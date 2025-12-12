VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Revisa aquí la lista completa de los ganadores del The Game Awards 2025

    El absoluto ganador de la noche fue Clair Obscur: Expedition 33, juego que resultó victorioso en nueve categorías.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Revisa aquí la lista completa de los ganadores del The Game Awards 2025

    La noche de este jueves se realizó The Game Awards 2025, el certamen que premia en distintas categorías a los videojuegos y que corona al GOTY, el mejor juego del año.

    En la previa de estos ‘Oscar’ de los videojuegos todas las miradas estaban puestas en Clair Obscur: Expedition 33, quienes contaban con 12 nominaciones a distintas categorías, incluído el mejor videojuego del año.

    Finalmente, las expectativas se cumplieron y Expedition 33 arrasó con los premios y recibió el galardón del mejor videojuego del año, además de haber ganado en otras ocho categorías.

    Sobre Expedition 33

    Clair Obscur: Expedition 33 es un RPG en un mundo de fantasía inspirado en la Belle Époque francesa.

    La historia sigue a la Expedición 33, un grupo de habitantes de la isla de Lumière condenados por la Pintora, una figura que cada año pinta un número que hace desaparecer a todos quienes tienen esa edad.

    Allí Gustave, Maelle y su equipo emprenden una última misión hacia el continente para intentar destruir a la Pintora y romper por fin un ciclo mortal que se ha repetido durante casi un siglo.

    Revisa aquí la lista completa de los ganadores del The Game Awards 2025

    A continuación –y para no darle más vueltas– el listado completo de los ganadores de The Game Awards 2025:

    Juego del año

    • Clair Obscur: Expedition 33 (Ganador)
    • Death Stranding 2: On the Beach
    • Donkey Kong Bananza
    • Hades II
    • Hollow Knight: Silksong
    • Kingdom Come: Deliverance II

    Mejor dirección de juego

    • Clair Obscur: Expedition 33 (Ganador)
    • Death Stranding 2: On The Beach
    • Ghost of Yōtei
    • Hades II
    • Split Fiction

    Mejor adaptación

    • A Minecraft Movie
    • Devil May Cry
    • The Last of Us: Season 2 (Ganador)
    • Splinter Cell: Deathwatch
    • Until Dawn

    Mejor narrativa

    • Clair Obscur: Expedition 33 (Ganador)
    • Death Stranding 2: On The Beach
    • Ghost of Yōtei
    • Kingdom Come: Deliverance II
    • Silent Hill f

    Mejor dirección de arte

    • Clair Obscur: Expedition 33 (Ganador)
    • Death Stranding 2: On The Beach
    • Ghost of Yōtei
    • Hades II
    • Hollow Knight: Silksong

    Mejor banda sonora y música

    • Hollow Knight: Silksong
    • Hades II
    • Clair Obscur: Expedition 33 (Ganador)
    • Ghost of Yōtei
    • Death Stranding 2: On the Beach

    Mejor diseño de audio

    • Battlefield 6 (Ganador)
    • Clair Obscur: Expedition 33
    • Death Stranding 2: On the Beach
    • Ghost of Yōtei
    • Silent Hill f
    Revisa aquí la lista completa de los ganadores del The Game Awards 2025

    Mejor actuación

    • Ben Starr (Expedition 33)
    • Charlie Cox (Expedition 33)
    • Erika Ishii (Ghost of Yotei)
    • Jennifer English (Expedition 33) (Ganador)
    • Konatsu Kato (Silent Hill f)
    • Troy Baker (Indiana Jones and the Great Circle)

    Innovación en accesibilidad

    • Assassin’s Creed Shadows
    • Atomfall
    • Doom: The Dark Ages (Ganador)
    • EA Sports FC 26
    • South of Midnight

    Juegos de impacto

    • Consume Me
    • Despelote
    • Lost Records: Bloom & Rage
    • South of Midnight (Ganador)
    • Wanderstop

