfono antes de los 12 años, según un estudio

    Siguiendo la misma línea, otra investigación publicada en JAMA Network se encargó de examinar el uso de las redes sociales y el rendimiento cognitivo en menores de 9 a 13 años con distintos tipos de uso de tecnología: escaso, bajo pero en aumento y uso alto.

    Los niños de los dos últimos grupos mostraron un rendimiento ligeramente inferior en diversas tareas cognitivas, como el reconocimiento de lectura oral, la memoria de secuencias de imágenes y las pruebas de vocabulario.

    El autor de la investigación, Jason Nagata, declaró en el reportaje de The Washington Post sentirse sorprendido por los resultados, ya que incluso los usuarios que usaban redes sociales por solo una hora al día, con el paso del tiempo seguían teniendo un peor rendimiento cognitivo en comparación a los que no usaban redes.

    La explicación a este fenómeno la entregó otro estudio publicado en Pediatrics, que descubrió que el uso de las redes sociales, a diferencia de jugar videojuegos o mirar programas de televisión, estaba relacionado con un aumento de los síntomas de falta de atención.

    Las capacidades cognitivas deben entrenarse constantemente, de esta manera, quienes están expuestos a distracciones corren el riesgo de perder gradualmente la capacidad de mantener la concentración, según el coautor del estudio Torkel Klingberg.

    ¿Cómo se puede lograr que los niños disminuyan su consumo de tiempo en pantallas?

    Ran Barzilay aseguró que no se debe estar en contra de la tecnología, debido a que tiene muchos beneficios. Sin embargo, invitó a los padres a tomar en serio y meditar la decisión de regalarle un teléfono a un niño.

    La neuropsicóloga pediátrica Jennifer Katzenstein, afirmó que la manera más eficaz para que los padres controlen el uso de pantallas en sus hijos adolescentes no es mediante prohibiciones, sino con el ejemplo, debido a que los niños imitan fielmente los hábitos de ellos.

    Cómo cambiaron los niños a los que les dieron un teléfono antes de los 12 años, según un estudio

    Las investigaciones recomiendan no someter a los niños a una prohibición y una abstinencia de las pantallas, debido a que es mucho más eficaz realizar una reducción gradual, que sea sostenible en el tiempo y se traduzca en una mejor calidad de vida a largo plazo.

    Otra recomendación que los expertos consideran importante, es que los adultos mantengan una comunicación temprana y continua sobre el tema de la tecnología, estableciendo límites claros, pero de manera calmada, sobre lo que está permitido y lo que no.

    De esta manera, se disminuye el riesgo de producir rechazo en los adolescentes, que a menudo se sienten disconformes con reacciones reactivas por parte de los adultos al momento de hablar de tecnología.

