Trump se muestra optimista sobre la paz en Ucrania tras el rechazo de Putin a sentarse con Zelensky

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró optimista este viernes sobre el final del conflicto en Ucrania, pese a que su homólogo ruso, Vladimir Putin, rechazó la reciente propuesta del mandatario ucraniano, Volodimir Zelensky, de sentarse a conversar para negociar la paz en el país.

“Que ellos se hagan cargo. He sido yo quien los ha llevado hasta aquí. Creo que se va a resolver” , señaló Trump en declaraciones a la prensa a bordo del avión presidencial, reiterando que es una guerra que “nunca” debería haber estallado y que no lo habría hecho si hubiese sido mandatario de EE.UU. en febrero de 2022.

Las declaraciones del líder republicano se producen después de que Zelensky instara a Putin, en una extensa carta abierta que dio a conocer ayer jueves, el concretar una reunión en un tercer país para negociar la paz en Ucrania.

Sin embargo, el presidente ruso le contestó este viernes, afirmando que “no le ve sentido” al encuentro , apuntado que “el único objetivo” de la parte ucraniana para celebrar una eventual reunión es “detener el avance” de las tropas rusas de cara a una posible tregua durante las negociaciones de paz.

Unas horas después, el jefe de Estado de Ucrania reaccionó afirmando que “es una respuesta débil” y que Moscú “simplemente no quiere poner fin a la guerra”. “(Putin) no quiere cambiar nada y no quiere admitir que esta guerra solo le beneficia a él y a quienes se están enriqueciendo a su costa”, señaló.