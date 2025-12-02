VOTA INFORMADO por $1100
    Review de Kirby Air Riders para Switch 2: una secuela imposible que valida 22 años de espera

    Masahiro Sakurai rompe su propia regla de “no hacer secuelas innecesarias” para entregar un título tan entretenido como estratégico, que no es el “Mario-Kart-pero-de-Kirby”. Acá, una crónica sobre velocidad, caos en 4K y la obsesión por el botón A.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Review de Kirby Air Riders para Switch 2: una secuela imposible que valida 22 años de espera

    Kirby Air Riders es un juego complejo en principio, sobre todo si no jugaste antes la entrega para GameCube que salió hace veintidós años. A diferencia de otros títulos de karts, aquí los vehículos aceleran por su cuenta.

    El jugador solo debe atender el botón de frenado que es, al mismo tiempo, la mecánica que otorga el “turbo”, y atacar al rival a través de un movimiento del joystick, sin perder de vista la oportunidad en el entorno. La estrategia lo es todo en el nuevo título de Nintendo Switch 2.

    Decíamos que han pasado 22 años. Dos décadas desde que la GameCube intentó convencernos de que los juegos de carreras no necesitaban acelerador. Hoy, con Kirby Air Riders (sí, en plural esta vez), Nintendo entrega los argumentos definitivos para justificar la compra de su nueva consola híbrida.

    No se puede hablar de este juego sin nombrar al hardware. El feedback háptico de los nuevos Joy-Con transmite cada bache de la pista “Nebula Belt”. Cuando Kirby derrapa, sientes la fricción en la yema de los dedos. Es una experiencia física.

    La filosofía del caos en 4K

    La filosofía del caos en 4K

    Si Mario Kart 9 es la Fórmula 1 -precisa, técnica, llena de reglas-, Kirby Air Riders es Mad Max: Fury Road dirigido por Pixar. Otra forma de decirlo es que la curva de aprendizaje de Kirby Air Raiders es mucho más larga que la del nuevo Mario Kart World.

    La premisa de Masahiro Sakurai se mantiene intacta: simplicidad radical. El botón A (o el gatillo adaptativo ZR, si lo configuras así) lo hace todo. Aceleras por defecto, frenas para cargar, sueltas para atacar. Pero la capa de profundidad que ha añadido HAL Laboratory en esta entrega aprovecha la potencia del chip NVIDIA de la Nintendo Switch 2 para llenar la pantalla de una cantidad absurda de partículas y enemigos sin que el framerate baje de los 60 cuadros por segundo.

    Gráficamente, el uso del Ray Tracing en los reflejos de las naves (las clásicas Warp Star ahora parecen de caramelo fundido) es el primer wow moment real de la generación.

    City Trial: Battle Royale definitivo

    El modo City Trial ha vuelto, y es monstruoso.

    Imaginen el mapa original de GameCube, pero multiplicado por cuatro verticalmente. La nueva ciudad tiene subsuelos, edificios transitables y una física de destrucción que recuerda a Red Faction. Ya no es solo buscar parches para mejorar la velocidad o el vuelo; ahora hay eventos dinámicos. En una partida, el Rey Dedede apareció en una nave gigante interrumpiendo la recolección de stats, transformando el juego de carreras en un boss raid cooperativo improvisado.

    Mientras intentas robar el Dragoon Legendario a otro jugador random, la música dinámica cambia de un jazz suave a un rock orquestal frenético. Esa tensión, esa narrativa emergente de “tú contra el mundo”, es algo que solo Sakurai sabe orquestar.

    ¿Vale la pena Kirby Air Riders?

    ¿Vale la pena Kirby Air Riders?

    Los tiempos de carga son prácticamente inexistentes en la Switch 2. El SSD de la consola de Nintendo hace que pasar del menú a la carrera sea instantáneo.

    En online, por fin hay un Rollback netcode que aguanta varios jugadores en el mapa de City Trial sin lag. Y la banda sonora es un festín de nostalgia con arreglos de jazz fusión y metal sinfónico.

    Pero es importante aclarar que Kirby Air Riders no es un juego de carreras; es un juguete digital perfecto. Es la demostración de que la tecnología de punta (DLSS, Ray Tracing, controles hápticos) no sirve de nada si no hay un alma lúdica detrás.

    Review de Kirby Air Riders para Switch 2: una secuela imposible que valida 22 años de espera
    Tendencias

    Review de Kirby Air Riders para Switch 2: una secuela imposible que valida 22 años de espera

