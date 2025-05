Qué ganan China y Rusia al apoyar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

El miércoles 7 de mayo, el mandatario de Rusia, Vladimir Putin, recibió al líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, en Moscú.

En la instancia, firmaron un acuerdo de asociación estratégica . El documento considera el compromiso de ambos países para impulsar iniciativas conjuntas dentro del OPEP+; cooperar en la exploración y desarrollo de nuevos yacimientos de petróleo y gas; cooperar de forma más estrecha en la ONU; y oponerse de forma conjunta a la imposición de sanciones unilaterales.

Esa reunión entre Putin y Maduro se dio dos días antes del Día de la Victoria, fecha en la que Rusia conmemora los 80 años de la victoria de las fuerzas aliadas sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

El 9 de mayo de este año consideró invitaciones a los líderes de al menos dos docenas de países, entre los que se encuentran Brasil, Eslovaquia y Serbia, por primera vez desde que las tropas rusas iniciaron su invasión a gran escala en Ucrania en febrero de 2022.

El mandatario de China, Xi Jinping, también viajó a Moscú —como “principal invitado” del Kremlin— para tener una serie de reuniones con Putin y asistir al desfile militar del Día de la Victoria, evento para el que se invitó a participar a la Guardia de Honor del Ejército Popular de Liberación (EPL) del gigante asiático.

A nueve meses de las cuestionadas elecciones presidenciales de Venezuela, tanto Rusia como China han seguido respaldando a Maduro .

Tras los comicios del 28 de julio de 2024, el Consejo Nacional Electoral (CNE) —controlado por el oficialismo— lo proclamó ganador sin presentar pruebas de su supuesta victoria.

Ante la incapacidad de las autoridades venezolanas para comprobar la veracidad de ese resultado, la oposición comenzó a reunir las actas de votación para sostener que su candidato, Edmundo González Urrutia, fue quien triunfó en el proceso.

Las actas que publicaron en línea —más del 85%— sostienen que este último se impuso con un 67% de los votos por sobre Maduro, quien habría obtenido apenas un 30%.

Pese a que gran parte de la comunidad internacional no reconoce el supuesto triunfo de Maduro en las elecciones de julio, Rusia y China han mantenido su postura y han reafirmado su apoyo al líder del régimen chavista, que durante los últimos años se ha visto afectado por una serie de sanciones internacionales.

Durante un desfile militar realizado el pasado 5 de julio para conmemorar la Independencia de Venezuela, Maduro reiteró la importancia de los vínculos que su país mantiene con Rusia, China e Irán.

“Tenemos el apoyo de países con tecnología de punta en combate de drones, antidrones: nuestra hermana Rusia, nuestra hermana China, nuestra hermana Irán. Así que nadie se equivoque con Venezuela. Somos una nación de paz”.

Al ser consultado sobre la visita de las autoridades de distintos países —incluidas las de China y Venezuela— a Rusia en el marco del Día de la Victoria, el investigador de AthenaLab y exoficial del Ejército de Chile, Marcelo Masalleras, dice a La Tercera que “esto es transaccional, cada Estado y sus líderes está velando por sus intereses particulares”.

“El hecho de que Maduro esté allá es un triunfo para él, porque una gran cantidad de países no reconoce su supuesta victoria en las elecciones, no reconoce su autoridad. Que esté en Rusia no es una novedad, pero que esté en la ceremonia compartiendo con líderes como Xi Jinping es un triunfo (para el régimen chavista) ”.

“Acá tenemos dos Estados que han estado muy aislados: Venezuela y Rusia. Por lo tanto, hay un interés mutuo de apoyarse y transparentar que no están tan aislados como Occidente quiere mostrar”.

“La participación de Maduro es un punto a favor para él, pero no creo que Rusia gane mucho con eso, más allá de reforzar su posición en Latinoamérica”, comenta el analista internacional.

