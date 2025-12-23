SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Argentina presenta oficialmente la candidatura de Rafael Grossi para secretario general de la ONU

    Para la candidatura del actual Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la cancillería argentina creó una unidad especial de coordinación.

    Claudio Portilla 
    Claudio Portilla
    Europa Press/Contacto/Alexander

    Durante la jornada del lunes la cancillería argentina presentó oficialmente la candidatura de Rafael Grossi para ser el próximo secretario general de la Naciones Unidas (ONU), entre el periodo 2027-2031.

    Según dio a conocer La Nación Argentina, para la candidatura de Grossi, actual Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la cancillería argentina creó una unidad especial de coordinación, con el fin de conseguir los apoyos necesarios para su elección.

    Grossi de 64 años, es hasta el momento el único candidato oficial al cargo, a la espera de que se oficialicen otras candidaturas como la de la expresidenta Michelle Bachelet y la exvicepresidenta de Costa Rica, Rebeca Grynspan.

    Cabe recordar que el pasado 25 de noviembre la ONU inició oficialmente el proceso para elegir al próximo secretario general de Naciones Unidas, el cual asumirá su cargo el 1 de enero de 2027.

    De acuerdo a lo que se informó en la ocasión las nominaciones se aceptarán hasta el 1 de abril de 2026, mientras que la selección de candidatos comenzará a fines de julio del próximo año.

    En el acto en Buenos Aires, Grossi destacó que “necesitamos un secretario general que se ponga las botas y vaya donde existe el problema, un secretario general que vaya y cruce una línea del frente aunque haya una guerra”.

    Además señaló que “necesitamos unas Naciones Unidas que estén conectadas con los problemas de la gente y no con la aprobación de espesos documentos, y lo digo como diplomático que ha dedicado toda su vida a esos consensos de documentos que después nadie lee”,

