SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

El gesto de Claudia Sheinbaum a Bachelet en la previa de la definición de candidaturas a la ONU

No pasó desapercibido el trato y sintonía que tuvieron la Presidenta de México y la exmandataria nacional en la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer. Esto pese a que la jefa de Estado ha respaldado a Alicia Bárcena como su candidata a la secretaría general de Naciones Unidas.

David TralmaPor 
David Tralma
17 Marzo 2025 En el marco del Mes de la Mujer, la ministra de Minería, Aurora Williams Baussa, encabeza ceremonia por los 10 años de la Mesa Nacional Mujer y Minería trabajando por la equidad y la inclusión en la actividad minera. Durante el acto, que contará con la intervención de la ex Presidenta de la República, Michelle Bachelet Jeria; y la presencia de las titulares de las carteras de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana Guarello; del Trabajo, Jeannette Jara Roman; y de Obras Públicas, Jessica Lopez Saffie. Foto: Andres Perez Andres Perez

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, estaba en el escenario junto a distintas autoridades mujeres de la región cuando se enteró que la exmandataria chilena Michelle Bachelet estaba entre el público de la "XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe“, que se organizó en Ciudad de México.

Tras ser informada en la actividad este martes, por su secretaria de Mujeres, Citlalli Hernández, Sheinbaum pidió que agregaran una silla, presentó a Bachelet y la abrazó por unos segundos, lo que desató los aplausos del público presente.

Las dos son las primeras mujeres de su país en llegar a la Presidencia y en México apuntan a un problema de protocolo ante la imagen de Bachelet abajo del escenario, más allá de que la expresidenta chilena no haya mostrado reparos.

El gesto de Sheinbaum no pasó desapercibido. Hoy Bachelet enfrenta un difícil camino para, en caso de que confirme su postulación, convertirse en secretaria general de las Naciones Unidas.

Las postulaciones se deben presentar en diciembre y luego se realizarán negociaciones y discusiones políticas internacionales durante todo el 2026, para dar con el nombre que sucederá al portugués António Guterres en el alto mando de la ONU.

En ese sentido, Bachelet es una de las principales cartas para ese desafío, pues por temas de rotación corresponde que el elegido sea de América Latina. Además, los embajadores políticos de la región han avanzado en un consenso de que la propuesta debe ser encabezada por una mujer, lo que le da mayor ventaja a Bachelet ante figuras como el argentino Rafael Grossi, por ejemplo, un cercano a Javier Milei.

Frente a este escenario, la excanciller mexicana Alicia Bárcena también ha surgido como alternativa y ha sido respaldada públicamente por Sheinbaum, lo que generó que en el país azteca desdramatizaran el gesto de la Mandataria con Bachelet.

En esta carrera por la ONU, sin embargo, quien representa una mayor amenaza contra Bachelet es la política de Costa Rica, Rebeca Grynspan, quien ha ido sumado adeptos. Ella, en entrevista con El País, dijo en febrero de este años que este era “el momento de América Latina”.

De todos modos, la del lunes no fue la única ovación que se llevó la exmandataria en México, pues al día siguiente, en una nueva jornada de la conferencia internacional, Bachelet figuró como asistente y recibió aplausos luego de que fuera mencionada en la actividad por la propia embajadora de Chile en la ONU, Paula Nárvaez, según se ve en un registro que subió a sus redes sociales la ministra de la Mujer, Antonia Orellana.

No puedo no mencionar a mi querida expresidenta Michelle Bachelet que está también aquí. Porque si algo tienen los encuentros de mujeres es que somos capaces de reconocernos las unas a las otras y reconocer a nuestras mentoras”, dijo Nárvaez, interrumpida por los aplausos.

Además de Nárvaez y Orellana, en la conferencia en Ciudad de México también hubo figuras internacionales como José Manuel Salazar, secretario ejecutivo de la CEPAL, y la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous. Esto además de figuras nacionales como la senadora Fabiola Campillai.

En la cumbre que se extenderá hasta este viernes la ministra Orellana ha podido dar cuenta del avance en la ley Papito Corazón.

