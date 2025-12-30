La intensa búsqueda para arrestar a Jamil Hassan, el brutal ejecutor de la dictadura de Assad en Siria. Foto: archivo.

Durante las más de dos décadas en que Bashar al-Assad se mantuvo en el poder en Siria, el país fue escenario de la desaparición de decenas de miles de personas, así como de bombardeos a barrios civiles, ataques con armas químicas y actos de represión contra supuestos opositores políticos.

En medio de ese contexto, el mayor general Jamil Hassan , el entonces jefe de la agencia de inteligencia de la Fuerza Aérea siria, se posicionó como uno de los ejecutores más brutales del régimen .

Tras el derrocamiento de la dictadura, figura como uno de los sospechosos de crímenes de guerra más buscados del mundo .

Fue condenado en ausencia en Francia por su participación en crímenes de lesa humanidad. También tiene una orden de arresto en Alemania y el FBI, de Estados Unidos, lo persigue por su presunta participación en el secuestro y la tortura de personas, incluidos ciudadanos estadounidenses.

En medio del operativo de 11 días en el que grupos rebeldes capturaron territorios progresivamente, para finalmente llegar a Damasco y derrocar al régimen a finales de 2024, muchos de los funcionarios y líderes sirios optaron por escapar del país.

Assad huyó antes de que llegaran a la capital. Fue recibido en Rusia , en donde mantiene una vida de lujos e impunidad, pese a las acusaciones de crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos de las que fue objeto su gobierno.

Hassan, por su parte, también escapó de Siria .

No se tiene claridad sobre su paradero actual. Sin embargo, según afirmaron al Wall Street Journal distintos funcionarios sirios y occidentales, actuales y anteriores, se presume que está en Líbano .

En dicho país de Medio Oriente, antiguos agentes de inteligencia de la dictadura siria están reconstruyendo una red de apoyo, aseguraron las fuentes.

Un funcionario francés declaró al citado periódico que Francia y Siria han enviado solicitudes para la detención de Hassan a las autoridades libanesas.

Al ser consultado sobre dicho punto, un alto funcionario judicial libanés dijo que su gobierno no cuenta con información confirmada sobre su ubicación.

Un abogado que ayudó a presentar la denuncia en Alemania, Patrick Kroeker, describió a Hassan como “uno de los arquitectos del sistema de tortura” del régimen de Assad .

“Y es por eso que tiene, entre otros, el mayor grado de responsabilidad que se puede tener por miles y miles de muertes” , enfatizó al Journal.

Quién es Jamil Hassan, el brutal ejecutor de la dictadura de Assad en Siria que se mantiene prófugo

Jamil Hassan nació a principios de la década del 50, en las cercanías de la ciudad de Qusayr, en la frontera con Líbano.

Su introducción en las filas militares fue durante el régimen de Hafez al-Assad , quien se mantuvo en el poder durante casi tres décadas, antes de ser sucedido oficialmente por su hijo, Bashar al-Assad, en julio del 2000.

El ascenso de este último se dio después de que el padre muriera, a raíz de problemas de salud.

Hafez al-Assad había tomado el control del país mediante un golpe de Estado en 1970. Sentó las bases de una dictadura que se mantendría por más de medio siglo, hasta la caída de su hijo a finales de 2024.

En 1982, Hassan fue enviado a enfrentar un levantamiento de la Hermandad Musulmana en la localidad siria de Hama, instancia en la que las fuerzas del régimen asesinaron a decenas de miles de personas y destruyeron gran parte de la ciudad.

Posteriormente, en una entrevista con una agencia de noticias rusa en 2016, declaró refiriéndose a la masacre: “La decisión en ese momento fue acertada”.

Tras la muerte de Hafez al-Assad en el 2000 y el ascenso de Bashar al-Assad, Hassan profundizó su rol en las fuerzas militares.

Durante la Primavera Árabe —una serie de manifestaciones y levantamientos que se extendieron por gran parte del mundo árabe entre 2010 y 2012— , Hassan calificó las protestas como una amenaza contra el régimen sirio .

Según un documento entregado al Journal por un exfuncionario de seguridad sirio y verificado por otro, él y los líderes de las demás agencias de seguridad planearon una campaña de desinformación y represión violenta.

De acuerdo a los archivos y a un testigo de las conversaciones, mientras algunos se inclinaron por mezclar la represión con medidas que pudieran detener a los manifestantes, Hassan optó por aplicar acciones letales .

Le aconsejó a Assad, según las fuentes consultadas por el citado periódico: “Haz como tu padre en Hama y aplasta la rebelión” .

El documento elaborado por los líderes de las agencias de seguridad sirias estableció que se debía reaccionar con crudeza en cualquier lugar en donde se intensificaran las protestas contra el gobierno.

El escrito contempló que se enviarían francotiradores a disparar contra la multitud , con órdenes de ocultar el origen de los disparos y no asesinar a más de 20 personas a la vez, para así evitar que se vinculara al régimen con los ataques.

“No se mostrará indulgencia ante ningún ataque al símbolo más alto, sin importar el costo, porque permanecer en silencio solo envalentonará a nuestros adversarios” , dice el documento.

Otros documentos revisados por el Journal y recopilados por la Comisión para la Justicia y la Rendición de Cuentas Internacionales (CIJA, por sus siglas en inglés) detallan que Hassan ordenó a los agentes de seguridad que dispararan contra manifestaciones pacíficas .

La CIJA es una organización sin fines de lucro que reúne pruebas para su uso en el enjuiciamiento de crímenes de guerra.

Entre las órdenes que emitió Assad se encontró la utilización de helicópteros y aviones para bombardear hospitales, así como la aplicación de métodos de tortura contra detenidos .

Una mujer llamada Dina Kash relató que fue arrestada por la Inteligencia de la Fuerza Aérea en 2011, luego de que su esposo fuese arrestado.

Este último murió posteriormente en prisión, junto a otros opositores políticos al régimen de Assad.

Según su testimonio, los agentes la pusieron bajo arresto domiciliario y se mudaron con ella.

Dijo que estuvieron 26 días con ella en su departamento en la capital siria, tiempo en que la obligaron a cocinar y limpiar.

En un momento, contó Kash, uno de ellos le pasó un celular y le dijo que Hassan quería hablar con ella.

Cuando contestó la llamada, este último le preguntó: “Su esposo dice que tiró su teléfono al inodoro, ¿es cierto?”.

Ella le respondió que no lo sabía, lo que derivó en que fuese llevada a la base aérea de Mezzeh, en donde según las denuncias de exdetenidos, se efectuaron crímenes de lesa humanidad.

La mujer fue liberada semanas después. Optó por escapar de Siria.

Kash declaró posteriormente al FBI que creía que Hassan tenía un rol personal en las desapariciones y los actos de violencia contra detenidos.

En sus palabras, “básicamente preescribía la tortura a todos los hombres y mujeres” .

“Decía: ‘Bueno, esta detenida será sometida a este tipo de tortura psicológica, a este tipo de tortura física”.

Según un informe de Red Siria de Derechos Humanos (SNHR, por sus siglas en inglés) publicado en diciembre de 2024, se ha documentado el asesinato de al menos 202.000 civiles a manos de las fuerzas del régimen de Bashar al-Assad , incluidos 23.058 niños y 12.010 mujeres.