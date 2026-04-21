MOP desmiente emisión de supuesta planilla de evaluación de funcionarios por militancia y apunta a envío desde el Serviu

La Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Obras Públicas de la Región de Coquimbo emitió una declaración este martes desmintiendo que se haya originado desde esa cartera una planilla de Excel con la supuesta evaluación de funcionarios según su cercanía política o militancia.

La planilla en cuestión, conocida por una nota de El Observatodo y divulgada en redes sociales por el senador del Partido Comunista (PC) Daniel Núñez, contenía, junto a los datos de funcionarios públicos, una columna de comentarios respecto a su domicilio político y otra de recomendaciones de reemplazo con nombres presuntamente cercanos al gobierno.

Núñez llamó a dar explicaciones al ministro de Obras Públicas, Martín Arrau.

Exijo explicaciones a ministro @martinarrau sobre esta persecución política contra funcionarios del @mopcoquimbo.

Califican a trabajadora de "buena pero zurda", lo que demuestra que no importa la capacidad, sino solo la finalidad de meter a "los suyos"

Estudiaré acciones legales https://t.co/2FmGHvRLHK pic.twitter.com/7e2CN7C2ZU — Daniel Nuñez A. (@daniel_nunez_a) April 20, 2026

Qué dijo el MOP

“La planilla difundida en medios y redes sociales no tiene su origen en esta cartera ni forma parte de sus procesos internos de gestión o evaluación de funcionarios”, afirmó la Seremi del MOP de Coquimbo.

Asimismo, explican que el archivo “habría sido enviado desde el Serviu de la Región de Coquimbo en el contexto de un correo masivo ajeno al MOP”.

“Esa institución ya ha instruido un sumario administrativo para esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades”, indicaron.

La Seremi del MOP de Coquimbo señaló que han solicitado todos los antecedentes del caso y garantizaron que van a colaborar con las instancias correspondientes para que se esclarezca completamente lo ocurrido.

“La confianza en las instituciones se construye con seriedad, transparencia y reglas claras”, recalcaron.

La diputada del Frente Amplio (FA) Carolina Tello ofició a la Contraloría General de la República por una “eventual utilización de criterios políticos o ideológicos en la evaluación o gestión de funcionarios públicos en la Región de Coquimbo” y pidió al ente fiscalizador “solicitar información y/o gestión” respecto al tema.