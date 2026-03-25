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    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    La guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz dispararon el precio del petróleo, la bencina y el diésel. ¿Cuánto tiempo tardarían en bajar los precios si termina la guerra?

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo. Foto: ATON.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es la pieza clave para que bajen los precios del petróleo. Junto con Israel, decidieron atacar a Irán a fines de febrero de este año, una escalada que está teniendo graves consecuencias económicas en todo el mundo, Chile incluido.

    “Cuando esto termine, los precios del petróleo van a bajar muy rápidamente”, había asegurado Trump en un punto de prensa reciente. No obstante, los analistas que conversaron con el New York Times no están tan seguros.

    El mandatario estaría negociando con Irán. La noticia más reciente es que, desde la Casa Blanca, habrían mandado un plan de 15 puntos para terminar con la guerra en Medio Oriente, no obstante, no hay claridad de si Irán aceptará los términos.

    Mientras tanto, su mayor arma de defensa ha sido bloquear el estrecho de Ormuz, la vía marítima por la que pasa un gran porcentaje del suministro mundial de petróleo y gas natural.

    Pero incluso si las negociaciones de paz fueran fructíferas pronto, los altos precios del petróleo podrían tardar “semanas, si no meses” antes de volver a su costo normal, adelantaron los especialistas.

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo. Foto: ATON.

    Cuándo bajarán los precios del petróleo y gas por la guerra en Irán

    Economistas y ejecutivos de la industria que conversaron con el Times aseguraron que el fin de la guerra podría mitigar la crisis geopolítica y lograr la reapertura de rutas marítimas congestionadas. Esto contribuiría a “una ligera bajada” de precios del petróleo y gas”.

    No obstante, estiman que incluso con el cese del conflicto, el “alivio” llegaría de forma gradual y no lo suficientemente rápido para reparar la economía estadounidense, donde el precio del galón de bencina —equivalente a 3.7 litros— superó los 3.97 dólares (aproximadamente 3.600 pesos chilenos) a nivel nacional.

    En Chile, el alza del precio es de $370 en el litro de bencina y $580 en el diésel.

    “Los precios suben como un cohete y caen como una pluma”, ejemplificó el economista jefe de la empresa Moody’s Analytics, Mark Zandi. Para el experto, podrían pasar entre seis y ocho semanas para que se normalice la producción y envío del petróleo, pero incluso ahí, el precio sería superior al que estaba establecido antes de la guerra.

    Los analistas que conversaron con El País tampoco son optimistas con el escenario: estiman que incluso si la guerra termina en los mejores términos, la reapertura y normalización podría ser lenta y complicada y podrían pasar meses hasta recuperar “una mínima normalidad”.

    Estrecho de Ormuz. Foto: ARCHIVO. -

    Jorge León, analista de la consultora de investigación e inteligencia energética, Rystad Energy, aseguró al medio que “si mañana se reabriera el estrecho de Ormuz, tardaría de tres a cinco meses en recuperar cierta normalidad desde el punto de vista de la oferta del petróleo”.

    El experto explicó que la razón detrás de este tiempo que requiere una normalización es que hubo un cierre de instalaciones, infraestructuras de petróleo dañadas por los ataques y una congestión de barcos que quedaron fondeados en el golfo Pérsico. Cada uno es un desafío que tardará meses en resolverse.

    Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), hay más de 40 infraestructuras energéticas de nueve países distintos que sufrieron daños “severos o muy severos” por la guerra.

    Por tanto, mientras continúe la guerra e incluso si Irán llega a negociar los términos con Estados Unidos, el precio de la bencina, diésel, pasajes de avión y hasta los alimentos continuarán elevando sus precios.

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo. Foto: Andrés Pérez/La Tercera.

    “No tenemos ni idea de adónde va a ir el precio. No sabemos cuál será el estado de los activos. No sabemos cuánto tiempo nos llevará recuperar la producción que se ha paralizado, cuánto tiempo tardará en volver a ponerse en marcha”, dijo Mike Sommers, director ejecutivo del Instituto Americano del Petróleo.

    Pese a todo lo anterior, desde la Casa Blanca continúan asegurando que los precios bajarán “rápidamente” una vez que termine la guerra. Catalogaron la escalada como “perturbaciones a corto plazo” y que “el presidente Trump ha tenido razón en todo y volverá a tenerla”.

    Lee también:

    Más sobre:Guerra en IránEstados UnidosIránbencina y diésel en Chilenormalización de preciosBencinaDieselAlza de preciosPrecio BencinaPrecio DieselEstrecho de Ormuzgas naturalinflación energéticaimpacto económico globalprecio del diéselprecio de la bencina en Chilemercado energéticobloqueo marítimoDonald Trumpestrecho de Ormuzguerra en Iránprecios del petróleoNoticias de hoyLa Tercera

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