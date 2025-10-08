SUSCRÍBETE
Costa Rica respalda candidatura a la ONU de Rebeca Grynspan, la principal competidora de Bachelet

La candidata tiene un amplio camino en la ONU, donde se ha desempeñado como secretaria general adjunta, administradora asociada del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y presidenta de la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo.

Por 
Shelmmy Carvajal
 
David Tralma
William Albors

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, anunció este miércoles el respaldo oficial a la candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU) de Rebeca Grynspan, quien aparece como la principal competidora de Michelle Bachelet.

Tras una reunión con Grynspan, el mandatario comunicó la decisión destacando la extensa carrera diplomática de la economista.

“Será un honor que una mujer costarricense lidere la ONU. Rebeca tiene una trayectoria internacional estelar y encarna los valores de justicia, equidad y sostenibilidad que defiende Costa Rica”, indicó Chaves.

La candidata ostenta un amplio bagaje en político. Entre 1994 y 1998 se desempeñó como vicepresidenta de Costa Rica durante el gobierno de José María Figueres. Además, fue ministra de Vivienda y viceministra de Hacienda.

Además, habiendo sido vicepresidenta de Costa Rica en 1994, trabajó con Ban Ki-Moon como secretaria general adjunta de la ONU y administradora asociada del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Este año concluye uno de sus mandatos más importantes,al frente de la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo de la ONU, donde puede presumir de éxitos como negociadora.

El anuncio de Costa Rica se da un día después de la reunión entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y Bachelet, lo que en el mundo diplomático es recibido como un gesto a favor de la exmandataria chilena.

El encuentro tuvo especial atención ya que estuvo presente la ministra de Medio Ambiente mexicana, Alicia Bárcena, quien en las últimas semanas figuró como posible contendora de Bachelet. Sin embargo, sería un escenario que estaría condicionado a la postulación de la médica cirujana.

ONUMichelle BacheletRebeca GrynspanCosta Rica

