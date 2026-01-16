SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    La multa que deberá pagar Fortnite por manipular a menores, según la sentencia

    La justicia neerlandesa ratificó multas por cerca de 1 millón de euros contra Epic Games tras cuestionar el diseño y los mensajes del juego.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    La multa que deberá pagar Fortnite por manipular a menores

    La justicia de los Países Bajos confirmó las sanciones contra Epic Games por prácticas comerciales desleales dirigidas a niños en Fortnite, uno de los videojuegos más populares del mundo.

    El Tribunal de Distrito de Róterdam rechazó el recurso presentado por la compañía y ratificó las multas por 1.125.000 euros impuestas por la Autoridad de Consumidores y Mercados (ACM), además de una instrucción vinculante que obligó a modificar el diseño del juego.

    En su sentencia del 14 de enero, el tribunal dio la razón a la ACM en todos los puntos y concluyó que Epic “instó directamente a los menores a realizar compras en la tienda de artículos de Fortnite”.

    Además, señalaron que sus prácticas vulneraron los requisitos de diligencia profesional exigidos por la normativa neerlandesa.

    La multa que deberá pagar Fortnite por manipular a menores

    La historia del caso

    El caso se originó en 2024, cuando la ACM determinó que los niños que jugaban Fortnite se enfrentaban “inevitablemente” a distintos mensajes publicitarios diseñados para empujarlos a gastar dinero dentro del juego.

    Entre algunos mensajes, el fallo menciona el video promocional del Pase de Batalla, la pantalla de reclamación de recompensas y el denominado Mensaje del Día (MOTD), que aparecía en pantalla completa al iniciar el juego.

    El pase de batalla es una suscripción mensual de alrededor de 11 dólares, que permite desbloquear más ítems del juego cada vez que el usuario sube un nivel en Fortnite.

    Según recoge la sentencia, estas pantallas mostraban recompensas que los menores no podían reclamar si no compraban su pase de batalla y, además, advertían que posteriormente, no podrían volver a comprarlos en un futuro.

    El tribunal respaldó este análisis y destacó que el lenguaje utilizado constituía una incitación directa a la compra.

    En concreto, citó expresiones como “Comprar Pase de Batalla”, “¡Compra el PASE DE BATALLA para obtener [X] RECOMPENSAS!” o botones con textos como “Consíguelo ahora” o “Aprovéchalo”, los que, según la autoridad, “utilizan formas imperativas de tratamiento”.

    El diseño visual también fue clave en la evaluación judicial.

    La ACM sostuvo, y el tribunal coincidió, que los botones de compra estaban “diseñados para destacar del resto de la pantalla”, apareciendo en color amarillo y como opción preseleccionada.

    Mientras que los botones para cancelar o salir eran azules y estaban ubicados discretamente en la parte inferior.

    Este formato, concluyó el fallo, reforzaba la presión sobre los niños.

    La multa que deberá pagar Fortnite por manipular a menores

    ¿Qué dijo Epic Games?

    Epic argumentó que, para completar una compra, los jugadores debían realizar pasos adicionales, pero el tribunal descartó esta defensa.

    “El hecho de que un jugador deba realizar uno o más pasos después del anuncio (…) no implica (…) que ya no exista una incitación directa a la compra”, señala la sentencia. Además, enfatiza que “es irrelevante (…) si la compra se realizó o no”.

    El fallo también aclaró que no importa si los productos se adquirían con dinero real o con V-Bucks, la moneda virtual del juego, ya que la normativa se refiere a la publicidad y no exige que la transacción se concrete efectivamente.

    Tras la sanción inicial, Epic implementó cambios en Fortnite para cumplir con la instrucción vinculante de la ACM.

    Aun así, el caso podría continuar: las partes todavía pueden presentar una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Comercio e Industria de los Países Bajos, la máxima instancia administrativa del país.

