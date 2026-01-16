La multa que deberá pagar Fortnite por manipular a menores, según la sentencia

La multa que deberá pagar Fortnite por manipular a menores

La justicia de los Países Bajos confirmó las sanciones contra Epic Games por prácticas comerciales desleales dirigidas a niños en Fortnite , uno de los videojuegos más populares del mundo.

El Tribunal de Distrito de Róterdam rechazó el recurso presentado por la compañía y ratificó las multas por 1.125.000 euros impuestas por la Autoridad de Consumidores y Mercados (ACM), además de una instrucción vinculante que obligó a modificar el diseño del juego.

En su sentencia del 14 de enero, el tribunal dio la razón a la ACM en todos los puntos y concluyó que Epic “instó directamente a los menores a realizar compras en la tienda de artículos de Fortnite” .

Además, señalaron que sus prácticas vulneraron los requisitos de diligencia profesional exigidos por la normativa neerlandesa.

La multa que deberá pagar Fortnite por manipular a menores

La historia del caso

El caso se originó en 2024, cuando la ACM determinó que los niños que jugaban Fortnite se enfrentaban “inevitablemente” a distintos mensajes publicitarios diseñados para empujarlos a gastar dinero dentro del juego.

Entre algunos mensajes, el fallo menciona el video promocional del Pase de Batalla, la pantalla de reclamación de recompensas y el denominado Mensaje del Día (MOTD), que aparecía en pantalla completa al iniciar el juego.

El pase de batalla es una suscripción mensual de alrededor de 11 dólares, que permite desbloquear más ítems del juego cada vez que el usuario sube un nivel en Fortnite.

Según recoge la sentencia, estas pantallas mostraban recompensas que los menores no podían reclamar si no compraban su pase de batalla y, además, advertían que posteriormente, no podrían volver a comprarlos en un futuro .

El tribunal respaldó este análisis y destacó que el lenguaje utilizado constituía una incitación directa a la compra.

En concreto, citó expresiones como “Comprar Pase de Batalla”, “¡Compra el PASE DE BATALLA para obtener [X] RECOMPENSAS!” o botones con textos como “Consíguelo ahora” o “Aprovéchalo”, los que, según la autoridad, “utilizan formas imperativas de tratamiento”.

El diseño visual también fue clave en la evaluación judicial.

La ACM sostuvo, y el tribunal coincidió, que los botones de compra estaban “diseñados para destacar del resto de la pantalla”, apareciendo en color amarillo y como opción preseleccionada.

Mientras que los botones para cancelar o salir eran azules y estaban ubicados discretamente en la parte inferior.

Este formato, concluyó el fallo, reforzaba la presión sobre los niños.

La multa que deberá pagar Fortnite por manipular a menores

¿Qué dijo Epic Games?

Epic argumentó que, para completar una compra, los jugadores debían realizar pasos adicionales, pero el tribunal descartó esta defensa.

“El hecho de que un jugador deba realizar uno o más pasos después del anuncio (…) no implica (…) que ya no exista una incitación directa a la compra” , señala la sentencia. Además, enfatiza que “es irrelevante (…) si la compra se realizó o no”.

El fallo también aclaró que no importa si los productos se adquirían con dinero real o con V-Bucks, la moneda virtual del juego, ya que la normativa se refiere a la publicidad y no exige que la transacción se concrete efectivamente.

Tras la sanción inicial, Epic implementó cambios en Fortnite para cumplir con la instrucción vinculante de la ACM.

Aun así, el caso podría continuar: las partes todavía pueden presentar una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Comercio e Industria de los Países Bajos, la máxima instancia administrativa del país.