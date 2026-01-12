Cómo EEUU evalúa potenciales acciones contra Irán en medio de las protestas en el país. Foto: archivo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto ser informado este martes 13 de enero sobre las posibles opciones para responder a la situación en Irán.

Así lo aseguraron funcionarios estadounidenses al Wall Street Journal, quienes precisaron que el mandatario está evaluando reprender al régimen iraní por su represión contra los manifestantes .

Cabe recordar que a finales de diciembre se desencadenó una ola de protestas contra el gobierno, a raíz de la agravada crisis económica que enfrenta el país.

Según denuncian distintas organizaciones que velan por los derechos humanos en Irán, se han registrado más de 500 muertos en dos semanas de disturbios .

La cifra contempla alrededor de 490 manifestantes y 48 miembros de los servicios de seguridad iraníes.

De acuerdo a The Hengaw Human Rights Organization, manifestantes han sido abatidos por las fuerzas gubernamentales con munición real .

También se han registrado más de 10.000 arrestos.

Las primeras manifestaciones, iniciadas a finales de diciembre, fueron lideradas por grupos de comerciantes de Teherán, la capital, quienes alegaron por la caída del valor de la moneda iraní.

Sin embargo, las protestas pronto se extendieron a estudiantes, trabajadores y otros sectores de la sociedad en todo el país.

Cómo EEUU evalúa potenciales acciones contra Irán en medio de las protestas en el país. Fotos: capturas

Qué se sabe de las potenciales medidas de EEUU contra Irán en medio de las protestas en el país

Las fuentes consultadas por el Journal afirmaron que Trump espera reunirse este martes con altos funcionarios de su administración, para así evaluar los pasos a seguir para responder a la crisis en Irán.

Estos podrían incluir desde el despliegue de armas cibernéticas secretas contra instalaciones militares y civiles iraníes hasta la imposición de más sanciones al régimen y ataques militares , entre otras potenciales acciones.

Los funcionarios detallaron que, para la reunión del martes, se tiene prevista la presencia del secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine.

El domingo 11 de enero, Trump declaró a la prensa a bordo del Air Force One que ha estado evaluando opciones militares para atacar a Irán, luego de que el régimen “empezara” a cruzar su línea roja de no matar a manifestantes .

“Estamos considerando opciones muy sólidas”, advirtió el presidente.

Alertó que si Irán responde a una ofensiva de Estados Unidos atacando a tropas estadounidenses en la región, Washington responderá “con niveles nunca antes vistos” .

Trump agregó que “los líderes de Irán llamaron” para negociar con su administración.

“Quizás tengamos que actuar antes de una reunión... Se está organizando una reunión. Irán llamó. Quieren negociar”, contó el presidente sin entregar más detalles.

Los funcionarios consultados por el citado periódico dijeron que no se espera que Trump tome una decisión final en la reunión de este martes . Las deliberaciones se encuentran en una etapa inicial.

El mismo día de las declaraciones de Trump en el Air Force One, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, advirtió que Teherán podría declarar como “objetivos legítimos” a Israel y las bases de Estados Unidos en la región si Washington realiza una ataque militar contra Irán .

Algunos de los funcionarios consultados por el Journal afirmaron que, previo a la reunión del martes, la administración Trump ha estado enviando informes a las agencias estadounidenses para solicitar su opinión sobre respuestas específicas a la situación en Irán.

Las potenciales acciones de Washington incluyen tanto medidas militares como económicas .

Una de las opciones que se está considerando es la posibilidad de que Estados Unidos envíe terminales de Starlink a Irán, lo que podría ayudar a los manifestantes a enfrentar un corte de Internet en el país.

Rubio y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tuvieron una llamada el sábado. Según las autoridades, en la conversación abordaron las protestas en Irán y otros asuntos de Medio Oriente, relacionados a Siria y Gaza.

A principios de enero, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, declaró que Teherán aún podía mostrar su disposición a negociar con Washington sobre su programa nuclear.

“Lo más inteligente que pudieron haber hecho, lo fue hace dos meses y lo es hoy, es que realmente negocien con Estados Unidos sobre lo que necesitamos ver en lo que respecta a su programa nuclear”, enfatizó en una conferencia de prensa.

Sin embargo, según las fuentes consultadas por el Journal, las autoridades iraníes no han demostrado ningún intento serio de negociar en los últimos meses.

Si Estados Unidos realiza un ataque aéreo contra Irán, sería la segunda vez que Trump autoriza una ofensiva contra el país desde que asumió el poder en enero del año pasado.

La primera fue a mediados de 2024, cuando bombarderos furtivos B-2 atacaron tres instalaciones nucleares iraníes, tras una serie de advertencias relacionadas a su programa nuclear.

Mientras las protestas continúan, las autoridades iraníes han alertado sobre mayores represalias .

El fiscal general de Irán, Mohammad Movahedi Azad, dijo el sábado que quienes participan en las manifestaciones son “enemigos de Dios”, acusación que conlleva la pena de muerte.

Ese mismo día, el ejército iraní declaró que defendería “firmemente los intereses nacionales, la infraestructura estratégica y la propiedad pública”.

Las autoridades militares culparon a Israel y a lo que denominaron como grupos terroristas a cargo de los disturbios. Prometieron “frustrar las conspiraciones del enemigo”.