    Lee también:

    Más sobre:FortniteEpic GamesVideojuegosConsolasJuegosInternetNiñosMenoresComprasPase de batallaPaíses BajosJusticiaTribunalesMulta

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cómo EEUU busca que sus fuerzas y las de México enfrenten juntas a los carteles de la droga en el territorio mexicano

    El fin de una era: Telefónica se despide de Wall Street tras casi cuatro décadas

    Gobierno envía aeronaves a Argentina para ayudar a combatir incendios en la Patagonia

    Myriam Hernández con su show “más difícil” y El Flaco riéndose de sus problemas: así fue la primera noche de Olmué 2026

    Condenan a 5 años de cárcel al expresidente surcoreano Yoon en el primer fallo por la ley marcial

    Rusia acusa a la OTAN de la “militarización” del Ártico y niega pretensiones sobre Groenlandia

    Lo más leído

    1.
    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    2.
    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    3.
    5 señales de que estás sobreprotegiendo a tus hijos y cómo impulsar su desarrollo, según una psicóloga de Harvard

    5 señales de que estás sobreprotegiendo a tus hijos y cómo impulsar su desarrollo, según una psicóloga de Harvard

    4.
    Qué se sabe del envío de tropas de países de la OTAN a Groenlandia en medio de las amenazas de Trump

    Qué se sabe del envío de tropas de países de la OTAN a Groenlandia en medio de las amenazas de Trump

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo consumir el jengibre para potenciar sus beneficios para la salud, según un gastroenterólogo

    Cómo consumir el jengibre para potenciar sus beneficios para la salud, según un gastroenterólogo

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    En qué consiste la nueva alianza entre Apple y Google y cómo cambiarán sus productos

    En qué consiste la nueva alianza entre Apple y Google y cómo cambiarán sus productos

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 16 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 16 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Cuáles son los humoristas que estarán en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Cuáles son los humoristas que estarán en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    A qué hora y dónde ver en vivo el Festival del Huaso de Olmué 2026

    A qué hora y dónde ver en vivo el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Gobierno envía aeronaves a Argentina para ayudar a combatir incendios en la Patagonia
    Chile

    Gobierno envía aeronaves a Argentina para ayudar a combatir incendios en la Patagonia

    Suboficial (r) de las FF.AA. frustra robo y abate a dos delincuentes en Maipú

    Temblor hoy, viernes 16 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    El fin de una era: Telefónica se despide de Wall Street tras casi cuatro décadas
    Negocios

    El fin de una era: Telefónica se despide de Wall Street tras casi cuatro décadas

    Primera infancia: la inversión con mayor retorno social

    Director de Azul Azul responde a CMF tras compra de 21% del club deportivo

    Cómo EEUU busca que sus fuerzas y las de México enfrenten juntas a los carteles de la droga en el territorio mexicano
    Tendencias

    Cómo EEUU busca que sus fuerzas y las de México enfrenten juntas a los carteles de la droga en el territorio mexicano

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    La multa que deberá pagar Fortnite por manipular a menores, según la sentencia

    Escándalo en el fútbol argentino: jugadores celebraron el paso a la final del Ascenso posando con dos pistolas
    El Deportivo

    Escándalo en el fútbol argentino: jugadores celebraron el paso a la final del Ascenso posando con dos pistolas

    El líbero Vidal, un empoderado De Paul y la posición de Aquino: lo que dejó el debut de un Colo Colo 2026 no tan renovado

    “Estamos con mucha rabia”: la arenga de Arturo Vidal para pelear el título con Colo Colo esta temporada

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas
    Finde

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico

    Myriam Hernández con su show “más difícil” y El Flaco riéndose de sus problemas: así fue la primera noche de Olmué 2026
    Cultura y entretención

    Myriam Hernández con su show “más difícil” y El Flaco riéndose de sus problemas: así fue la primera noche de Olmué 2026

    Beto Cuevas y Aterciopelados unen fuerzas y agendan show en el Movistar Arena

    “Puede marcar un antes y un después”: el futuro de Marvel pende del hilo de Avengers: Doomsday

    Condenan a 5 años de cárcel al expresidente surcoreano Yoon en el primer fallo por la ley marcial
    Mundo

    Condenan a 5 años de cárcel al expresidente surcoreano Yoon en el primer fallo por la ley marcial

    Rusia acusa a la OTAN de la “militarización” del Ártico y niega pretensiones sobre Groenlandia

    Tres muertos y más de 20 heridos deja caída de un bus a un acantilado al sur de Perú

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida
    Paula

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel