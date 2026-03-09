Cómo Rusia ha proporcionado inteligencia a Irán en medio de la guerra con EEUU, según reportes. Foto: archivo.

En medio de la ofensiva que Estados Unidos e Israel han realizado en Irán desde el pasado 28 de febrero, Rusia ha compartido información de inteligencia sobre objetivos al régimen iraní, para que así puedan atacar a las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente .

Así lo aseguraron al Washington Post tres funcionarios con conocimiento de la situación.

Cabe recordar que la ofensiva de Estados Unidos e Israel ocurrió tras las fallidas conversaciones entre Washington y Teherán para poner fin al programa nuclear iraní.

Desde la Casa Blanca han insistido en que este representa una amenaza y que el enriquecimiento de uranio por parte de Irán podría ser utilizado para construir armas nucleares.

Por su parte, desde Teherán han recalcado que su programa nuclear tiene fines civiles.

La ofensiva en Irán también se dio luego de una serie de protestas masivas contra el régimen iraní, las cuales se desencadenaron en diciembre de 2025 y dejaron decenas de miles de muertos, según han reportado grupos que velan por los derechos humanos.

Entre las bajas que generaron los primeros ataques de Estados Unidos e Israel se encontró la del entonces líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, quien murió junto a otros altos funcionarios iraníes.

El domingo 8 de marzo, Teherán designó a su hijo, Mojtaba Jamenei , como nuevo líder supremo .

Las informaciones reunidas por el citado periódico sugieren el primer indicio de que otro importante adversario de Estados Unidos, como lo es Rusia, participa, aunque sea indirectamente, en la guerra.

Cómo Rusia ha entregado información de inteligencia a Irán en medio de la guerra con EEUU

Los funcionarios consultados por el Post aseguraron que, desde que estalló la guerra a finales de febrero, Moscú ha entregado información a Teherán sobre la ubicación de activos militares de Washington en la región .

Aquello ha incluido la de buques de guerra y aeronaves de combate, según las fuentes, quienes hablaron bajo condición de anonimato por tratarse de asuntos delicados.

Hasta el momento, no se tiene claridad sobre cuál ha sido el alcance de la presunta ayuda de Rusia a Irán para la localización de objetivos.

Cuando el citado periódico consultó sobre la situación al portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, se negó a comentar.

Sin embargo, públicamente, Moscú ha exigido el fin de la guerra y la ha calificado como un “acto de agresión armada no provocado”.

La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, fue consultada por el Post sobre la situación. Aunque no se refirió a la presunta ayuda de Rusia a Irán, aseguró que “el régimen iraní está siendo completamente aplastado”.

También aludió a los ataques que las fuerzas iraníes han efectuado contra estadounidenses en la región, como represalia tras la ofensiva iniciada a finales del febrero.

“Sus represalias con misiles balísticos disminuyen cada día, su armada está siendo aniquilada, su capacidad de producción está siendo destruida y sus aliados apenas ofrecen resistencia”, agregó Kelly.

Al ser consultadas sobre la situación, tanto la CIA como el Pentágono declinaron hacer comentarios.

Dos de las fuentes dijeron al Post que China, pese a sus estrechos vínculos con Irán, no parece estar ayudando a la defensa del país.

Desde la Embajada de China en Washington enfatizaron que, desde el inicio de la guerra, han realizado esfuerzos diplomáticos para colaborar con sus socios en la región. Recalcaron que el conflicto debería “cesar de inmediato”.