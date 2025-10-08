SUSCRÍBETE
La señal de Sheinbaum a Bachelet tras su nominación a la ONU

La presidenta de México se reunió este martes con la exmandataria y candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas. En la cita estuvo Alicia Bárcena, quien sonó como contendora de la otrora líder de mujeres del organismo internacional. El encuentro es leído como un gesto en favor de la candidata chilena.

David TralmaPor 
David Tralma
Alicia Bárcena, Claudia Sheinbaum y Michelle Bachelet.

Tras ser nominada como candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas, el primer destino internacional en la agenda personal de Michelle Bachelet ya está mostrando resultados.

La exmandataria está en México estos días y este martes se reunió en la casa de gobierno de dicho país con la presidenta Claudia Sheinbaum. La cita es leída en Chile como una señal de la jefa de Estado hacia Michelle Bachelet, que si bien no es formal, es más que celebrada entre quienes empujan la candidatura a la sucesión del portugués António Guterres en el cargo más importante de la ONU.

El gesto es más fuerte aún al considerar que dentro de la reunión participó la ministra de Medio Ambiente de México, Alicia Bárcena, quien en las últimas semanas figuró como posible contendora de Bachelet en la carrera por el mando de Naciones Unidas.

Sin embargo, dicha nominación, según publicó La Tercera Domingo, no correría en caso de que Bachelet decidiera postularse, lo que fue ratificado en la última Asamblea General del organismo internacional, por medio del discurso del Presidente Gabriel Boric.

“Recibimos en Palacio Nacional a Michelle Bachelet, expresidenta de Chile; también se desempeñó como alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Conversamos sobre América Latina, el bienestar y el papel de las mujeres en la política”, posteó tras el encuentro Sheinbaum en sus redes sociales.

México es una de las dos potencias de la región. Por lo tanto, consolidar su respaldo a Bachelet asoma como uno de los objetivos importantes en esta primera etapa de la campaña, que se concentra en las actividades de la agenda propia de la expresidenta, donde ella se encargará de visibilizar su candidatura. La siguiente fase estará a cargo de la Cancillería y se destinará a las tratativas con los 15 países que integran el Consejo de Seguridad de la ONU, en particular con los cinco que tienen un poder de veto: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido.

Esta no es la primera vez que Sheinbaum le hace un gesto a Bachelet en México, pues ya la reconoció en un encuentro regional de mujeres que se hizo en la capital de dicho país hace unas semanas.

Bachelet se encuentra en México por actividades de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Ahora, visitará Uruguay, en el marco de su rol en el Club de Madrid, y la próxima semana tendrá un importante viaje a China, donde se conmemorarán los 30 años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, relacionada con los derechos de las mujeres.

Consultado al respecto por el encuentro de Bachelet con la Mandataria mexicana. Desde Cancillería comentaron a este medio: “En el marco de su participación en la reunión del grupo de expertos coordinados por CEPAL, que se realizó en la Universidad Autónoma de México, la Presidenta Bachelet se reunió con la Presidenta Claudia Sheinbaum en el Palacio Nacional en Ciudad de México. Durante la reunión, fue acompañada por la secretaria de medio ambiente y recursos naturales de ese país, Alicia Barcena y por el Canciller Juan Ramon de la Fuente”.

“En la oportunidad, conversaron sobre diferentes temas relativos a la actualidad regional y mundial, así como al rol del liderazgo de las mujeres hoy. También dialogaron sobre la relevancia y desafíos del multilateralismo”, agregaron desde el ministerio que lidera Alberto van Klaveren.