    Mejor juego en curso

    • Final Fantasy XIV
    • Fortnite
    • Helldivers 2
    • Marvel Rivals
    • No Man’s Sky (Ganador)

    Mejor apoyo de la comunidad

    • Baldur’s Gate 3 (Ganador)
    • Final Fantasy XIV
    • Fortnite
    • Helldivers 2
    • No Man’s Sky

    Mejor juego independiente

    • Absolum
    • Ball x Pit
    • Blue Prince
    • Clair Obscur: Expedition 33 (Ganador)
    • Hades II
    • Hollow Knight: Silksong

    Mejor juego Indie debutante

    • Blue Prince
    • Clair Obscur: Expedition 33 (Ganador)
    • Despelote
    • Dispatch

    Mejor juego móvil

    • Destiny: Rising
    • Persona 5: The Phantom X
    • Sonic Rumble
    • Umamusume: Pretty Derby (Ganador)
    • Wuthering Waves

    Mejor juego de realidad virtual

    • Alien: Rogue Incursion
    • Arken Age
    • Ghost Town
    • Marvel’s Deadpool VR
    • The Midnight Walk (Ganador)

    Mejor juego de acción

    • Battlefield 6
    • Doom: The Dark Ages
    • Hades II (Ganador)
    • Ninja Gaiden 4
    • Shinobi: Art of Vengeance

    Mejor juego de acción y aventuras

    • Death Stranding 2: On the Beach
    • Ghost of Yōtei
    • Indiana Jones and the Great Circle
    • Hollow Knight: Silksong (Ganador)
    • Split Fiction

    Mejor RPG

    • Avowed
    • Clair Obscur: Expedition 33 (Ganador)
    • Kingdom Come: Deliverance II
    • The Outer Worlds 2
    • Monster Hunter Wilds

    Mejor juego de pelea

    • 2XKO
    • Capcom Fighting Collection 2
    • Fatal Fury: City of the Wolves (Ganador)
    • Mortal Kombat: Legacy Kollection
    • Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage

    Mejor juego familiar

    • Donkey Kong Bananza (Ganador)
    • LEGO Party!
    • LEGO Voyagers
    • Mario Kart World
    • Sonic Racing: CrossWorlds
    • Split Fiction
    Revisa aquí la lista completa de los ganadores del The Game Awards 2025

    Mejor juego de simulación/estrategia

    • The Alters
    • FINAL FANTASY TACTICS - The Ivalice Chronicles (Ganador)
    • Jurassic World Evolution 3
    • Sid Meier’s Civilization VII
    • Tempest Rising
    • Two Point Museum

    Mejor juego deportivo/carreras

    • EA Sports FC 26
    • F1 25
    • Mario Kart World (Ganador)
    • Rematch
    • Sonic Racing: CrossWorlds

    Mejor multijugador

    • Arc Raiders (Ganador)
    • Battlefield 6
    • Elden Ring Nightreign
    • Peak
    • Split Fiction

    El juego más esperado

    • 007 First Light
    • Grand Theft Auto VI (Ganador)
    • Marvel’s Wolverine
    • Resident Evil Requiem
    • The Witcher IV

    Creador de contenido del año

    • Caedrel
    • Kai Cenat
    • MoistCr1TiKaL (Ganador)
    • Sakura Miko
    • The Burnt Peanut

    Mejor juego de esports

    • Counter-Strike 2 (Ganador)
    • Dota 2
    • League of Legends
    • Mobile Legends: Bang Bang
    • Valorant
    Revisa aquí la lista completa de los ganadores del The Game Awards 2025

    Mejor atleta de esports

    • brawk
    • Chovy (Ganador)
    • f0rsakeN
    • Kakeru
    • MenaRD
    • Zyw0o

    Mejor equipo de esports

    • Gen.G - League of Legends
    • NRG - Valorant
    • Team Falcons - DOTA 2
    • Team Liquid PH - Mobile Legends: Bang Bang
    • Team Vitality - Counter-Strike 2 (Ganador)

