Competirán con Michelle Bachelet: quiénes son los candidatos a la Secretaría General de la ONU. Foto: archivo.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ratificó que son cuatro los candidatos que competirán para liderar la Secretaría General del organismo.

La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet , es una de las candidatas para suceder a António Guterres , quien actualmente se desempeña en el cargo.

En la carrera también se encuentran el argentino Rafael Grossi, la costarricense Rebeca Grynspan y el senegalés Macky Sall.

El ente encargado de elegir al próximo secretario general es el Consejo de Seguridad, mientras que quien resulte electo ejercerá el puesto por el periodo 2027-2031 .

La exmandataria chilena por dos periodos será la primera de los cuatro candidatos en presentarse ante el organismo, este martes 21 de abril a las 10:00 (hora de Nueva York, misma de Chile).

Grossi lo hará durante la misma jornada, pero a las 15:00.

El miércoles 22 serán las intervenciones de Grynspan y Sall, a las 10:00 y 15:00, respectivamente.

A continuación encontrarás quiénes son los candidatos que competirán con la expresidenta Bachelet para liderar la Secretaría General de la ONU .

Competirán con Michelle Bachelet: quiénes son los candidatos a la Secretaría General de la ONU. Foto: archivo. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Quién es Rebeca Grynspan y cuál es la experiencia con la que busca llegar a la Secretaría General de la ONU

A principios de octubre de 2025, Costa Rica confirmó su respaldo a Rebeca Grynspan para que compita por el liderazgo del organismo.

Grynspan es una economista costarricense que se desempeñó como vicepresidenta de su país en el periodo 1994-1998.

Tiene una larga trayectoria en el sistema de las Naciones Unidas y en organismos internacionales, mientras que también ha sido una voz destacada en temas de comercio y desarrollo humano.

Actualmente ejerce como secretaria general de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) . Fue elegida para este cargo en 2021, momento en que se convirtió en la primera mujer en dirigir la organización.

Antes de incorporarse a las Naciones Unidas, trabajó en el servicio público de Costa Rica.

Además de desempeñarse como vicepresidenta, ocupó cargos como ministra de Vivienda, ministra coordinadora de Asuntos Económicos y Sociales, y viceministra de Hacienda.

Competirán con Michelle Bachelet: quiénes son los candidatos a la Secretaría General de la ONU. Foto: archivo. William Albors

En agosto de 2025, la Asamblea General de la ONU extendió su mandato en el UNCTAD, “en reconocimiento a su liderazgo en la reforma” de la organización y “al fortalecimiento de su papel como voz global en favor del comercio y el desarrollo económico”.

“Como secretaria general de la UNCTAD, ha estado al frente de negociaciones clave para enfrentar los desafíos mundiales del comercio y el desarrollo. Desempeñó un papel decisivo en los Acuerdos de Estambul, incluida la Iniciativa del Mar Negro, que permitió la exportación segura de más de 33 millones de toneladas de cereales, redujo los precios mundiales de los alimentos en un veintitrés por ciento y evitó que millones de personas cayeran en la inseguridad alimentaria”, se lee en un perfil oficial de la ONU.

Junto con ello, Grynspan lideró el Grupo de Respuesta Global de las Naciones Unidas ante las Crisis de Alimentos, Energía y Finanzas, y ha representado a las Naciones Unidas en las cumbres del G20.

Quién es Rafael Grossi y cuál es la experiencia con la que busca llegar a la Secretaría General de la ONU

En diciembre de 2025, Argentina presentó oficialmente la candidatura de Rafael Grossi para la Secretaría General de la ONU.

Ejerce como director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) , cargo que asumió en diciembre de 2019.

Previamente, se desempeñó como presidente designado de la Conferencia de las Partes encargada del Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) de 2020.

Entre 2014 y 2016 ejerció como presidente del Grupo de Suministradores Nucleares (GSN). Se convirtió en la primera persona en ocupar la presidencia del organismo durante dos mandatos consecutivos.

En 2015 presidió la Conferencia Diplomática de la Convención sobre Seguridad Nuclear y logró que se aprobara por unanimidad la Declaración de Viena sobre la Seguridad Nuclear.

Competirán con Michelle Bachelet: quiénes son los candidatos a la Secretaría General de la ONU. Foto: archivo. Europa Press/Contacto/Alexander

Un perfil oficial de la OIEA sostiene que esto último significó “un importante hito en el marco de los esfuerzos internacionales tras el accidente nuclear de Fukushima Daiichi de 2011”.

En 2013 fue nombrado embajador de Argentina ante Austria y representante de Argentina ante el OIEA y otras organizaciones internacionales con sede en Viena.

Entre 2010 y dicho año fue director general asistente para cuestiones de política y jefe de gabinete en el OIEA.

Estos son solo algunos de los cargos que ha obtenido a lo largo de sus casi 40 años de experiencia.

Grossi es doctor en Relaciones Internacionales, Historia Internacional y Política por el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo de la Universidad de Ginebra, del que también obtuvo su diploma de maestría.

Quién es Macky Sall y cuál es la experiencia con la que busca llegar a la Secretaría General de la ONU

Ejerció como presidente de Senegal desde 2012 hasta 2024 . Ocupó diversos cargos políticos antes de ser electo como mandatario.

Estudió en la Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar, donde obtuvo una maestría en geología en 1988. Y, antes de dedicarse a la política, trabajó en el sector petrolero, según detalla un artículo del gobierno senegalés.

Durante la presidencia de Abdoulaye Wade (2000-2012), ocupó cargos como el de Ministro de Minas, Energía e Hidráulica.

Previamente, a principios de la década del 2000, fue elegido alcalde de Fatick, su ciudad natal, y en 2007, se convirtió en presidente de la Asamblea Nacional de Senegal.

Su carrera política lo llevó a fundar su propio partido, la Alianza por la República (APR), en 2008, antes de ganar las elecciones presidenciales de 2012.

Competirán con Michelle Bachelet: quiénes son los candidatos a la Secretaría General de la ONU. Foto: archivo.

De acuerdo a las cifras oficiales del país, obtuvo más del 65% de los votos, lo que significó su triunfo sobre la candidatura a la reelección de Wade.

Entre los temas que enfatizó a lo largo de su campaña se encontraron algunos como la transparencia y el desarrollo socioeconómico del país.

“Durante su primer mandato, Macky Sall impulsó varias reformas ambiciosas, especialmente en agricultura, energía e infraestructura, con el objetivo de modernizar Senegal”, se lee en el artículo del gobierno senegalés.

Posteriormente, para la compaña que lo llevó a la reelección, enfatizó en asuntos como el progreso y la estabilidad de Senegal.