    Por qué los misiles de Rusia fallaron en Venezuela durante el ataque de EEUU, según reportes

    Según afirmaron funcionarios estadounidenses al New York Times, Caracas no pudo mantener ni operar los sistemas S-300 y Buk-M2 que compró a Moscú, lo que derivó en que su espacio aéreo quedara vulnerable durante la operación realizada por Washington para capturar a Nicolás Maduro en su propio país.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Por qué los misiles de Rusia fallaron en Venezuela durante el ataque de EEUU, según reportes. Foto: archivo.

    Cuando Estados Unidos realizó su ofensiva en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro, los sistemas de defensa antiaérea provenientes de Rusia que resguardaban Caracas no consiguieron frenar el ataque.

    Según afirmaron funcionarios estadounidenses al New York Times, los S-300 y Buk-M2 ni siquiera estaban conectados al radar en el momento en que se efectuó el operativo.

    Durante años, tales sistemas se presentaron como un elemento clave para la defensa de Venezuela.

    Cuando el entonces mandatario Hugo Chávez anunció su adquisición en 2009, los presentó como la piedra angular de la disuasión ante un potencial ataque por parte de Washington.

    Sin embargo, durante la llamada Operación Resolución Absoluta para arrestar a Maduro y llevarlo ante la justicia en Estados Unidos, los sistemas de fabricación rusa no detuvieron a los helicópteros de las fuerzas estadounidenses.

    Por qué los misiles de Rusia fallaron en Venezuela durante el ataque de EEUU, según reportes. Foto: archivo.

    Por qué los misiles de Rusia fallaron en Venezuela durante el ataque de EEUU

    Cuatro funcionarios estadounidenses actuales y anteriores, quienes hablaron bajo condición de anonimato por tratarse de información delicada, afirmaron al Times que Venezuela no pudo mantener ni operar los sistemas S-300 y Buk-M2.

    Aquello derivó en que su espacio aéreo quedara vulnerable durante la operación realizada en Caracas a principios de enero de 2026.

    Junto con ello, según un análisis de fotografías, videos e imágenes satelitales realizado por el citado periódico, algunos componentes de las defensas aéreas seguían almacenados cuando se desencadenó la ofensiva. Es decir, no estaban operativos y listos para ser utilizados.

    Tales aspectos sugieren que el régimen de Maduro no estaba preparado para la ofensiva estadounidense, pese a las reiteradas advertencias que el presidente Donald Trump vociferó en los meses previos.

    De acuerdo a exfuncionarios y analistas consultados por el Times, es probable que los sistemas de defensa antiaérea de fabricación rusa no hayan estado operativos desde hace años.

    El exjefe de estación de la CIA en Venezuela, Richard de la Torre, atribuyó la incapacidad de Caracas para mantenerlos en estado óptimo a los “años de corrupción, mala logística y sanciones”.

    De la misma manera, agregó, “las propias exigencias bélicas de Rusia en Ucrania pueden haber limitado su capacidad para sostener esos sistemas en Venezuela y garantizar que estuvieran plenamente integrados”.

    Cabe recordar que las tropas rusas han desarrollado una invasión a gran escala en el territorio ucraniano desde el 24 de febrero de 2022.

    Según plantearon al Times dos exfuncionarios estadounidenses, es probable que Rusia haya permitido que el equipo militar que vendió a Venezuela se deteriorara, para así evitar potenciales mayores conflictos con Estados Unidos.

    En este sentido, comentaron, las consecuencias podrían haber sido significativas para Moscú si las fuerzas venezolanas hubieran derribado una aeronave estadounidense con misiles rusos.

    Los cuatro funcionarios estadounidenses dijeron que Venezuela ha tenido dificultades para conseguir repuestos para los sistemas que compró a Rusia en 2009.

    Agregaron que sus técnicos carecían del conocimiento para operar y mantener los equipos.

    Durante una conferencia de prensa realizada en noviembre de 2025, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, fue consultado sobre si Rusia desplegaría más armas en Venezuela, para así fortalecer sus defensas de manera similar a como lo ha hecho con Bielorrusia, uno de sus vecinos y principales aliados.

    Ante dicha pregunta, el titular de la cartera sugirió que Venezuela no era prioritaria para el Kremlin.

    “Sería inexacto yuxtaponer nuestra asociación con Venezuela con nuestra unión con la República de Bielorrusia”, enfatizó Lavrov.

    En mayo del año pasado, Maduro visitó Moscú en el marco de la conmemoración del Día de la Victoria, fecha en la que Rusia conmemoró los 80 años de la victoria de las fuerzas aliadas sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

    En los días previos a los actos, firmó un acuerdo de asociación estratégica con el mandatario ruso Vladimir Putin.

    Aunque el documento consideró la ampliación de vínculos y cooperación entre los dos países, no comprometió a las partes a la defensa colectiva en caso de que una fuese atacada.

    Lee también:

    Estados UnidosVenezuelaRusiaDonald TrumpTrumpNicolás MaduroMaduroVladimir PutinPutinCaracasKremlinArmasMisilesGeopolíticaS-300Buk-M2MundoInternacional