    La voz de los jugadores

    • Expedition 33
    • Dispatch
    • Genshin Impact
    • Hollow Knight: Silksong
    • Wuthering Waves (Ganador)

    Lee también:

    Más sobre:The Game AwardsGOTYVideojuegosThe Game Awards 2025Clair Obscur: Expedition 33GamesPremiosNominacionesJuegosConsolas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Comité de Ministro votará el próximo miércoles el futuro de Maratué, el proyecto inmobiliario de familia Lería

    El testamento que dejó Fernando Larrain Peña hace 15 años

    Iron Maiden anuncia el lugar y la fecha de su regreso a Chile en 2026

    ¿Cuánto paga un triunfo de Jara o Kast en las apuestas? Las probabilidades en Polymarket ad portas de la elección

    Consorcio podría convertirse en el tercer accionista de ABC

    Proyecto Volta de US$2.500 millones recibe aprobación ambiental: comenzaría producción de amoniaco verde en 2029

    Lo más leído

    1.
    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    2.
    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    3.
    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    4.
    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    5.
    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Servicios

    ¿Hay Ley Seca el fin de semana por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    ¿Hay Ley Seca el fin de semana por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    Rating del jueves 11 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 11 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Algunos supermercados cierran temprano este sábado: revisa los horarios por la segunda vuelta

    Algunos supermercados cierran temprano este sábado: revisa los horarios por la segunda vuelta

    Liberan a reo desde cárcel de Rancagua: Gendarmería habría malinterpretado documento del tribunal
    Chile

    Liberan a reo desde cárcel de Rancagua: Gendarmería habría malinterpretado documento del tribunal

    ¿Hay Ley Seca el fin de semana por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    Tras acusaciones de Monsalve: gobierno apunta a que “cualquier situación que se quiera plantear”, están las instituciones para hacerlo

    Comité de Ministro votará el próximo miércoles el futuro de Maratué, el proyecto inmobiliario de familia Lería
    Negocios

    Comité de Ministro votará el próximo miércoles el futuro de Maratué, el proyecto inmobiliario de familia Lería

    El testamento que dejó Fernando Larrain Peña hace 15 años

    ¿Cuánto paga un triunfo de Jara o Kast en las apuestas? Las probabilidades en Polymarket ad portas de la elección

    Revisa aquí la lista completa de los ganadores del The Game Awards 2025
    Tendencias

    Revisa aquí la lista completa de los ganadores del The Game Awards 2025

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Qué significa que Disney invierta en OpenAI, la empresa madre de ChatGPT

    Qué es la “Ley Tiago Nunes” que se aprobó en el Consejo de Presidentes de cara a la temporada 2026
    El Deportivo

    Qué es la “Ley Tiago Nunes” que se aprobó en el Consejo de Presidentes de cara a la temporada 2026

    “Dueños y señores del encuentro”: en España elogian la propuesta del Betis de Manuel Pellegrini en la Europa League

    La primera gran batalla del mercado de pases: Colo Colo sale al paso de la UC y presenta oferta por Matías Palavecino

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Iron Maiden anuncia el lugar y la fecha de su regreso a Chile en 2026
    Cultura y entretención

    Iron Maiden anuncia el lugar y la fecha de su regreso a Chile en 2026

    El hilo fantasma: la nueva vida de la película que abrumó a Daniel Day-Lewis y lo hizo retirarse del cine

    Natalino cierra su año con un nuevo single

    Por qué la inteligencia de Dinamarca clasifica a los Estados Unidos de Trump como un riesgo para la seguridad
    Mundo

    Por qué la inteligencia de Dinamarca clasifica a los Estados Unidos de Trump como un riesgo para la seguridad

    Venezuela acusa a Estados Unidos de suspender los vuelos de deportación de migrantes venezolanos

    EE.UU. afirma que pretende incautar el petróleo del buque intervenido frente a Venezuela

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro
    Paula

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas

    Hablemos de amor: por qué muchas mujeres se sienten más acompañadas por alguien menor