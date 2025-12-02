Samsung revela el Galaxy Z TriFold: cómo es el teléfono que se pliega dos veces y se transforma en una tablet de 10 pulgadas

Tras casi una década liderando la categoría de los teléfonos plegables, Samsung anunció este lunes el lanzamiento del Galaxy Z TriFold, un dispositivo que marca un nuevo hito en la ingeniería móvil al incorporar un sistema de doble pliegue que permite desplegar una pantalla inmersiva de 10 pulgadas .

El anuncio busca resolver una de las principales tensiones de la industria: cómo maximizar el área de visualización sin sacrificar la portabilidad. Según la firma coreana, el Z TriFold logra este equilibrio mediante un diseño de plegado hacia adentro que protege el panel principal y que, en su punto más delgado, mide apenas 3,9 milímetros.

“Tras años de innovación en factores de forma plegables, Galaxy Z TriFold resuelve uno de los desafíos más persistentes de la industria móvil: ofrecer el equilibrio perfecto entre portabilidad, rendimiento premium y productividad ”, señaló TM Roh, co-CEO y presidente de la división Mobile eXperience de Samsung.

Ingeniería y diseño: el desafío del doble pliegue

El corazón de este nuevo form factor reside en la reingeniería de sus componentes mecánicos. Samsung ha implementado lo que denomina Armor FlexHinge, un sistema de dos bisagras de diferentes tamaños con estructura de doble riel. Esto permite que los tres paneles se alineen con una brecha mínima, reduciendo el grosor total del equipo cuando está cerrado para que quepa en un bolsillo convencional.

Para mitigar las preocupaciones sobre la durabilidad -el talón de Aquiles histórico de los plegables-, el chasis combina una carcasa de bisagra en titanio con marcos de Advanced Armor Aluminum. Además, la parte trasera utiliza un polímero reforzado con cerámica y fibra de vidrio, buscando resistencia sin añadir peso excesivo.

Especificaciones de gama premium

Bajo el capó, el Galaxy Z TriFold no escatima en potencia. El dispositivo es impulsado por la plataforma Snapdragon 8 Elite Mobile Platform for Galaxy, el procesador más avanzado de Qualcomm hasta la fecha, optimizado específicamente para este hardware.

A nivel energético, Samsung ha logrado integrar su batería más grande en un plegable: 5.600 mAh. La solución técnica para lograrlo fue distribuir un sistema de tres celdas a lo largo de los tres paneles del dispositivo, soportado por una carga rápida de 45 W.

En el apartado multimedia, el equipo integra una cámara principal de 200 MP, alineándose con las prestaciones fotográficas de la serie S Ultra (acá puedes ver nuestra reseña del S25 Ultra). La pantalla, una Dynamic AMOLED 2X, ofrece una tasa de refresco adaptativa de 120 Hz y un brillo máximo de 2.600 nits en la cubierta y 1.600 nits en el panel principal desplegado.

Productividad: DeX sin monitor

Quizás el punto más atractivo para el usuario profesional es la evolución del software. Aprovechando las 10 pulgadas de pantalla, el Galaxy Z TriFold es el primer dispositivo de la marca en ofrecer Samsung DeX independiente .

Esto significa que los usuarios pueden activar una interfaz de escritorio directamente en la pantalla del teléfono , sin necesidad de conectarlo a un monitor externo, permitiendo gestionar hasta cuatro espacios de trabajo simultáneos.

La interfaz One UI ha sido adaptada para permitir la ejecución de tres aplicaciones en vertical lado a lado. Además, la integración de Inteligencia Artificial mediante Gemini Live y las herramientas de Galaxy AI (como Photo Assist y Browsing Assist) buscan aprovechar el formato extendido para tareas de edición y multitarea contextual.