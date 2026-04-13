Qué se sabe de “Ghost Murmur”, la tecnología que la CIA presuntamente utilizó para encontrar al piloto de EEUU en Irán. Foto: archivo.

A principios de abril, las tropas de Irán derribaron un avión F-15E Strike Eagle de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el cual cayó sobre el territorio iraní.

La aeronave estadounidense iba con dos tripulantes: un aviador que manejaba el caza y un oficial de sistema de armas, quien iba en el asiento trasero.

Luego de que el F-15 fuera impactado, ambos salieron eyectados en paracaídas. Fue ahí cuando las fuerzas del país norteamericano iniciaron una operación para rescatar a los efectivos.

El primero fue encontrado poco después. Sin embargo, pasaron casi dos días para que pudieran rescatar al segundo, quien permaneció herido y solo, escondido en la grieta de una montaña , mientras las tropas y milicias iraníes lo acorralaban con helicópteros y drones.

La misión se desarrolló en el suroeste de Irán y contó con el apoyo de decenas de aeronaves militares , declaró el presidente Donald Trump el pasado domingo 5 de abril, tras confirmar el rescate del segundo aviador.

De acuerdo a las autoridades estadounidenses, entre estas se encontraron aviones y helicópteros de guerra.

Asimismo, dijeron, la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) realizó un plan de engaño, con el objetivo de ganar tiempo para rescatarlo.

Según afirmó al New York Times un alto funcionario del gobierno estadounidense, quien habló bajo condición de anonimato por tratarse de asuntos delicados, la campaña de la agencia buscó hacer correr la voz en Irán de que se había encontrado al aviador y de que estaba saliendo del país en un convoy terrestre .

El objetivo era que las tropas iraníes se movieran del lugar en el que se presumía que estaba, para así disminuir las posibilidades de que lo capturaran o abatieran, aseguró la fuente.

Cuando el citado periódico le consultó al alto funcionario qué tecnología usó la CIA para localizar al aviador, rechazó entregar detalles. No obstante, dijo que el equipo utilizado era exclusivo de la agencia.

La tarde del lunes 6 de abril, Trump y el director de la CIA, John Ratcliffe , sugirieron en una conferencia de prensa en la Casa Blanca que una tecnología especial ayudó a localizar al aviador . Sin embargo, no entregaron más detalles al respecto.

Un día después, el New York Post publicó un reportaje basado en las declaraciones de dos fuentes anónimas, las cuales según el citado periódico, están familiarizadas con el programa , que no ha sido revelado públicamente.

Según sus afirmaciones, se trata de “Ghost Murmur” (“Murmullo fantasma”) , un dispositivo secreto de la CIA que “utiliza magnetometría cuántica de largo alcance para detectar la señal electromagnética del latido cardíaco humano y combina los datos con un software de inteligencia artificial (IA) para aislar la señal del ruido de fondo”.

Aquello, aseguraron, ayudó a localizar y rescatar al segundo aviador estadounidense.

Sin embargo, distintos científicos dedicados a estudiar los campos magnéticos se han mostrado escépticos ante la posibilidad de que realmente exista un dispositivo cuántico de esas características y capacidades.

Qué se sabe de “Ghost Murmur”, la tecnología que la CIA presuntamente utilizó para encontrar al piloto de EEUU en Irán. Foto: archivo.

Qué se sabe de “Ghost Murmur”, la tecnología que la CIA presuntamente utilizó para encontrar al piloto de EEUU en Irán

Las fuentes consultadas por el Post afirmaron que esta herramienta secreta de la CIA, que presuntamente tiene la capacidad de detectar latidos cardiacos humanos desde largas distancias , fue utilizada por primera vez en terreno durante la misión de rescate del aviador.

Una de ellas declaró: “Es como oír una voz en un estadio, solo que el estadio es un desierto de mil millas cuadradas. Si tu corazón late, te encontraremos” .

