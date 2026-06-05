En vivo: la Roja femenina se juega un cupo al repechaje mundialista ante Ecuador

¿Qué necesita la Roja femenina para asegurar el repechaje?

El equipo capitaneado por Tiane Endler tendrá libre en la última fecha del torneo, por lo que ya no puede alcanzar los dos únicos cupos directos al Mundial de Brasil 2027.

De esta manera, necesitan ganar para asegurar el repechaje, ya que alcanzaría las 13 unidades, mientras que Ecuador, quinto en la tabla, se quedaría con ocho.