Cómo EEUU se prepara para semanas de operaciones terrestres en Irán, según reportes. Foto: archivo.

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evalúa la posibilidad de iniciar operaciones terrestres en Irán, lo que en caso de concretarse, podría significar una escalada en la guerra que se ha extendido desde finales de febrero.

Según afirmaron funcionarios estadounidenses al Washington Post bajo condición de anonimato, por tratarse de asuntos delicados, las potenciales operaciones terrestres en el país de Medio Oriente podrían extenderse por semanas .

Sin embargo, agregaron, no llegarían a ser una invasión a gran escala . Más bien, comentaron, se trataría de incursiones que involucrarían fuerzas de operaciones especiales y tropas de infantería convencionales.

Los reportes sobre la posible deliberación del Pentágono se posicionan en un escenario en el que Estados Unidos ha incrementado sus tropas en la región , a través del envío de miles de soldados y efectivos.

Desde la administración Trump han manifestado su disposición a negociar el fin de la guerra. No obstante, han advertido que si el régimen iraní no abandona su programa nuclear, el conflicto podría intensificarse .

Washington ha insistido durante los últimos años que las ambiciones nucleares de Teherán representan un peligro, debido a que su enriquecimiento de uranio podría derivar en la fabricación de potenciales armas nucleares.

En contraposición, las autoridades iraníes han reiterado que este ha tenido principalmente fines civiles.

Cuando el citado periódico consultó a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sobre las afirmaciones de los funcionarios estadounidenses, respondió que “es responsabilidad del Pentágono realizar los preparativos necesarios para brindar al Comandante en Jefe la máxima flexibilidad”.

No obstante, enfatizó: “Esto no significa que el presidente haya tomado una decisión” .

Cómo EEUU se prepara para semanas de operaciones terrestres en Irán, según reportes. Foto: archivo.

Cómo EEUU evalúa semanas de operaciones terrestres en Irán

Los funcionarios consultados por el citado periódico dijeron que las discusiones que se han dado durante el último mes dentro de la administración Trump han considerado la posibilidad de tomar la isla de Kharg .

Dicha localidad, ubicada en el Golfo Pérsico, posee uno de los centros de exportación de petróleo más importantes de Irán.

De acuerdo a las fuentes, las discusiones sobre las potenciales operaciones terrestres también han considerado la posibilidad de enviar tropas a otras zonas costeras cercanas al Estrecho de Ormuz, para así encontrar y destruir armas con la capacidad para atacar buques comerciales y militares.

Uno de los funcionarios sugirió que esto último podría tardar “semanas”. Sin embargo, otro planteó que podría tardar “un par de meses”.

Cuando el Post consultó al Pentágono sobre estas afirmaciones, sus voceros no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Según informaciones reunidas por el Wall Street Journal, el gobierno estadounidense también evalúa el despliegue adicional de otros 10.000 efectivos terrestres en Medio Oriente .

De acuerdo al citado periódico, se presume que el potencial despliegue adicional de Washington podría incluir infantería, vehículos blindados y apoyo logístico.