Según dichas fuentes, la tecnología del “Ghost Murmur” fue desarrollada por Skunk Works, la división de desarrollo avanzado y hermética de Lockheed Martin.

No obstante, cuando el Post consultó a la compañía sobre el dispositivo, el gigante aeroespacial declinó hacer comentarios.

La segunda fuente dijo que la tecnología del “Murmullo fantasma” ya se ha probado con éxito en helicópteros con Black Hawk para su potencial uso en cazas F-35, mientras que la primera agregó que “el nombre es intencional”.

“‘Murmullo’ es un término clínico para un ritmo cardíaco. ‘Fantasma’ se refiere a encontrar a alguien que, a efectos prácticos, ha desaparecido” , comentó.

Desde Lockheed Martin no se han referido públicamente al presunto dispositivo que se menciona en el reportaje del citado periódico

De la misma manera, l as fuentes consultadas por el Post no entregaron mayores detalles .

Qué se sabe de “Ghost Murmur”, la tecnología que la CIA presuntamente utilizó para encontrar al piloto de EEUU en Irán. Foto: archivo.

Qué dicen los científicos sobre “Ghost Murmur”, el presunto dispositivo secreto de la CIA

Distintos científicos dedicados a estudiar los campos magnéticos declararon a la revista Scientific American que es altamente improbable que realmente exista un dispositivo con capacidades como las descritas en el reportaje del Post y que este haya ayudado a concretar el rescate , el cual se efectuó con el apoyo de aeronaves militares y una baliza de supervivencia que llevaba el aviador.

Explicaron que aunque los magnetómetros cuánticos existen y pueden ser altamente precisos para, por ejemplo, detectar arritmias cardiacas, el campo magnético del corazón es débil .

El profesor de ingeniería biomédica y física en la Universidad de Vanderbilt, John Wikswo, dijo que, “en la superficie del tórax, a unos 10 centímetros de la fuente, el campo magnético es apenas detectable ”.

Agregó que, si en lugar de alejarse 10 centímetros, se aleja un metro, la amplitud de la señal se reduce a una milésima parte de su valor original. Por lo tanto, a un kilómetro, el debilitamiento es considerablemente mayor.

Wikswo sugirió que detectar de esa manera a una persona perdida en una montaña sería sustancialmente complejo .

El profesor de física en el Union College de Nueva York, Chad Orzel, comentó que, para detectar un latido cardíaco, una herramienta cuántica de detección de latidos tendría que lidiar no solo con el campo magnético terrestre y el ruido magnético de las corrientes eléctricas naturales y artificiales, sino también con “los latidos de las ovejas, los perros y las liebres, y cualquier otro animal que ande por ahí” .

Mencionó un ejemplo sencillo para ilustrar, a grandes rasgos, la debilidad de los campos magnéticos en general: “Hay que acercar mucho el imán al refrigerador para que se adhiera. Ese campo se debilita muy rápidamente”.

Cuando se utilizan sensores clínicos, dijo, estos “suelen estar pegados al cuerpo... a centímetros de distancia” , es decir, un escenario radicalmente diferente al de la búsqueda del aviador perdido en territorio iraní.

Orzel enfatizó que incluso con el reconocimiento de patrones mediante IA no se podría detectar una señal magnética lo suficientemente fuerte como para identificar la presencia de una persona a kilómetros de distancia.

Precisó que, a un kilómetro de distancia, la señal se reduciría a aproximadamente una billonésima parte de su intensidad.

Aunque reconoció que “se está realizando un trabajo fascinante utilizando magnetometría cuántica para medir la frecuencia cardíaca”, subrayó que “nada de eso funciona a distancias de muchos kilómetros”.

Por su parte, el físico de la Universidad de Oakland, Bradley Roth, declaró a Scientific American: “Se ha estado midiendo el campo magnético del corazón durante 60 años, generalmente en un laboratorio blindado, a solo unos centímetros del corazón, e incluso así, apenas se puede registrar”.