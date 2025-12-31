Por qué se desencadenó una ola de protestas contra el gobierno en Irán. Fotos: capturas

Durante la última semana de diciembre se desencadenó una serie de protestas contra el gobierno en Irán.

Las primeras manifestaciones fueron lideradas por grupos de comerciantes de Teherán, la capital, quienes han alegado por la caída del valor de la moneda iraní .

Sin embargo, esta se extendieron a estudiantes, trabajadores y otros sectores de la sociedad en todo el país.

De acuerdo a las cifras oficiales, la inflación alcanzó el 50% en 2025, mientras que el rial iraní ha enfrentado caídas hasta llegar a mínimos históricos en los últimos días.

Según afirmaron especialistas al Washington Post, la situación económica de Irán se ha debido en gran parte a la deficiente gestión, la corrupción y las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países, a raíz del programa nuclear iraní.

Por qué se desencadenó una ola de manifestaciones en Irán

El economista del Instituto de Estudios Económicos Internacionales de Viena, Mahdi Ghodsi, comentó al citado periódico que los comerciantes que iniciaron las manifestaciones alegan que la crisis económica se ha extendido entre los distintos sectores socioeconómicos del país.

“Incluso quienes ganan dinero, ya no pueden ganarlo” , afirmó, refiriéndose a los comerciantes.

Entre los primeros manifestantes se encontraron vendedores de teléfonos móviles en un complejo del centro de la capital.

Según Ghodsi, dicho sector del comercio está entre los particularmente vulnerables a la depreciación del rial iraní, ya que venden productos importados.

Datos rescatados por CNN detallan que el rial iraní se desplomó el domingo 28 de diciembre a 1,42 millones por dólar, mientras que el lunes 29 se cotizaba a 1,38 millones por dólar.

Antes de que estallaran las protestas, el gobierno del presidente Masoud Pezeshkian propuso un presupuesto para el próximo año fiscal que reduciría los salarios de los funcionarios en términos reales y aumentaría la carga fiscal sobre los consumidores.

Junto con ello, recientemente había recortado subsidios a la gasolina, lo que derivó en que subieran los precios , según los especialistas consultados por el Post.

El parlamento iraní rechazó la propuesta de presupuesto de Pezeshkian , bajo el argumento principal de que ejercía más presión económica sobre los iraníes.

El martes, el mandatario respondió a través de una carta, en la que se mostró de acuerdo con la necesidad de reestructurar el proyecto de ley de presupuesto.

Afirmó que dichas reformas incluirían aumentos salariales para los empleados públicos y un aumento de los subsidios. Sin embargo, no explicó cómo se financiarían esas medidas.

Por qué se desencadenó una ola de protestas contra el gobierno en Irán. Foto: archivo.

Junto con ello, su administración anunció que el gobernador del banco central iraní, Mohammad Reza Farzin, sería reemplazado por el ministro de Economía, Abdolnasser Hemmati.

En medio de la creciente ola de manifestaciones, el gobierno ha desplegado fuerzas de seguridad para controlar las protestas .

No se han reportado víctimas fatales hasta el momento . Sin embargo, algunos registros han mostrado enfrentamientos entre manifestantes y agentes del orden.

El martes, Pezeshkian declaró a través de una publicación en X: “El sustento de la población es mi preocupación diaria”.

“Tenemos medidas fundamentales en agenda para reformar el sistema monetario y bancario y preservar el poder adquisitivo de la población. He instruido al Ministro del Interior para que escuche sus legítimas demandas mediante el diálogo con los representantes de los manifestantes , para que el gobierno pueda actuar con responsabilidad y con todas sus fuerzas para resolver los problemas”, escribió el mandatario.

Los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI), rama de las Fuerzas Armadas iraníes que han enfrentado las protestas, advirtieron a quienes describieron como “enemigos” que se opondrán “a cualquier sedición, disturbios, guerra cognitiva, amenaza a la seguridad o agresión territorial” .

El líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, no se ha referido públicamente a las protestas hasta el momento.