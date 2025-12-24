Cómo es la vida del dictador derrocado Bashar al-Assad y su familia tras su salida de Siria. Foto: archivo.

Fue a finales de 2024 cuando grupos rebeldes de Siria consiguieron derrocar al régimen de Bashar al-Assad, tras realizar un operativo de 11 días que obligó al entonces mandatario a escapar del país.

Los movimientos de las tropas rebeldes partieron con la captura de Alepo, la ciudad más grande de Siria. Después continuaron con la toma de zonas estratégicas como Hama y Homs, para finalmente entrar en Damasco.

Pudieron tomar control de la capital sin combatir, mientras las fuerzas gubernamentales escapaban.

Asediado por los rebeldes, Al Assad y su familia huyeron a Rusia antes de que entraran en la ciudad.

Cómo es la vida del dictador derrocado Bashar al-Assad y su familia tras su salida de Siria. Foto: archivo.

Fueron recibidos en Moscú bajo condición de asilo, por “razones humanitarias”, según informaron en ese momento los medios estatales rusos.

A un año de la caída del régimen de Al Assad, una investigación del New York Times reveló que el dictador derrocado y su familia han mantenido una vida de lujos e impunidad , pese a las acusaciones de crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos de las que fue objeto su gobierno.

Entre las personas que dieron declaraciones o entregaron información sobre su situación actual se encuentran testigos, amigos de la familia, parientes y exfuncionarios sirios.

De la misma manera, el citado periódico revisó publicaciones de redes sociales difíciles de rastrear, las cuales también reflejan el estilo de vida que ha mantenido la familia Al Assad desde el derrocamiento del régimen.

Cómo es la vida actual de Bashar al-Assad y su familia tras salir de Siria. Foto: archivo.

Cómo es la vida actual de Bashar al-Assad y su familia tras salir de Siria

Desde los primeros momentos tras su llegada a Moscú en aviones privados y convoyes de automóviles, los Al Assad han recibido una serie de lujos y comodidades , según confirmaron al Times un pariente de la familia, dos amigos y dos exoficiales militares de la división que dirigía Maher al-Assad.

Este último es el hermano del dictador derrocado y uno de los jefes militares más poderosos del régimen que dirigió Bashar al-Assad.

Según las fuentes, en Moscú, la familia ha sido estrechamente vigilada por los servicios de seguridad rusos desde un principio .

Inicialmente, se alojaron en departamentos del Four Seasons, los cuales pueden costar un equivalente a 13.000 dólares semanales.

Luego, fueron llevados a un ático de dos pisos en la Torre de la Federación, un complejo de imponentes rascacielos en la capital rusa.

Posteriormente, Al Assad fue trasladado a una villa en el suburbio de Rublyovka, en el oeste de Moscú, zona que destaca por su exclusividad y por contar con un complejo comercial conocido como el “pueblo de lujo”.

Fuentes consultadas por el Times afirmaron que los servicios rusos lo siguen vigilando y supervisando sus movimientos .

Junto con ello, le han ordenado a la familia que no haga declaraciones públicas .

Un incidente que involucró al hijo del dictador derrocado, Hafez, ocurrió en febrero de este año.

En aquel entonces, joven de 24 años publicó en redes sociales sobre la huida de la familia y compartió un video de sí mismo mientras paseaba por la capital rusa.

Desde aquel episodio, no ha vuelto a publicar en Internet.

De acuerdo a un amigo de la familia, el hermano del dictador derrocado vive en un edificio del distrito financiero de Moscú, en el que dos conocidos afirmaron haberse reunido con él en distintas oportunidades, según reporta el citado periódico.

En noviembre de este año, Bashar al-Assad invitó a amigos y funcionarios rusos a una villa en las afueras de la capital rusa para celebrar el cumpleaños número 22 de su hija Zein, según confirmaron un pariente, un exfuncionario del régimen sirio y un amigo de la familia.

Cómo es la vida actual de Bashar al-Assad y su familia tras salir de Siria. Foto: archivo.

Dos meses antes, en septiembre, la hija de Maher al-Assad y prima de Zein, Sham, celebró su cumpleaños número 22 durante dos noches.

La primera fue en un restaurante ubicado en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos. La segunda se desarrolló en un yate privado.

Pese a que las cuentas de redes sociales de ambas jóvenes son privadas y no están a nombre de sus verdaderas identidades, el Times pudo rastrearlas y confirmar su autenticidad.

Según detalla el citado periódico, un post del cumpleaños de Sham mostró globos con forma de 22 junto a regalos en bolsas de marcas de lujo. Una segunda publicación mostraba las celebraciones en el restaurante .

Otras mostraron que la fiesta continuó al día siguiente en un yate, en el que figuraba un DJ y equipos de luces.

Las informaciones reunidas por el Times afirman que la embarcación también contaba con máquinas de humo, bares y una bañera de hidromasaje, entre otras comodidades y servicios.

Ambas jóvenes han estado viviendo en los Emirates Árabes Unidos , país en el que también han tenido fiestas, según confirmaron las fuentes.

Agregaron que la familia del dictador derrocado llegó a un acuerdo especial con funcionarios emiratíes para que les permitieran permanecer ahí .

Cuando el citado periódico consultó a funcionarios emiratíes sobre la situación, estos no respondieron a sus solicitudes de comentarios.

Dos excomandantes y un amigo de la familia en contacto con Maher al-Assad declararon que el hermano del dictador derrocado ha apoyado a algunos de sus antiguos aliados más cercanos .

Comentaron que les ha enviado dinero para que puedan encontrar departamentos o desarrollar pequeños emprendimientos.

Cómo es la vida actual de Bashar al-Assad y su familia tras salir de Siria. Foto: archivo.

La actitud de Bashar al-Assad ha sido distinta a la de su hermano, según fuentes consultadas por el Times.

Estas últimas dijeron que el dictador derrocado abandonó a su asistente personal en Moscú y no le ha entregado apoyo desde que llegaron , tras escapar de la avanzada rebelde en Siria.

A pesar de que funcionarios rusos le ofrecieron a él y a otros ayudantes ser llevados a un centro militar de la era soviética, junto con otros oficiales de bajo rango del régimen, el asistente optó por volver al país de Medio Oriente.

Tres personas que se mantienen en contacto con él afirmaron que, actualmente, vive con su familia en un pueblo de montaña. Lleva un perfil más bien bajo, para no llamar la atención.

El citado periódico le consultó sobre la situación a través de un intermediario. Sin embargo, prefirió no hacer comentarios.