Sin embargo, agrega, la presencia de distintas autoridades internacionales en Rusia para conmemorar el Día de la Victoria contribuye a que Putin sea el mayor beneficiado en esta instancia.

“Tener en Rusia en estas circunstancias a Xi Jinping y a varios líderes más es una señal contra Occidente , especialmente contra Europa, de que en realidad no están tan aislados”, enfatiza Masalleras.

Qué consigue China al apoyar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

Desde la llegada del chavismo, China ha otorgado una serie de créditos a Venezuela .

Según datos de 2023 del centro de pensamiento con sede en Estados Unidos, Inter-American Dialogue, el gigante asiático le ha prestado a su aliado sudamericano unos 59.000 millones de dólares.

El investigador especializado en América Latina de la Escuela de Guerra del Ejército estadounidense, Evan Ellis, afirmó a la BBC que los fondos fueron entregados entre 2008 y 2015.

“Esos créditos dejaron de fluir en 2012 y se retomaron un poco tras la transición de Chávez a Maduro, pero acabaron en 2015. Desde entonces y hasta 2019, China estuvo en un proceso de consolidación y cobro, así que básicamente lo que hacía era recibir el petróleo venezolano, al punto que (al gobierno venezolano) solamente le quedan por pagar unos 10.000 millones de dólares”.

Ellis agregó que, en estos años, China no ha invertido grandes fondos en los proyectos que tiene en Venezuela en sectores como el petrolero o el minero.

Sin embargo, comentó: “Hay que destacar que, aunque China no ha otorgado nuevos créditos, ha seguido recibiendo petróleo venezolano y probablemente ha proporcionado al gobierno venezolano algún beneficio por esas actividades extendidas en los últimos años”.

Después de que Estados Unidos aprobara una serie de sanciones contra Venezuela en 2019, China tomó medidas para reducir el riesgo al que se exponían sus empresas en la región.

“Entonces, China intentó seguir comprando petróleo venezolano, pero de forma disimulada . Usaban compañías independientes que llevaban el crudo hasta la costa de Malasia y allí lo transferían a otro barco antes de importarlo a China”, aseguró el investigador al citado medio.

En sus palabras: “Ha sido una ayuda continua. La compra de petróleo por parte de China ha dado cierta liquidez al régimen de Maduro , ayudando a garantizar que tenga algo de dinero”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció tras su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025 que impondrá “aranceles secundarios” a los países que compren petróleo o gas a Venezuela.

Dicha medida ha despertado dudas sobre la disposición de China a seguir comprando crudo de Venezuela, en medio de un contexto en el que la administración Trump ha desencadenado una guerra comercial que se ha dirigido especialmente contra Pekín con aranceles de más del 100%.

Durante la pandemia por el Covid-19, China facilitó mascarillas, medicamentos, trajes de bioseguridad, purificadores de aire y otros elementos a Venezuela.

Junto con ello, el régimen de Maduro recibió millones de dosis de las vacunas chinas para combatir dicho diagnóstico.

El director ejecutivo del Center for a Secure Free Society, Joseph Humire, afirmó a la BBC que “ China ha vendido parte del armamento que usan ahora las autoridades (de Venezuela) para la represión , como los equipos antimotines y las tanquetas”.

“Esos grandes vehículos blancos son fabricados en China. También los llamados hipopótamos que bañan a los que protestan con sus cañones de agua”, agregó el experto de la organización sin fines de lucro con sede en Washington.

Tales vehículos son los blindados ligeros para transporte de personal VN-4, que son fabricados en China.

Los datos del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) sugieren que China le ha entregado alrededor de unas 120 unidades de este tipo a la Guardia Nacional Bolivariana, las fuerzas de Venezuela.

Pekín también ha facilitado tecnología de vigilancia y ciberseguridad a Venezuela , la cual ha sido utilizada por el régimen para controlar a los opositores, según han afirmado distintos reportes.

