SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Por qué se desencadenó una ola de protestas contra el gobierno en Irán

    Las primeras manifestaciones fueron lideradas por grupos de comerciantes de Teherán, la capital. Luego, se extendieron a estudiantes, trabajadores y otros sectores de la sociedad en todo el país. Las autoridades han desplegado fuerzas de seguridad para controlar la situación.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Por qué se desencadenó una ola de protestas contra el gobierno en Irán. Fotos: capturas

    Durante la última semana de diciembre se desencadenó una serie de protestas contra el gobierno en Irán.

    Las primeras manifestaciones fueron lideradas por grupos de comerciantes de Teherán, la capital, quienes han alegado por la caída del valor de la moneda iraní.

    Sin embargo, esta se extendieron a estudiantes, trabajadores y otros sectores de la sociedad en todo el país.

    De acuerdo a las cifras oficiales, la inflación alcanzó el 50% en 2025, mientras que el rial iraní ha enfrentado caídas hasta llegar a mínimos históricos en los últimos días.

    Según afirmaron especialistas al Washington Post, la situación económica de Irán se ha debido en gran parte a la deficiente gestión, la corrupción y las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países, a raíz del programa nuclear iraní.

    Por qué se desencadenó una ola de protestas contra el gobierno en Irán. Fotos: capturas

    Por qué se desencadenó una ola de manifestaciones en Irán

    El economista del Instituto de Estudios Económicos Internacionales de Viena, Mahdi Ghodsi, comentó al citado periódico que los comerciantes que iniciaron las manifestaciones alegan que la crisis económica se ha extendido entre los distintos sectores socioeconómicos del país.

    “Incluso quienes ganan dinero, ya no pueden ganarlo”, afirmó, refiriéndose a los comerciantes.

    Entre los primeros manifestantes se encontraron vendedores de teléfonos móviles en un complejo del centro de la capital.

    Según Ghodsi, dicho sector del comercio está entre los particularmente vulnerables a la depreciación del rial iraní, ya que venden productos importados.

    Datos rescatados por CNN detallan que el rial iraní se desplomó el domingo 28 de diciembre a 1,42 millones por dólar, mientras que el lunes 29 se cotizaba a 1,38 millones por dólar.

    Antes de que estallaran las protestas, el gobierno del presidente Masoud Pezeshkian propuso un presupuesto para el próximo año fiscal que reduciría los salarios de los funcionarios en términos reales y aumentaría la carga fiscal sobre los consumidores.

    Junto con ello, recientemente había recortado subsidios a la gasolina, lo que derivó en que subieran los precios, según los especialistas consultados por el Post.

    El parlamento iraní rechazó la propuesta de presupuesto de Pezeshkian, bajo el argumento principal de que ejercía más presión económica sobre los iraníes.

    El martes, el mandatario respondió a través de una carta, en la que se mostró de acuerdo con la necesidad de reestructurar el proyecto de ley de presupuesto.

    Afirmó que dichas reformas incluirían aumentos salariales para los empleados públicos y un aumento de los subsidios. Sin embargo, no explicó cómo se financiarían esas medidas.

    Por qué se desencadenó una ola de protestas contra el gobierno en Irán. Foto: archivo.

    Junto con ello, su administración anunció que el gobernador del banco central iraní, Mohammad Reza Farzin, sería reemplazado por el ministro de Economía, Abdolnasser Hemmati.

    En medio de la creciente ola de manifestaciones, el gobierno ha desplegado fuerzas de seguridad para controlar las protestas.

    No se han reportado víctimas fatales hasta el momento. Sin embargo, algunos registros han mostrado enfrentamientos entre manifestantes y agentes del orden.

    El martes, Pezeshkian declaró a través de una publicación en X: “El sustento de la población es mi preocupación diaria”.

    “Tenemos medidas fundamentales en agenda para reformar el sistema monetario y bancario y preservar el poder adquisitivo de la población. He instruido al Ministro del Interior para que escuche sus legítimas demandas mediante el diálogo con los representantes de los manifestantes, para que el gobierno pueda actuar con responsabilidad y con todas sus fuerzas para resolver los problemas”, escribió el mandatario.

    Los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI), rama de las Fuerzas Armadas iraníes que han enfrentado las protestas, advirtieron a quienes describieron como “enemigos” que se opondrán “a cualquier sedición, disturbios, guerra cognitiva, amenaza a la seguridad o agresión territorial”.

    El líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, no se ha referido públicamente a las protestas hasta el momento.

