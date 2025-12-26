SUSCRÍBETE POR $1100
    Cómo EEUU persigue al Bella 1, el petrolero fugitivo vinculado a Venezuela e Irán

    Tras más de cinco días de persecución del buque, la Guardia Costera y el Ejército de Estados Unidos están reuniendo más personal y armamento para abordar el petrolero por la fuerza, según afirmaron funcionarios estadounidenses al Wall Street Journal.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    La persecución de las fuerzas EEUU a un tercer barco petrolero vinculado a Venezuela Captura / Tendencias LT

    Fue el pasado domingo 21 de diciembre cuando la Guardia Costera de Estados Unidos inició una persecución contra el Bella 1, un buque sancionado por Washington por presuntamente enviar petróleo a organizaciones terroristas.

    Ese día, el barco transitaba por aguas internacionales en las cercanías de la costa de Venezuela.

    De acuerdo a la administración del presidente Donald Trump, está vinculado a Irán y al país controlado por el régimen de Nicolás Maduro.

    Cuando la Guardia Costera se acercó al Bella 1 el 21 de diciembre, con el objetivo de detenerlo e incautarlo, el barco se negó a ser abordado.

    Según relataron funcionarios estadounidenses al Wall Street Journal, dio una vuelta y se alejó de la costa de Venezuela a toda velocidad.

    Desde entonces, las fuerzas estadounidenses han planeado un operativo para detenerlo.

    Apenas un día antes, la Guardia Costera de Estados Unidos interceptó el petrolero Centuries frente a la costa de Venezuela, en aguas internacionales.

    La secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, compartió un video desclasificado en el que se ve cómo fue la operación.

    Estados Unidos continuará persiguiendo el tráfico ilícito de petróleo sancionado que se utiliza para financiar el narcoterrorismo en la región. Los encontraremos y detendremos”, escribió en una publicación de X.

    Previamente, el 10 de diciembre, incautó otro llamado Skipper frente a la costa del país.

    En ninguno de esos dos casos las tripulaciones opusieron resistencia, según las autoridades estadounidenses.

    Cómo son los esfuerzos de EEUU para incautar al Bella 1, el petrolero vinculado a Venezuela e Irán

    Funcionarios estadounidenses consultados por el citado periódico afirmaron que, tras más de cinco días de persecución del Bella 1, la Guardia Costera y el Ejército de Estados Unidos están reuniendo más personal y armamento para abordar el petrolero por la fuerza.

    Agregaron que entre las unidades que se están desplegando en la zona se encuentra un Equipo de Respuesta Especial Marítima y una fuerza de élite entrenada para abordar buques hostiles.

    Hasta el momento, se desconoce públicamente por qué el Bella 1 se ha negado a cumplir las exigencias de la Guardia Costera.

    Cuando el Journal intentó consultar a la firma propietaria del buque, Louis Marine Shipholding Enterprises, con sede en Turquía, la empresa no respondió a sus llamadas.

    Estados Unidos ha sancionado al Bella 1 por presuntamente transportar petróleo iraní del mercado negro en nombre de organizaciones terroristas designadas por Washington y afines a Teherán: el grupo militante Hezbolá, con sede en Líbano, y los hutíes de Yemen.

    Según el Departamento del Tesoro estadounidense, el petrolero tiene vínculos con la Fuerza Quds, el brazo armado exterior del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

    De acuerdo a Washington, forma parte de una flota de buques que transportan petróleo de Rusia, Irán y Venezuela, sancionado por Estados Unidos.

    Acusa que tiene compradores en China, Cuba e India, entre otros países.

    Para evitar ser incautados, los buques de la flota suelen recurrir a técnicas como apagar sus transpondedores para ocultar su ubicación real, según reportan empresas especialistas en el seguimiento de buques.

    Los funcionarios estadounidenses dijeron al Journal que las autoridades ya conocen la ubicación del Bella 1, pero que no tienen mayor apuro para efectuar una operación contra el petrolero.

    Afirmaron que esto último se debe a que es un buque de movimiento lento, que no tiene las capacidades para superar a las fuerzas estadounidenses que se están preparando para el operativo.

    Aquello ha dado tiempo para que puedan desplegar las unidades adecuadas para la misión, agregaron los funcionarios.

    Cómo EEUU persigue al Bella 1, el petrolero fugitivo vinculado a Venezuela e Irán Captura / Tendencias LT

    La persecución del Bella 1 iniciada frente a la costa de Venezuela se posiciona en medio de un contexto de crecientes tensiones entre Washington y Caracas.

    A mediados de diciembre, la administración Trump ordenó un “bloqueo total y completo” de todos los buques petroleros sancionados que entren o salgan del país controlado por el régimen chavista.

    Junto con ello, declaró a su gobierno como una “organización terrorista extranjera”.

    Desde la Casa Blanca han descrito a Maduro como “uno de los mayores narcotraficantes del mundo” y “una amenaza” para la seguridad nacional de Estados Unidos.

    En agosto, aumentó la recompensa por información que permita su arresto a 50 millones de dólares.

    Lo acusan de liderar un grupo criminal llamado Cartel de los Soles, el cual fue designado por el gobierno estadounidense como una organización terrorista extranjera.

    Estados Unidos también ha incrementado sus tropas en la región y ha desplegado buques de guerra, aeronaves y hasta un submarino nuclear, así como el portaaviones USS Gerald R. Ford, descrito como el más poderoso del mundo, en las cercanías de Venezuela.

    Las medidas estadounidenses han incluido una serie de ataques contra embarcaciones en aguas del Caribe y el Pacífico, las cuales según la administración Trump, estaban vinculadas a operaciones de narcotráfico. Han descrito a sus tripulantes como terroristas.

    Se han reportado más de 20 ataques de este tipo desde inicios de septiembre, los cuales han despertado críticas de algunos legisladores estadounidenses, quienes han sugerido que podrían calificarse como ejecuciones extrajudiciales.

    Maduro ha rechazado las acusaciones de la administración Trump y ha advertido que cualquier agresión directa contra Venezuela desencadenaría una “lucha armada”.

    De la misma manera, ha ordenado despliegues militares a nivel nacional y la movilización de tropas y milicianos, además de entrenamiento militar para civiles.

    A su vez, ha acusado a Estados Unidos de “piratería” naval y de intentar robar los recursos naturales de su país.

    Estados UnidosBella 1VenezuelaIránPetróleoBarcoBarcosSkipperCenturiesDonald TrumpTrumpNicolás MaduroMaduroMundoInternacionalLa Tercera

