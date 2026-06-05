En vivo: la Roja femenina se juega un cupo al repechaje mundialista ante Ecuador
El equipo capitaneado por Tiane Endler se enfrenta a la Tri por la octava jornada rumbo a la Copa del Mundo Brasil 2027.
Minuto a minuto
Chile 0-1 Ecuador
¡Final del primer tiempo!
Chile cae ante Ecuador en el Estadio Nacional, por la octava jornada de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol.
37′ ¡Gol de Ecuador!
Cuadra, tras un grave error defensivo de la Roja, abre la cuenta.
15′ Chile busca la apertura de la cuenta, principalmente con los ataques de Mary Valencia y Sonya Keefe.
¡Arranca el partido!
La Roja femenina busca un cupo al repechaje mundialista ante Ecuador.
¡Equipos a la cancha del Nacional!
¿Y si pierden?
Chile se despide de cualquier chance mundialista, ya que las ecuatorianas las pasarían en la tabla de posiciones y a la Roja no le quedan más partidos.
¿Y si empatan?
La Roja femenina debe esperar a que Ecuador no derrote a Argentina (que existe una alta posibilidad de que lleguen ya clasificadas a ese duelo) en la última fecha.
¿Qué necesita la Roja femenina para asegurar el repechaje?
El equipo capitaneado por Tiane Endler tendrá libre en la última fecha del torneo, por lo que ya no puede alcanzar los dos únicos cupos directos al Mundial de Brasil 2027.
De esta manera, necesitan ganar para asegurar el repechaje, ya que alcanzaría las 13 unidades, mientras que Ecuador, quinto en la tabla, se quedaría con ocho.
¿Cómo llegan en la tabla a esta octava fecha?
- Argentina / 14 puntos
- Colombia / 14
- Venezuela / 11
- Chile / 10
- Ecuador / 8
- Paraguay / 7
- Perú / 7
- Uruguay / 5
- Bolivia / 1
La alineación de Ecuador en el Estadio Nacional
Así forma la Roja femenina
¡Buenas tardes!
Les damos la bienvenida al relato en vivo del partido entre Chile y Ecuador, por la octava jornada de la Liga de Naciones Femenina de Conmebol, en el Estadio Nacional.
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