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    Proteger la seguridad física, pero también imagen y reputación: Carabineros actualiza normativa del equipo escoltas

    Se trata de una renovación de la organización del grupo OS-8, que estipula que la protección de autoridades, entre ellas el Presidente, debe ser "integral", considerando que el cuidado también debe considerar "salvaguardar su perfil público y reputación, evitando situaciones que puedan menoscabar su investidura o credibilidad".

    José Carvajal VegaPor 
    José Carvajal Vega
    Escolta - Imagen referencial. ESCOLTA PDI MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

    Adelante y tras los pasos de las máximas autoridades del país, siempre, existe un funcionario de Carabineros. Comúnmente conocidos como integrantes del equipo de Protección de Personas Importantes (PPI), los escoltas son los encargados de resguardar 24/7 la integridad del Presidente, ministros, entre otras reparticiones del Estado.

    Si bien la mayoría del tiempo el trabajo de los PPI es sigiloso, para llegar a aquello, afirman fuentes policiales, se requiere de una gran planificación y organización. Por eso siempre ha sido relevante el marco regulatorio que define cómo debe ejercerse esa protección, un reglamento que, según pudo conocer La Tercera, fue recientemente actualizado.

    A través de una orden general firmada el pasado 5 de junio, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, autorizó la nueva “Directiva de Organización y Funcionamiento del Departamento Seguridad Presidencial (OS-8)”, repartición de la que dependen los equipos de escoltas de todas las autoridades protegidas por la policía uniformada.

    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    En el escrito, la misma institución consigna que el nuevo documento que regula y organiza el OS-8 se debe a la necesidad de “actualizar la estructura, organización y funciones del Departamento Seguridad Presidencial (O.S.8), dada la especial misión de protección y seguridad de la máxima autoridad del país, como también de los ministros(as) del Interior y de Seguridad Pública en ejercicio, la cual es entregada por ley a Carabineros de Chile”.

    Hasta ahora, la organización del equipo de escoltas estaba regulada por una orden general que data de 2020, y respecto a la cual se actualiza esta nueva versión.

    Las principales novedades

    Si bien la gran mayoría de los cambios son respecto a denominaciones del organigrama del OS-8, la misma orden general de Carabineros establece la directiva del departamento, detallando el concepto de “seguridad integral”. Según señala el escrito, se entiende como seguridad integral “un concepto estratégico orientado a garantizar la protección integral del protegido”.

    El documento explica que la seguridad integral de las autoridades se logra mediante la autorización de los tres ejes denominados: protección, imagen y comodidad.

    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    En ese sentido, define que “la protección”, está “orientada a resguardar su vida e integridad física a través de medidas preventivas y reactivas altamente especializadas”. Mientras que el eje de “la imagen”, “destinada a salvaguardar su perfil público y reputación, evitando situaciones que puedan menoscabar su investidura o credibilidad”. Por último, y respecto a la comodidad, señala que esta debe “asegura las condiciones para el normal desarrollo de sus actividades oficiales y privadas, minimizando riesgos y posibles interrupciones”.

    “Este enfoque integral permitirá que las operaciones de seguridad se ejecuten de manera discreta y alineada con los más altos estándares de profesionalismo institucional”, concluye en dicho apartado.

    Fuentes policiales destacan que si bien hasta ahora el trabajo de un escolta implica evitar cualquier tipo de exposición de la autoridad, este cambio reglamentario constituye una formalización y “reglementación” de esta función.

    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Además el nuevo documento plantea algunos cambios en las reparticiones del OS-8. Ejemplo de aquello es que se cambió el nombre de la hasta ahora “sección de Seguridad de la Primera Dama de la Nación”, el que con la nueva ordenanza pasó a llamarse “Seguridad Cónyuge e Hijos y Familiares Directos”.

    En la misma ordenanza, además, se estipularon algunos cambios de dependencia de los equipos de Cerro Castillo y se fijó un procedimiento para que familiares de exautoridades puedan acceder a protección policial.

    Cambios en el organigrama

    El OS-8 de Carabineros se organiza, principalmente, en dos grandes áreas. La primera es el grupo Escolta Presidencial, desde donde se desprenden las diferentes secciones que están a cargo de la seguridad del Presidente, la primera dama, los exmandatarios y el ministro del Interior.

    El otro grupo es el de guardia de palacio, donde existen secciones a cargo de la seguridad del Palacio de la Moneda, así como también de la residencia del Mandatario y de sus antecesores.

    Si bien esa estructura en el nuevo organigrama se mantiene, igualmente incorpora algunas novedades. Desde este año, se añadió formalmente una nueva sección a cargo de la seguridad del ministro de Seguridad, la que al igual que el Presidente y el ministro del Interior, junto con considerar escoltas, también considera equipos de avanzada y preavanzada.

    Cápsula de seguridad presidencial. MANUEL LEMA/ATON CHILE

    Además de aquello, igualmente se incluyó en este departamento un “taller de armero”, encargado de mantener los equipamientos armados de los escoltas. También, se crearon las reparticiones de central de radio y comunicaciones y búsqueda y análisis de la información, labores que hasta ahora ya realizaban estos equipos, pero que ahora quedó oficializado como repartición.

    Junto con eso, también se incorporó en el nuevo organigrama una oficina de Docencia y Selección del Personal, el que estará a cargo de capacitar y elegir a quienes se incorporen este equipo de elite que se encarga de la seguridad de las autoridades del país.

    Más sobre:SeguridadEscoltasCarabinerosEscolta de autoridadesProtección de autoridades

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