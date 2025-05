Por qué Xi Jinping viajó a Rusia como “principal invitado” de Vladimir Putin.

El mandatario de China, Xi Jinping, viajó este miércoles 7 de mayo a Moscú para reunirse con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Su visita se extenderá hasta el sábado y se tiene previsto que el viernes asista al desfile militar del Día de la Victoria, que conmemora los 80 años de la victoria de las fuerzas aliadas sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

La agenda del mandatario chino en Rusia también considera reuniones con Putin, quien lo describió el mes pasado como su “principal invitado” .

La visita de Xi se posiciona en medio de un escenario mundial en el que la política de “Estados Unidos primero” de la administración de Donald Trump ha agudizado las tensiones internacionales.

De acuerdo al Ministerio de Asuntos Exteriores chino, las reuniones entre ambos mandatarios “profundizarán aún más la confianza política mutua entre China y Rusia, enriquecerán la connotación de la cooperación estratégica, promoverán la cooperación práctica en diversos ámbitos, aportarán más beneficios a los pueblos de ambos países, y aportarán más estabilidad y energía positiva a la comunidad internacional”.

La investigadora del Brookings Institution, Patricia Kim, dijo al Washington Post que esta visita “brinda a Xi la oportunidad de reafirmar esta estrecha colaboración con Putin y recordar al mundo que los lazos entre Pekín y Moscú siguen siendo sólidos ”.

Mientras China se ve amenazada por la guerra comercial con Estados Unidos, sus autoridades han buscado fortalecer los vínculos con Asia y Europa, para así presentarse como una administración más estable y menos impredecible que la de Trump.

Por su parte, Rusia, desde la invasión iniciada en Ucrania, ha recurrido a China para proyectar su influencia global y demostrar que tiene socios clave, a pesar de los esfuerzos occidentales para aislar al Kremlin y los efectos que las sanciones internacionales han generado en su economía.

Desde la administración Trump observan las relaciones entre Rusia y China con preocupación .

De hecho, desde antes de que regresara a la Casa Blanca el pasado 20 de enero, el abanderado republicano ya había compartido sus impresiones al respecto.

En octubre de 2024, en la antesala de las elecciones que terminarían llevándolo a un segundo periodo presidencial, Trump declaró que tenía la intención de “desunir” a Rusia y China.

Junto con ello, afirmó que se veía a sí mismo capaz de hacerlo.

Unos meses después, ya en la Casa Blanca, enfatizó en marzo a Fox News que no es deseable que Rusia y China “se unan” .

El enviado especial de la administración Trump para Ucrania y Rusia, el teniente general retirado Keith Kellogg, declaró en la Conferencia de Seguridad de Múnich en febrero que Estados Unidos tenía que “separar” a Rusia y China, así como también a Moscú de aliados como Irán y Corea del Norte.

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró al medio derechista Breitbart News ese mismo mes que tenían el plan de “diluir los lazos” entre el Kremlin y el gigante asiático.

Sin embargo, las medidas que ha tomado la administración Trump en sus primeros meses de gobierno han dificultado aún más ese objetivo, según distintos analistas.

El asesor principal en negocios y economía de China en el Center for Strategic and International Studies (CSIS), Scott Kennedy, aseguró al Post que la guerra comercial desencadenada por Estados Unidos contra el comercio internacional “aumentó la probabilidad, y no la redujo, de que Pekín fortaleciera sus lazos con Moscú”.

El director del Centro de Estudios de Relaciones Internacionales (CERI) de la Universidad del Desarrollo (UDD), Yun-Tso Lee, comparte a La Tercera una opinión similar.

“ La estrategia que Trump había diseñado para alejar a China de Rusia ha sido bastante fracasada. Es más, ha fortalecido esta relación. Y no solamente de China con Rusia, sino que también de China con todo el resto de los países del sudeste de Asia”.

“Inmediatamente, al surgir esta guerra comercial, vimos que el presidente chino viajó a Malasia, Vietnam y países de la región. Ahora viajó a Rusia, con la finalidad, primero, de buscar acrecentar los lazos políticos y económicos”.

“China exporta alrededor de un 11% de su producción a Estados Unidos y tiene que relocalizarlo rápidamente en algún lugar. Qué mejor que profundizar las relaciones con los países vecinos. Eso es lo que está haciendo”.

“Entonces, a la larga, lo que veo es que Estados Unidos en vez de aislar a China del mundo, la ha forzado a acelerar la búsqueda de nuevos socios comerciales y al afianzamiento de las relaciones con países en vías de desarrollo. Eso va a significar nuevos mercados para China y más influencia a nivel internacional”.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha conseguido un acercamiento en las relaciones con el Kremlin.

De hecho, el mandatario estadounidense ha tenido dos llamadas telefónicas con Putin. Y su enviado especial, Steve Witkoff, se ha reunido en cuatro ocasiones con el presidente ruso.

Aún así, aquello no ha interferido en los vínculos constantes entre Moscú y Pekín.

Xi ha hablado con Putin dos veces este año, el 21 de enero y el 24 de febrero, mientras que ambos se reunieron en persona en tres ocasiones en 2024.

La visita del mandatario chino a Rusia para el Día de la Victoria se posiciona como una instancia de gran importancia simbólica para el Kremlin .

Se tiene previsto que la Guardia de Honor del Ejército Popular de Liberación de China (EPL) también participe en el desfile, en lo que sería su tercera aparición tras las instancias de 2015 y 2020.

Junto con ello, Putin recibirá esa jornada a los líderes de al menos dos docenas de países, entre los que se encuentran Brasil, Eslovaquia y Serbia, por primera vez desde que inició su invasión a gran escala en Ucrania en febrero de 2022.

El presidente ruso visitará Pekín en septiembre para los actos que conmemoran la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial.

“Entre China y Rusia hay intereses estratégicos compartidos”, comenta el director del CERI, “porque ambos países quieren contrarrestar la influencia de Estados Unidos y también de sus aliados , promoviendo una especie de orden multipolar que pueda desafiar la hegemonía occidental”.

“También hay una complementariedad económica y una coordinación en foros internacionales. Ambos países colaboran en organismos como los BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), que lo que hacen es promover el contrapeso del G7″.

“Si miramos la relación entre China y Rusia, hay fundamentos e intereses mutuos. Y cuando esto ocurre, pueden confluir rápidamente las relaciones entre las partes”, agrega Yun-Tso Lee.

A lo largo del transcurso de la guerra en Ucrania, Rusia ha exportado petróleo y gas a China, mientras que ha importado vehículos, productos electrónicos y materiales que han sido importantes para impulsar su esfuerzo bélico.

Pese a lo anterior, Pekín no ha llegado a enviar armas letales y constantemente ha exigido conversaciones de paz que involucren “a todas las partes interesadas”, incluida la Unión Europea (UE).

Kennedy, el especialistas del CSIS, afirmó que aunque Rusia y China coinciden en querer contrarrestar el poder global de Estados Unidos, sus objetivos y métodos son diferentes .

“China no quiere destruir el sistema basado en normas, sino que principalmente quiere aprovecharse de las reglas y adaptarlas a sus intereses. Pero al alinearse con un país que sí quiere destruir el orden internacional (Rusia), se ha enfrentado directamente a la UE y a Occidente en general, lo que dificulta mucho más evitar las tensiones a largo plazo”.

Pese a que Rusia ha podido estrechar sus relaciones con Estados Unidos bajo la administración Trump, algunos analistas han planteado que esto no parece haberle otorgado al Kremlin una mayor influencia sobre Pekín.

Aquello se debe, en gran parte, a que se presume que seguirá siendo un socio menor en el futuro previsible.