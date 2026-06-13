SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    EE.UU. ha bloqueado el paso de 139 buques en el estrecho de Ormuz desde el inicio del cierre de puertos iraníes

    El Comando Central (CENTCOM) afirmó que sigue aplicando de forma estricta el bloqueo contra Irán, poco después de que Donald Trump suspendiera los ataques contra el país asiático porque se habían aprobado los “puntos finales” de un principio de acuerdo con Teherán.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Un helicóptero de ataque de EE.UU. patrulla cerca de un buque mercante que transita por iraníes. Imagen @CENTCOM en X.

    El Ejército de Estados Unidos confirmó este viernes que ha bloqueado el paso a 139 buques mercantes en el estrecho de Ormuz en cumplimiento con el cierre perimetral de la zona anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump.

    La notificación del Comando Central de EE.UU. (CENTCOM) se conoce poco después de que el mismo mandatario norteamericano decidiera suspender los ataques contra el país asiático, afirmando que se habían aprobado los “puntos finales” de un principio de acuerdo con Teherán.

    “Las fuerzas estadounidenses siguen aplicando de forma estricta el bloqueo contra Irán. El CENTCOM ha desviado 139 buques mercantes que cumplían con las normas y ha inmovilizado nueve buques que no las cumplían desde el 13 de abril”, informó el organismo en sus redes sociales.

    La tensión en el paso de Ormuz sigue latente pese a la tregua indefinida en vigor y que Trump anunciara este jueves que suspendía los ataques contra territorio iraní que estaban programados, tras llevar a cabo “conversaciones al más alto nivel” con funcionarios iraníes.

    Luego de las que, según palabras del jefe de Estado, todas las partes aprobaron los “puntos finales” del acuerdo para poner fin a la guerra desatada con la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán hace más de tres meses.

    Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, reafirmó este viernes que el principio de acuerdo con Washington está cerca y que su firma se podría concretar digitalmente “en uno o dos días”.

    Más sobre:Estados UnidosEstrecho de OrmuzIránBloqueoCENTCOMBuquesMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Quiroz adelanta que el gobierno impulsará reformas laborales y al mercado de capitales

    Carabinero motorista queda grave tras ser impactado frontalmente por vehículo en Cerrillos

    Canciller iraní augura un principio de acuerdo con EE.UU. “en uno o dos días” pero habla de una firma “digital”

    Ticketplus espera recaudar más de US$23 millones en su IPO en EEUU

    Metro restablece servicio en Línea 2 tras cierre de cinco estaciones por “persona en la vía”

    Diputado José Antonio Kast: “El FA tiene la costumbre de no pensar en las consecuencias, como si estuvieran jugando monopoly”

    Lo más leído

    1.
    Keiko Fujimori arrebata la delantera a Sánchez en escrutinio oficial y voto extranjero será clave en definición presidencial en Perú

    Keiko Fujimori arrebata la delantera a Sánchez en escrutinio oficial y voto extranjero será clave en definición presidencial en Perú

    2.
    “No hay plata”: Argentina habilita a soldados a trabajar como Uber, repartidores o en seguridad privada para compensar bajos sueldos

    “No hay plata”: Argentina habilita a soldados a trabajar como Uber, repartidores o en seguridad privada para compensar bajos sueldos

    3.
    Rusia amenaza a Canadá con una “respuesta acorde” ante la fabricación de drones destinados a Ucrania

    Rusia amenaza a Canadá con una “respuesta acorde” ante la fabricación de drones destinados a Ucrania

    4.
    Los empleados de la oficina de Giorgia Meloni se declaran en huelga por limitaciones al teletrabajo

    Los empleados de la oficina de Giorgia Meloni se declaran en huelga por limitaciones al teletrabajo

    5.
    Canciller iraní augura un principio de acuerdo con EE.UU. “en uno o dos días” pero habla de una firma “digital”

    Canciller iraní augura un principio de acuerdo con EE.UU. “en uno o dos días” pero habla de una firma “digital”

    6.
    “Hay que cambiar”: Díaz-Canel anuncia reformas económicas y reducción de la burocracia en Cuba

    “Hay que cambiar”: Díaz-Canel anuncia reformas económicas y reducción de la burocracia en Cuba

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    No es estrés, es la perimenopausia
    Paula

    No es estrés, es la perimenopausia

    Servicios

    Sernac emite alerta de seguridad por estufas Mademsa tras detectarse falla que podría provocar incendios

    Sernac emite alerta de seguridad por estufas Mademsa tras detectarse falla que podría provocar incendios

    Rating del jueves 11 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 11 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Paraguay en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Paraguay en TV y streaming

    Sernac emite alerta de seguridad por estufas Mademsa tras detectarse falla que podría provocar incendios
    Chile

    Sernac emite alerta de seguridad por estufas Mademsa tras detectarse falla que podría provocar incendios

    Carabinero motorista queda grave tras ser impactado frontalmente por vehículo en Cerrillos

    Metro restablece servicio en Línea 2 tras cierre de cinco estaciones por “persona en la vía”

    Quiroz adelanta que el gobierno impulsará reformas laborales y al mercado de capitales
    Negocios

    Quiroz adelanta que el gobierno impulsará reformas laborales y al mercado de capitales

    Ticketplus espera recaudar más de US$23 millones en su IPO en EEUU

    Sernac demanda a Creditú y AVLA Seguros por venta atada de seguro para créditos hipotecarios

    Qué es el eritema infeccioso, la enfermedad que provocó un brote en un colegio de La Araucanía
    Tendencias

    Qué es el eritema infeccioso, la enfermedad que provocó un brote en un colegio de La Araucanía

    Soy neurólogo y estos son los primeros indicios de que una persona tiene Alzheimer

    Cómo saber si tu perro tiene obesidad y cómo tratarla, según un veterinario

    “Sé todo sobre su historial”: el contacto entre Donald Trump y Mauricio Pochettino antes del debut de Estados Unidos
    El Deportivo

    “Sé todo sobre su historial”: el contacto entre Donald Trump y Mauricio Pochettino antes del debut de Estados Unidos

    Canadá no puede celebrar en su fiesta y solo rescata un empate ante Bosnia y Herzegovina en su debut en el Mundial 2026

    Caerá más abajo del puesto 600 en el ranking ATP: Nicolás Jarry anuncia que no podrá estar en Wimbledon

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos
    Tecnología

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    La canción de Queen “mejor que Bohemian Rhapsody” según Freddie Mercury
    Cultura y entretención

    La canción de Queen “mejor que Bohemian Rhapsody” según Freddie Mercury

    “Los huérfanos”: Carmen Mola publica nueva novela

    Facebrooklyn lanza su nueva era más íntima y experimental

    EE.UU. ha bloqueado el paso de 139 buques en el estrecho de Ormuz desde el inicio del cierre de puertos iraníes
    Mundo

    EE.UU. ha bloqueado el paso de 139 buques en el estrecho de Ormuz desde el inicio del cierre de puertos iraníes

    Canciller iraní augura un principio de acuerdo con EE.UU. “en uno o dos días” pero habla de una firma “digital”

    “Hay que cambiar”: Díaz-Canel anuncia reformas económicas y reducción de la burocracia en Cuba

    Catalina Fullerton: la doctora que traduce la medicina al lenguaje cotidiano
    Paula

    Catalina Fullerton: la doctora que traduce la medicina al lenguaje cotidiano

    No es estrés, es la perimenopausia

    Crema de pimientos y callampas secas