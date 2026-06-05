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    Zelensky pide por carta a Putin una reunión cara a cara para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra

    En una extensa misiva a su par ruso, el presidente ucraniano dejó en claro que Europa debe ser "parte" en el proceso y que Kiev "está lista para un alto el fuego total durante las negociaciones". Sin embargo, descartó la idea de viajar a Moscú y propuso un país neutro para albergar las conversaciones directas.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press

    El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, envió este jueves una carta abierta a su homólogo ruso, Vladimir Putin, en la que le propone organizar un encuentro cara a cara para alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra, con “la línea del frente” actual como punto de partida de la diplomacia.

    “Hay países que tradicionalmente han albergado líderes para resolver cuestiones de guerra y paz. Suiza, Turquía, los países del mundo árabe, muchos son capaces y están dispuestos a organizar una reunión de este tipo (...) Propongo fijar una fecha clara para dicha reunión”, indicó el mandatario ucraniano.

    Sin embargo, descartó la idea de que él vaya a viajar a Moscú o que Putin se dirija a su país. “Después de 26 años, no hay nada que un líder ucraniano pueda hacer en su capital, del mismo modo que no hay nada que un líder ruso pueda hacer en Kiev”, aseveró.

    Zelensky asimismo apuntó a que “otros participantes podrían sumarse a la vía bilateral” en un lugar a determinar, aunque dejó en claro que “Europa debería ser parte de este proceso” de paz, ya que los países europeos “realmente tienen la capacidad de influir en la situación”.

    “Puesto que la guerra está teniendo lugar en Europa, y puesto que Ucrania necesita garantías de seguridad, mientras que tú también buscas garantías de seguridad para ti mismo, sería lógico involucrar a quienes realmente pueden servir como garantes”, argumento en la misiva dirigida a su par ruso.

    De igual forma, puso sobre la mesa la participación de Estados Unidos, aludiendo a que podría “ayudar a dar forma a una nueva arquitectura de seguridad para nuestra parte del mundo”. “La línea del frente hoy es la línea desde la cual debe comenzar la diplomacia”, sentenció.

    También aseguró que Kiev “está lista para un alto el fuego total durante las negociaciones”. “Se trata de una práctica habitual, y los acontecimientos actuales en torno a Irán no hacen más que reforzar ese punto. Un intento de establecer un silencio real es la mejor manera de empezar a hablar entre nosotros”, afirmó.

    En ese sentido, emplazó a Putin a “llegar personalmente a la conclusión de que es hora de poner fin a esta guerra” o, en caso contrario, Ucrania “seguirá luchando por su existencia”.

    “Tendremos a quienes nos apoyen, pero tú también tendrás que luchar mucho más por tu propia existencia; no la de Rusia, sino la tuya. Y esto no es una amenaza mía o de Ucrania. Es un hecho de la historia rusa que conoces bien: cuando Rusia se cansa, llega el cambio”, apuntó.

    Por otro lado, Zelenski señaló que “Ucrania ha preservado su independencia” y aseguró que “la preservará pese a todas las predicciones en sentido contrario”.

    “No esperabas una resistencia a gran escala por parte de Ucrania, y no previste que las cosas llegarían tan lejos. Sin embargo, aquí estamos todos, en el quinto año de esta guerra a gran escala. No tengas miedo de salir de esta guerra. Eso es lo principal que se requiere de ti ahora”, explicó en la carta.

    “Hemos llevado la guerra a tu territorio y no habrías podido afrontarla sin la ayuda de Corea del Norte. Eres el primer gobernante de Rusia que recurre a Pyongyang en busca de ayuda. Y hoy dependes totalmente de China, también por primera vez en la historia de Rusia”, sostuvo.

    “Guerra de elección personal”

    Zelensky además cuestionó las pretensiones de Putin de generar un “malestar interno” dentro de Ucrania y de continuar con su “guerra de elección personal”, aludiendo a que sus propias formaciones militares fueron “las que organizaron un motín” en junio de 2023, cuando el grupo paramilitar Wagner se rebeló contra las autoridades rusas.

    “Has pasado casi la mitad de tus 26 años en el poder en Rusia librando una guerra contra Ucrania. Digas lo que digas de la OTAN, la geopolítica o el idioma ruso, esta guerra es de elección personal: una guerra sin una causa real. Así es como la historia lo recordará”, arguyó el mandatario.

    El jefe de Estado europeo afirmó también que la ciudadanía rusa “se está volviendo menos cómoda” con la realidad de la guerra y con el hecho de que el conflicto “está trayendo cada vez más consecuencias negativas a Rusia”.

    Vladimir Putin. Foto: Archivo. PRESIDENCIA DE RUSIA

    “No les gustan nuestros drones y misiles; o les gusta la escasez de gasolina y los precios en constante aumento; no les gustan las restricciones constantes”, dijo.

    Asimismo, apuntó a que “el ejemplo” del ex primer ministro húngaro Viktor Orbán “demuestra cómo quienes optan por ayudar a Rusia” caen “en desgracia”.

    El mundo no se ha cansado de Ucrania, como tanto esperabas, pero sí existe un creciente cansancio hacia Rusia, incluso entre quienes (...) te ayudan a eludir las sanciones y a mantener a flote tu economía. Es imposible que no lo notes. Tras 26 años en el poder, la edad empieza a hacer mella y con el tiempo, el cansancio hacia ti no hará más que aumentar”, subrayó.

    Zelensky, en su larga misiva, además cuestionó las informaciones de Inteligencia que apuntan a que Moscú estaría valorando prolongar la guerra contra Ucrania hasta 2027 ó 2028, e incluso “involucrar aún más a Bielorrusia” en el conflicto.

    “Vemos que estás intentando orquestar algo en torno a Transnistria. Sus propagandistas amenazan, de una u otra forma, a todos los países vecinos de Rusia. ¿De verdad quieres pasar por todo esto? La decisión es tuya. Basta de guerra. Ucrania propone ponerle fin a esta guerra”, indicó.

    Más sobre:Volodimir ZelenskyVladimir PutinUcraniaRusiaReuniónEuropaEstados UnidosCartaMundo

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