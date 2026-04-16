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    Cómo Irán usó un satélite espía de China para identificar y atacar bases de EEUU, según reportes

    Una investigación realizada por el Financial Times, la cual se basa en documentos militares iraníes filtrados, afirma que el satélite es conocido como TEE-01B y que fue adquirido por la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria a finales de 2024, tras su lanzamiento desde el gigante asiático.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Cómo Irán usó un satélite espía de China para identificar bases de EEUU, según reportes. Foto: archivo / referencial.

    Las autoridades de Irán adquirieron en secreto un satélite espía de China, el cual tiene la capacidad de identificar bases militares de Estados Unidos en Medio Oriente.

    El dispositivo ha facilitado que las fuerzas iraníes puedan atacar posiciones estadounidenses en el marco de la reciente guerra, que estalló a finales de febrero, luego de que Estados Unidos e Israel iniciaran una ofensiva conjunta contra la república islámica.

    Así lo asegura una investigación realizada por el Financial Times, periódico que tuvo acceso a documentos militares iraníes filtrados que muestran el satélite.

    Según los reportes, este es conocido como TEE-01B y fue adquirido por la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria a finales de 2024, tras su lanzamiento desde el gigante asiático.

    Cómo Irán usó un satélite espía de China para identificar bases de EEUU, según reportes. Foto: archivo / referencial.

    Cómo Irán usó un satélite espía de China para identificar y atacar bases de EEUU

    Los documentos a los que tuvo acceso el Financial Times incluyen listas de coordenadas con fecha y hora, imágenes satelitales y análisis orbitales, los cuales sugieren que los comandantes militares de Irán posteriormente asignaron al satélite la misión de monitorear bases militares clave de Estados Unidos en la región.

    Los registros satelitales fueron tomados en marzo, antes y después de ataques con drones y misiles contra esas posiciones, según el citado periódico.

    Entre las bases militares vigiladas con el TEE-01B se encuentran la Base aérea Príncipe Sultán (Arabia Saudita) y Base aérea Muwaffaq Salti (Jordania).

    De acuerdo a la investigación, el satélite fue construido por la compañía china Earth Eye Co., la cual asegura ofrecer el servicio de “entrega en órbita”.

    Con ello hacen referencia al servicio de transferir a clientes una nave espacial una vez que esta ya está en órbita.

    Según la investigación, el acuerdo también contempló que la Guardia Revolucionaria obtuviera acceso a estaciones comerciales terrestres operadas por Emposat, un proveedor de servicios de control y datos satelitales con sede en China.

    La especialista en Irán de la Universidad Sciences Po, Nicole Grajewski, comentó al Financial Times que “este satélite se utiliza claramente con fines militares, ya que está operado por la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria y no por el programa espacial civil de Irán”.

    “Irán necesita urgentemente esta capacidad proporcionada por el extranjero durante esta guerra, ya que permite a la Guardia Revolucionaria identificar objetivos con antelación y verificar el éxito de sus ataques”.

    La investigación asegura que el satélite chino adquirido por Teherán tiene la capacidad de capturar imágenes con una resolución aproximada de medio metro, lo que se compara con registros satelitales occidentales de alta resolución disponibles comercialmente.

    Aquello se traduce en un aumento significativo en su capacidad para monitorear activos militares estadounidenses en la región, según afirmaron expertos.

    Cómo Irán usó un satélite espía de China para identificar bases de EEUU, según reportes. Foto: archivo / referencial.

    En su sitio web, Earth Eye Co. afirma haber realizado una transferencia “en órbita” a un país no identificado, el cual formaba parte de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China, programa del que Irán es parte desde 2021.

    También dice que el satélite estaba destinado a ser utilizado para “agricultura, monitoreo oceánico, gestión de emergencias, supervisión de recursos naturales y transporte municipal”.

    Según los documentos revisados por el Financial Times, en septiembre de 2024, la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria acordó pagar alrededor de 250 millones de yuanes (aproximadamente 36,6 millones de dólares) para adquirir el control del sistema satelital.

    El acuerdo detalla que Emposat proporciona el software y la red terrestre necesaria para operar el satélite durante toda su vida útil.

    El Comité de China de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha afirmado que dicha compañía tiene vínculos estrechos con la Fuerza Aeroespacial del Ejército Popular de Liberación de China.

    Aunque se trata de una empresa comercial, el investigador del grupo de expertos Center for Strategic and International Studies (CSIS), Aidan Powers-Riggs, comentó al citado periódico que opera como “un producto del aparato estatal y militar” del gigante asiático.

    “Fue fundada por veteranos del programa espacial estatal chino y financiada con inversiones de fondos nacionales de fusión militar-civil”, agregó.

    En este sentido, un ex alto funcionario de inteligencia occidental, quien habló bajo condición de anonimato por tratarse de asuntos delicados, dijo al citado periódico: “Es imposible que una empresa china lance un satélite sin la autorización de algún miembro del gobierno”.

    “Creo que desde hace tiempo es evidente que China ha estado ayudando a Irán con inteligencia, pero intentando ocultar la implicación del gobierno”.

    Cuando el Financial Times consultó al Ministerio de Asuntos Exteriores de China sobre la situación, la cartera respondió: “Los informes en cuestión son falsos. Esta es una guerra que nunca debió haber ocurrido, y todos tienen claro su origen”.

    “Recientemente, ciertas fuerzas se han empeñado en fabricar rumores y vincularlos maliciosamente con China. China se opone firmemente a este tipo de conducta malintencionada”.

    El Ministerio de Comercio de China, Earth Eye y Emposat no respondieron a sus solicitudes de comentarios, mientras que la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) declinó hacer declaraciones.

    Hasta el momento, la Guardia Revolucionaria de Irán no se ha referido públicamente a los reportes sobre el satélite.

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