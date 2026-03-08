Quién es Mojtaba Jamenei, el nuevo líder supremo de Irán

Irán nombra a Mojtaba Khamenei como nuevo líder supremo tras la muerte de su padre en ataques atribuidos a EE.UU. e Israel

Mojtaba Jamenei fue elegido el domingo como el próximo líder supremo de Irán por un organismo de 88 miembros llamado Asamblea de Expertos para llenar el vacío de poder en Teherán.

Jamenei, de 56 años, sucede a su difunto padre, Alí Jamenei, quien murió junto con otros líderes del régimen en ataques aéreos estadounidenses e israelíes el sábado 28 de febrero.

Según medios estatales, el joven Jamenei perdió no solo a su padre, sino también a otros familiares, como su esposa y su madre, en los atentados. Es cercano al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y al grupo paramilitar Basij, elementos esenciales del aparato represivo iraní, y es probable que adopte una línea dura como líder supremo, según funcionarios y analistas iraníes.

Mojtaba Khamenei, cuyo nombre significa “elegido”, nació en 1969 en la ciudad religiosa de Mashhad, cuando su padre se convertía en una figura destacada del movimiento revolucionario contra la monarquía del sha Mohammad Reza Pahlavi.

Tras la Revolución Islámica de 1979, la familia Jamenei se mudó a Teherán, donde Mojtaba asistió a una escuela secundaria para hijos de las vanguardias revolucionarias. Pasó sus años de formación, como muchos jóvenes iraníes, luchando en la guerra de 1980-1988 contra el Irak de Saddam Hussein.

Durante las más de tres décadas que su padre ejerció como líder supremo, Mojtaba Jamenei ganó poder en las sombras y ejerció influencia en la oficina del líder supremo y en el imperio empresarial que este controla.

En 2019, el Tesoro de Estados Unidos evaluó que el joven Jamenei había asumido algunas de las responsabilidades del líder supremo y, ese mismo año, un informe del Congreso estadounidense concluyó que Mojtaba Jamenei había tenido una “participación significativa” en las decisiones de liderazgo en Irán.

El poder de Mojtaba creció junto con el de su padre, quien trabajaba en sus oficinas en el centro de Teherán. Cables diplomáticos estadounidenses publicados por WikiLeaks a finales de la década de 2000 comenzaron a referirse al joven Jamenei como “el poder tras las togas”. Uno relataba una acusación de que Jamenei, de hecho, intervino el teléfono de su propio padre, actuó como su “principal guardián” y había estado construyendo su propia base de poder dentro del país.

“Mojtaba es visto ampliamente dentro del régimen como un líder y gerente capaz y poderoso que algún día puede suceder al menos en una parte del liderazgo nacional; su padre también puede verlo desde esa perspectiva”, decía un cable de 2008, que también destacaba su falta de calificaciones teológicas y su edad.

“Sin embargo, debido a sus habilidades, riqueza y alianzas inigualables, Mojtaba es visto por varios miembros del régimen como un candidato plausible para compartir el liderazgo de Irán tras el fallecimiento de su padre, ya sea que ese fallecimiento ocurra pronto o dentro de años”, afirmó.

Se forjó una reputación de ejecutor y guardián de su padre, y se convirtió en blanco de la ira pública durante las manifestaciones por los derechos de las mujeres de 2022 en Irán. Ese año, la clase religiosa iraní elevó a Mojtaba Jamenei al rango de ayatolá, un prestigioso título religioso que constituye el requisito mínimo para convertirse en el líder supremo de Irán.

Mojtaba Jamenei, figura reservada dentro de la República Islámica, no ha sido visto en público desde el sábado, cuando el ataque aéreo israelí contra las oficinas del líder supremo mató a su padre.

Tras la caída del sha, la familia de Jamenei se trasladó a Teherán, la capital de Irán. Jamenei lucharía en la guerra entre Irán e Irak con el Batallón Habib ibn Mazahir, una división de la Guardia Revolucionaria paramilitar iraní, que vería a varios de sus miembros ascender a importantes puestos de inteligencia dentro de la fuerza, probablemente con el respaldo de la familia Jamenei.

Su padre se convirtió en el líder supremo de Irán en 1989, y pronto Mojtaba Jamenei y su familia tuvieron acceso a miles de millones de dólares y activos empresariales repartidos en las numerosas bonyads iraníes, o fideicomisos de beneficencia afiliados a clérigos locales, financiados por industrias estatales y otras riquezas que antaño pertenecían al sha. Estas bonyads canalizan ingresos a grupos del régimen islámico y están exentas de impuestos.