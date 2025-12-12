Revisa aquí la lista completa de los ganadores del The Game Awards 2025
El absoluto ganador de la noche fue Clair Obscur: Expedition 33, juego que resultó victorioso en nueve categorías.
La noche de este jueves se realizó The Game Awards 2025, el certamen que premia en distintas categorías a los videojuegos y que corona al GOTY, el mejor juego del año.
En la previa de estos ‘Oscar’ de los videojuegos todas las miradas estaban puestas en Clair Obscur: Expedition 33, quienes contaban con 12 nominaciones a distintas categorías, incluído el mejor videojuego del año.
Finalmente, las expectativas se cumplieron y Expedition 33 arrasó con los premios y recibió el galardón del mejor videojuego del año, además de haber ganado en otras ocho categorías.
Sobre Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33 es un RPG en un mundo de fantasía inspirado en la Belle Époque francesa.
La historia sigue a la Expedición 33, un grupo de habitantes de la isla de Lumière condenados por la Pintora, una figura que cada año pinta un número que hace desaparecer a todos quienes tienen esa edad.
Allí Gustave, Maelle y su equipo emprenden una última misión hacia el continente para intentar destruir a la Pintora y romper por fin un ciclo mortal que se ha repetido durante casi un siglo.
A continuación –y para no darle más vueltas– el listado completo de los ganadores de The Game Awards 2025:
Juego del año
- Clair Obscur: Expedition 33 (Ganador)
- Death Stranding 2: On the Beach
- Donkey Kong Bananza
- Hades II
- Hollow Knight: Silksong
- Kingdom Come: Deliverance II
Mejor dirección de juego
- Clair Obscur: Expedition 33 (Ganador)
- Death Stranding 2: On The Beach
- Ghost of Yōtei
- Hades II
- Split Fiction
Mejor adaptación
- A Minecraft Movie
- Devil May Cry
- The Last of Us: Season 2 (Ganador)
- Splinter Cell: Deathwatch
- Until Dawn
Mejor narrativa
- Clair Obscur: Expedition 33 (Ganador)
- Death Stranding 2: On The Beach
- Ghost of Yōtei
- Kingdom Come: Deliverance II
- Silent Hill f
Mejor dirección de arte
- Clair Obscur: Expedition 33 (Ganador)
- Death Stranding 2: On The Beach
- Ghost of Yōtei
- Hades II
- Hollow Knight: Silksong
Mejor banda sonora y música
- Hollow Knight: Silksong
- Hades II
- Clair Obscur: Expedition 33 (Ganador)
- Ghost of Yōtei
- Death Stranding 2: On the Beach
Mejor diseño de audio
- Battlefield 6 (Ganador)
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yōtei
- Silent Hill f
Mejor actuación
- Ben Starr (Expedition 33)
- Charlie Cox (Expedition 33)
- Erika Ishii (Ghost of Yotei)
- Jennifer English (Expedition 33) (Ganador)
- Konatsu Kato (Silent Hill f)
- Troy Baker (Indiana Jones and the Great Circle)
Innovación en accesibilidad
- Assassin’s Creed Shadows
- Atomfall
- Doom: The Dark Ages (Ganador)
- EA Sports FC 26
- South of Midnight
Juegos de impacto
- Consume Me
- Despelote
- Lost Records: Bloom & Rage
- South of Midnight (Ganador)
- Wanderstop
Mejor juego en curso
- Final Fantasy XIV
- Fortnite
- Helldivers 2
- Marvel Rivals
- No Man’s Sky (Ganador)
Mejor apoyo de la comunidad
- Baldur’s Gate 3 (Ganador)
- Final Fantasy XIV
- Fortnite
- Helldivers 2
- No Man’s Sky
Mejor juego independiente
- Absolum
- Ball x Pit
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33 (Ganador)
- Hades II
- Hollow Knight: Silksong
Mejor juego Indie debutante
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33 (Ganador)
- Despelote
- Dispatch
Mejor juego móvil
- Destiny: Rising
- Persona 5: The Phantom X
- Sonic Rumble
- Umamusume: Pretty Derby (Ganador)
- Wuthering Waves
Mejor juego de realidad virtual
- Alien: Rogue Incursion
- Arken Age
- Ghost Town
- Marvel’s Deadpool VR
- The Midnight Walk (Ganador)
Mejor juego de acción
- Battlefield 6
- Doom: The Dark Ages
- Hades II (Ganador)
- Ninja Gaiden 4
- Shinobi: Art of Vengeance
Mejor juego de acción y aventuras
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yōtei
- Indiana Jones and the Great Circle
- Hollow Knight: Silksong (Ganador)
- Split Fiction
Mejor RPG
- Avowed
- Clair Obscur: Expedition 33 (Ganador)
- Kingdom Come: Deliverance II
- The Outer Worlds 2
- Monster Hunter Wilds
Mejor juego de pelea
- 2XKO
- Capcom Fighting Collection 2
- Fatal Fury: City of the Wolves (Ganador)
- Mortal Kombat: Legacy Kollection
- Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage
Mejor juego familiar
- Donkey Kong Bananza (Ganador)
- LEGO Party!
- LEGO Voyagers
- Mario Kart World
- Sonic Racing: CrossWorlds
- Split Fiction
Mejor juego de simulación/estrategia
- The Alters
- FINAL FANTASY TACTICS - The Ivalice Chronicles (Ganador)
- Jurassic World Evolution 3
- Sid Meier’s Civilization VII
- Tempest Rising
- Two Point Museum
Mejor juego deportivo/carreras
- EA Sports FC 26
- F1 25
- Mario Kart World (Ganador)
- Rematch
- Sonic Racing: CrossWorlds
Mejor multijugador
- Arc Raiders (Ganador)
- Battlefield 6
- Elden Ring Nightreign
- Peak
- Split Fiction
El juego más esperado
- 007 First Light
- Grand Theft Auto VI (Ganador)
- Marvel’s Wolverine
- Resident Evil Requiem
- The Witcher IV
Creador de contenido del año
- Caedrel
- Kai Cenat
- MoistCr1TiKaL (Ganador)
- Sakura Miko
- The Burnt Peanut
Mejor juego de esports
- Counter-Strike 2 (Ganador)
- Dota 2
- League of Legends
- Mobile Legends: Bang Bang
- Valorant
Mejor atleta de esports
- brawk
- Chovy (Ganador)
- f0rsakeN
- Kakeru
- MenaRD
- Zyw0o
Mejor equipo de esports
- Gen.G - League of Legends
- NRG - Valorant
- Team Falcons - DOTA 2
- Team Liquid PH - Mobile Legends: Bang Bang
- Team Vitality - Counter-Strike 2 (Ganador)
La voz de los jugadores
- Expedition 33
- Dispatch
- Genshin Impact
- Hollow Knight: Silksong
- Wuthering Waves (Ganador)