En 2019, tanto China como Rusia vetaron una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que llamaba a “elecciones libres” en Venezuela, después de que surgieran cuestionamientos sobre la legitimidad de la reelección de Maduro.

Cinco años después, luego de que el CNE lo declarara como ganador en las elecciones presidenciales de julio de 2024 —y de que surgieran los respectivos cuestionamientos locales e internacionales sobre la legitimidad del proceso electoral— , China felicitó al líder chavista por su supuesto triunfo.

En 2023, durante una visita de Maduro a Pekín, las autoridades de ambos países anunciaron que habían acordado una “alianza estratégica” .

Qué consigue Rusia al apoyar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

Venezuela se convirtió en el principal comprador de armamento de Rusia en América Latina a mediados de la década del 2000.

Datos rescatados por el citado medio detallan que la mayoría de esas adquisiciones se hicieron entre 2005 y 2013.

Según la corporación estatal rusa, Rostec, para ese año ya se habían cumplido contratos militares por 11.000 millones de dólares y estaban a punto de concretarse otros por unos 2.000 millones de dólares.

Aunque la economía de Venezuela empezó a caer drásticamente y complejizó que pudieran seguir comprando más armamento, los vínculos entre Moscú y Caracas continuaron.

En 2014, la compañía petrolera rusa Rosneft le otorgó a su entonces socia, la estatal venezolana PDVSA, préstamos y créditos por unos 6.500 millones de dólares, según datos rescatados por la BBC.

Dos años después, en 2016, Rosneft adquirió una participación del 49,9% en Citgo, la filial de la petrolera estatal venezolana en Estados Unidos, lo que representaba la garantía de un préstamo de 1.500 millones de dólares para PDSVA, según informó el New York Times en ese entonces.

En 2017, se reportó que durante los últimos tres años hasta ese momento, Rusia le había proporcionado unos 10.000 millones de dólares en asistencia financiera a Caracas.

Después de que Estados Unidos impusiera sanciones contra el régimen de Maduro en 2019, Rosneft se convirtió en una de las principales comercializadoras del crudo venezolano. De acuerdo a investigaciones de la agencia internacional de noticias, Reuters, en hasta un 30%.

Aquello llevó a que una sucursal de la compañía petrolera rusa fuese sancionada por el país norteamericano en marzo de 2020, lo que influyó en que la empresa traspasara sus operaciones en Venezuela a otra firma rusa.

A finales de 2018, Rusia envió dos cazabombarderos supersónicos TU-160 a Venezuela. Y, a principios de 2019, presentó un centro de entrenamiento y mantenimiento de helicópteros militares en el país sudamericano.

Ese último año también estrenó un centro de simulación de vuelo de aviones SU-M30, destinado a entrenar a pilotos venezolanos en el manejo de aeronaves de combate adquiridas a Rusia.

De la misma manera, después de un supuesto ataque con drones contra Maduro en agosto de 2018, surgieron reportes de que Moscú envió a un grupo de mercenarios del Grupo Wagner.

Reuters informó a inicios de 2019 que el objetivo de esos mercenarios era proteger al mandatario venezolano.

Sin embargo, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró no tener información al respecto.

En julio de 2024, buques militares rusos —incluida la imponente fragata Almirante Gorshkov— visitaron Venezuela por cuatro días.

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, declaró en ese entonces que la instancia significó una profundización de la “cooperación técnico-militar” entre ambos países.

Previo a la visita de Maduro a Moscú en el marco del Día de la Victoria en mayo de 2025, el líder del régimen chavista también viajó a Rusia en septiembre de 2019 para reunirse con Putin.

En 2017, Rusia acordó la venta de 600.000 toneladas de trigo a Venezuela, los cuales ayudaron a enfrentar la escasez que tenía el país. Y, a inicios de 2018, envió 300 toneladas de ayuda humanitaria a Caracas.

Durante la pandemia del Covid-19, Venezuela adquirió diez millones de dosis de la vacuna Sputnik V desarrollada por Rusia.