    Lee también:

    Más sobre:IránMedio OrienteMasoud PezeshkianPezeshkianAlí JameneiJameneiTeheránProtestasManifestacionesMundoInternacionalLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hablemos de amor: otra forma de celebrar

    Contraloría detecta debilidades en paso fronterizo en Colchane, entre ellas personal insuficiente y equipos fuera de servicio

    Madesal presenta proyecto para expandir su centro logístico en la Región del Biobío por más de US$100 millones

    Vocera de Kast por tensiones en medio de definición del gabinete: “Nuestras prioridades son otras”

    Minsal y Mineduc, los ministerios de las reformas pendientes del gobierno de Gabriel Boric

    Los 10 hitos que sacudieron a Chile en 2025

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué el petrolero perseguido por EEUU ahora tiene pintada la bandera de Rusia en un costado, según reportes

    Por qué el petrolero perseguido por EEUU ahora tiene pintada la bandera de Rusia en un costado, según reportes

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Cómo contener a tu perro durante los fuegos artificiales de Año Nuevo, según un veterinario

    Cómo contener a tu perro durante los fuegos artificiales de Año Nuevo, según un veterinario

    Cómo identificar un golpe de calor y cómo reaccionar si enfrentas uno, según un especialista

    Cómo identificar un golpe de calor y cómo reaccionar si enfrentas uno, según un especialista

    Servicios

    Este es el horario del Metro de Santiago para el 31 de diciembre por el Año Nuevo

    Este es el horario del Metro de Santiago para el 31 de diciembre por el Año Nuevo

    Stranger Things 5: a qué hora se estrena el episodio final en Chile

    Stranger Things 5: a qué hora se estrena el episodio final en Chile

    Rating del martes 30 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 30 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Este es el horario del Metro de Santiago para el 31 de diciembre por el Año Nuevo
    Chile

    Este es el horario del Metro de Santiago para el 31 de diciembre por el Año Nuevo

    Contraloría detecta debilidades en paso fronterizo en Colchane, entre ellas personal insuficiente y equipos fuera de servicio

    Vocera de Kast por tensiones en medio de definición del gabinete: “Nuestras prioridades son otras”

    Madesal presenta proyecto para expandir su centro logístico en la Región del Biobío por más de US$100 millones
    Negocios

    Madesal presenta proyecto para expandir su centro logístico en la Región del Biobío por más de US$100 millones

    Ministra Williams destaca la autonomía de NovaAndino Litio y asegura que no sabía los nombres del directorio hasta que se hicieron públicos

    Santa Rita anuncia venta de inmuebles y derechos de agua en la VI Región

    Por qué se desencadenó una ola de protestas contra el gobierno en Irán
    Tendencias

    Por qué se desencadenó una ola de protestas contra el gobierno en Irán

    7 cábalas infaltables para recibir el Año Nuevo 2026

    “Fuego del cielo”: estas son las enigmáticas profecías de Nostradamus para este 2026

    Un buen rato en Brasil: Sao Paulo adquiere el pase de Gonzalo Tapia
    El Deportivo

    Un buen rato en Brasil: Sao Paulo adquiere el pase de Gonzalo Tapia

    Campeones solo en la región: los chilenos que levantaron copas en las ligas de Sudamérica en 2025

    Luka Modric recuerda el día en que Mourinho hizo llorar a Cristiano Ronaldo en el Real Madrid

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero
    Finde

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    El secreto de Ozzy y el reino dividido de Tommy Rey: cómo la muerte de dos monarcas de la música marcó 2025
    Cultura y entretención

    El secreto de Ozzy y el reino dividido de Tommy Rey: cómo la muerte de dos monarcas de la música marcó 2025

    Angelo Pierattini está estable tras accidente y se espera que en los próximos días lo saquen del coma inducido

    Muere el actor Isiah Whitlock Jr., reconocido por su papel en The Wire

    Los eventos que marcaron el año que se va en el mundo: desde el regreso de Trump hasta un nuevo Papa
    Mundo

    Los eventos que marcaron el año que se va en el mundo: desde el regreso de Trump hasta un nuevo Papa

    Exministro boliviano Eduardo del Castillo fue liberado, pero suma al menos tres nuevas denuncias en su contra

    Xi Jinping afirma que “reunificación” con Taiwán es “imparable”

    Hablemos de amor: otra forma de celebrar
    Paula

    Hablemos de amor: otra forma de celebrar

    Niñez tras las rejas: la realidad de los hijos de mujeres privadas de libertad

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares