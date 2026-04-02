Cómo es la primera nueva granada del Ejército de EEUU desde la Guerra de Vietnam. Foto: US Army.

El Ejército de Estados Unidos presentó en marzo su primera granada de mano letal desde la Guerra de Vietnam. Se trata de un arma que utiliza ondas expansivas para matar objetivos, la cual fue nombrada M111.

Según informaciones rescatadas por CNN, el dispositivo se presenta como una opción predilecta para el combate urbano y promete facilitar que las fuerzas estadounidenses pueden despejar áreas cerradas .

De esta manera, se espera que puedan tomar y mantener territorio.

Hasta el momento, sus tropas han utilizado principalmente la M67, que lanza metralla en todas las direcciones al explotar.

Sin embargo, la nueva M111 utiliza ondas de choque para matar o incapacitar enemigos con la fuerza de la explosión . Su carcasa exterior está hecha de plástico, el cual se evapora una vez que se detona la granada.

Cómo es la primera nueva granada del Ejército de EEUU desde la Guerra de Vietnam. Foto: US Army.

Qué se sabe de la primera nueva granada del Ejército de EEUU desde la Guerra de Vietnam

De acuerdo al Ejército estadounidense, las tropas fuera de un área cerrada pueden lanzar la M111 dentro de esa área. En consecuencia, como el arma utiliza ondas de choque o sobrepresión explosiva (BOP, por sus siglas en inglés), los enemigos no podrán refugiarse detrás de paredes interiores, muebles o electrodomésticos.

El gerente del proyecto en el Arsenal Picatinny de Nueva Jersey, el coronel Vince Morris, declaró a través de un comunicado: “Una granada que utiliza BOP puede despejar rápidamente una habitación de combatientes enemigos, sin dejarles ningún lugar donde esconderse, al tiempo que garantiza la seguridad de las fuerzas amigas” .

Una ficha técnica del Ejército de Estados Unidos, a la cual tuvo acceso el citado medio, detalla que “cuando la onda de alta presión impacta contra una persona, comprime y descomprime violentamente los tejidos”.

“Los tímpanos, los pulmones, los ojos y el tracto gastrointestinal son los órganos más vulnerables a la ruptura y a daños graves por explosiones de menor magnitud”.

Por otro lado, según el documento, las ondas expansivas de mayor magnitud pueden dañar al cerebro o incluso provocar la amputación de extremidades.

La M111 tiene un tamaño similar al de la palma de una mano y es propulsada por un material explosivo conocido como RDX, el cual es utilizado por las fuerzas estadounidenses.

Cómo es la primera nueva granada del Ejército de EEUU desde la Guerra de Vietnam. Foto: US Army.

El coronel Morris afirmó que su desarrollo se basó en la experiencia adquirida en guerras anteriores en Medio Oriente .

En sus palabras: “Una de las lecciones clave aprendidas en los combates urbanos puerta a puerta en Irak fue que la granada M67 —la principal que se utiliza actualmente y desde hace décadas— no siempre era la herramienta adecuada. El riesgo de fuego amigo era demasiado alto”.

Pese a lo anterior, las tropas estadounidenses seguirán utilizando la granada de fragmentación M67. No obstante, también contarán con la M111 para su uso en interiores .

Una de las ingenieras que desarrolló la nueva arma en el Arsenal de Picatinny, Tiffany Cheng, declaró en el comunicado: “Hemos dado a nuestros soldados y combatientes conjuntos la flexibilidad para determinar en el campo de batalla qué tipo de granada se adapta mejor a la situación actual a la que se enfrentan, ya sea en espacios abiertos o en áreas confinadas”.