Más sobre:Michelle BacheletClaudia SheinbaumONUNaciones Unidas

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Suprema ordena investigar funcionarios judiciales que habrían concurrido a casinos de juegos estando con licencia médica

Toesca inicia liquidación de su fondo inmobiliario con venta de primer activo

El factor Calisto y el enfrentamiento en RN por Jorge Durán: los ripios en la derecha para sellar una lista parlamentaria

Hanna Shelest, analista ucraniana: “Para Kiev la mayor expectativa es no convertirse en rehén de este juego de poder en Alaska”

“Es una historia de horror”: así se hizo el desgarrador documental sobre Marcial Maciel y los abusos

El sinuoso escenario que enfrenta el proyecto de ley que regula licencias médicas en el sector público

Lo más leído

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Fuertes vientos hacen impactar con la pista a un avión Boeing 747

Fuertes vientos hacen impactar con la pista a un avión Boeing 747

Orgullo nacional: noticiero cubre en vivo la llegada de la Esmeralda chilena a Sidney

Orgullo nacional: noticiero cubre en vivo la llegada de la Esmeralda chilena a Sidney

¿Oasis o Blur? : a 30 años de la batalla del Britpop

¿Oasis o Blur? : a 30 años de la batalla del Britpop

Guía turístico salvó a turistas que eran atacados por un oso gris

Guía turístico salvó a turistas que eran atacados por un oso gris

Servicios

Comienza la venta de entradas para la Yein Fonda: revisa los precios y artistas invitados

Comienza la venta de entradas para la Yein Fonda: revisa los precios y artistas invitados

Rating del miércoles 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Metro anuncia cierre de dos estaciones de la Línea 1 durante el feriado de este viernes

Metro anuncia cierre de dos estaciones de la Línea 1 durante el feriado de este viernes

Suprema ordena investigar funcionarios judiciales que habrían concurrido a casinos de juegos estando con licencia médica
Chile

Suprema ordena investigar funcionarios judiciales que habrían concurrido a casinos de juegos estando con licencia médica

El factor Calisto y el enfrentamiento en RN por Jorge Durán: los ripios en la derecha para sellar una lista parlamentaria

El gesto de Claudia Sheinbaum a Bachelet en la previa de la definición de candidaturas a la ONU

Toesca inicia liquidación de su fondo inmobiliario con venta de primer activo
Negocios

Toesca inicia liquidación de su fondo inmobiliario con venta de primer activo

Bajo cláusulas de confidencialidad: H&M cierra acuerdo con diputada Camila Flores a 5 años de demanda por discriminación

Aumenta demanda por departamentos multifamily en RM: suben tasa de ocupación y precios de arriendo en el primer semestre

Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins
Tendencias

Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins

Cómo Estados Unidos compró Alaska a Rusia y expandió su poder en América del Norte

Cómo es la base militar de Alaska en la que Trump y Putin se reunirán para discutir sobre la guerra en Ucrania

Juan José Ribera sale en defensa de Eduardo Vargas en la previa del duelo con la U: “Debiésemos siempre aplaudirlo”
El Deportivo

Juan José Ribera sale en defensa de Eduardo Vargas en la previa del duelo con la U: “Debiésemos siempre aplaudirlo”

Esteban Pavez apunta a Blanco y Negro por el Arengazo fallido: “Hubo una descoordinación del club”

La revelación de Fernando Zampedri sobre la visita de Tobar a Colo Colo en la antesala del clásico ante la UC

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

“Es una historia de horror”: así se hizo el desgarrador documental sobre Marcial Maciel y los abusos
Cultura y entretención

“Es una historia de horror”: así se hizo el desgarrador documental sobre Marcial Maciel y los abusos

Corporación Cultural de Rancagua exige disculpas públicas a Natalia Valdebenito por “chiste” sobre mineros fallecidos

Documental sobre Eliseo Salazar suma al reconocido músico Roberto Trujillo

Hanna Shelest, analista ucraniana: “Para Kiev la mayor expectativa es no convertirse en rehén de este juego de poder en Alaska”
Mundo

Hanna Shelest, analista ucraniana: “Para Kiev la mayor expectativa es no convertirse en rehén de este juego de poder en Alaska”

Trump sostiene que hay un 25% de probabilidades de que la cumbre con Putin fracase

Trump sugiere que hay un 25% de probabilidades de que la cumbre con Putin fracase

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?
Paula

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi