EE.UU. ha bloqueado el paso de 139 buques en el estrecho de Ormuz desde el inicio del cierre de puertos iraníes
El Comando Central (CENTCOM) afirmó que sigue aplicando de forma estricta el bloqueo contra Irán, poco después de que Donald Trump suspendiera los ataques contra el país asiático porque se habían aprobado los “puntos finales” de un principio de acuerdo con Teherán.
El Ejército de Estados Unidos confirmó este viernes que ha bloqueado el paso a 139 buques mercantes en el estrecho de Ormuz en cumplimiento con el cierre perimetral de la zona anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump.
La notificación del Comando Central de EE.UU. (CENTCOM) se conoce poco después de que el mismo mandatario norteamericano decidiera suspender los ataques contra el país asiático, afirmando que se habían aprobado los “puntos finales” de un principio de acuerdo con Teherán.
“Las fuerzas estadounidenses siguen aplicando de forma estricta el bloqueo contra Irán. El CENTCOM ha desviado 139 buques mercantes que cumplían con las normas y ha inmovilizado nueve buques que no las cumplían desde el 13 de abril”, informó el organismo en sus redes sociales.
La tensión en el paso de Ormuz sigue latente pese a la tregua indefinida en vigor y que Trump anunciara este jueves que suspendía los ataques contra territorio iraní que estaban programados, tras llevar a cabo “conversaciones al más alto nivel” con funcionarios iraníes.
Luego de las que, según palabras del jefe de Estado, todas las partes aprobaron los “puntos finales” del acuerdo para poner fin a la guerra desatada con la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán hace más de tres meses.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, reafirmó este viernes que el principio de acuerdo con Washington está cerca y que su firma se podría concretar digitalmente “en uno o dos días”.
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