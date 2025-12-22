La persecución de las fuerzas EEUU a un tercer barco petrolero vinculado a Venezuela

Este domingo 21 de diciembre, las fuerzas de Estados Unidos persiguieron una embarcación en las cercanías de la costa de Venezuela.

Según confirmó un funcionario estadounidense a CNN bajo condición de anonimato por tratarse de una misión en curso, la operación se dio en aguas internacionales, contra un petrolero llamado Bella 1 .

El buque, que se dirigía hacia Venezuela para recoger carga, está bajo sanciones de Estados Unidos por sus vínculos con el petróleo de Irán. Las autoridades estadounidenses emitieron una orden judicial para su incautación.

La Guardia Costera de Estados Unidos intentó interceptar el barco. Sin embargo, este siguió navegando, lo que derivó en una persecución .

Un segundo funcionario estadounidense dijo al citado medio, también bajo condición de anonimato, que están en “persecución activa de una embarcación sancionada de la flota oscura que forma parte de la evasión ilegal de sanciones de Venezuela”.

“Está navegando bajo bandera falsa y bajo una orden judicial de incautación” , agregó.

Apenas un día antes, la Guardia Costera de Estados Unidos interceptó el petrolero Centuries frente a la costa de Venezuela , en aguas internacionales.

La secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, compartió un video desclasificado en el que se ve cómo fue la operación.

“Estados Unidos continuará persiguiendo el tráfico ilícito de petróleo sancionado que se utiliza para financiar el narcoterrorismo en la región. Los encontraremos y detendremos”, escribió en una publicación de X.

In a pre-dawn action early this morning on Dec. 20, the US Coast Guard with the support of the Department of War apprehended an oil tanker that was last docked in Venezuela.



The United States will continue to pursue the illicit movement of sanctioned oil that is used to fund… pic.twitter.com/nSZ4mi6axc — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) December 20, 2025

De acuerdo a las autoridades estadounidenses, el barco transportaba petróleo venezolano sancionado. No obstante, la embarcación en sí no figuraba en la lista de buques sancionados , según rescata CNN.

Previamente, el 10 de diciembre, Estados Unidos incautó un petrolero llamado Skipper frente a la costa de Venezuela .

Desde la administración del presidente Donald Trump afirmaron que era “utilizado para transportar petróleo sancionado desde Venezuela e Irán” y que estaba sujeto a sanciones, “debido a su participación en una red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras”.

Los operativos se posicionan en un contexto de crecientes tensiones entre Washington y Caracas.

A mediados de diciembre, la administración Trump ordenó un “bloqueo total y completo” de todos los buques petroleros sancionados que entren o salgan del país controlado por el régimen de Nicolás Maduro.

Junto con ello, Washington declaró a su gobierno como una “organización terrorista extranjera”.

Desde la Casa Blanca han descrito a Maduro como “uno de los mayores narcotraficantes del mundo” y “una amenaza” para la seguridad nacional de Estados Unidos.

En agosto, aumentó la recompensa por información que permita su arresto a 50 millones de dólares.

Lo acusan de liderar un grupo criminal llamado Cartel de los Soles, el cual fue designado por el gobierno estadounidense como una organización terrorista extranjera.

Estados Unidos también ha incrementado sus tropas en la región y ha desplegado buques de guerra, aeronaves y hasta un submarino nuclear, así como el portaaviones USS Gerald R. Ford, descrito como el más poderoso del mundo, en las cercanías de Venezuela.

Las medidas estadounidenses han incluido una serie de ataques contra embarcaciones en aguas del Caribe y el Pacífico, las cuales según Washington, estaban vinculadas a operaciones de narcotráfico. Han descrito a sus tripulantes como terroristas.

Se han reportado más de 20 ataques de este tipo desde inicios de septiembre, los cuales han despertado críticas de algunos legisladores estadounidenses, quienes han sugerido que podrían calificarse como ejecuciones extrajudiciales.

Maduro ha rechazado las acusaciones de la administración Trump y ha advertido que cualquier agresión directa contra Venezuela desencadenaría una “lucha armada” .

De la misma manera, ha ordenado despliegues militares a nivel nacional y la movilización de tropas y milicianos, además de entrenamiento militar para civiles.

Qué se sabe del Centuries y el Bella 1, los barcos petroleros vinculados a Venezuela

El analista jefe para Estados Unidos de la consultora energética Kpler, Matt Smith, dijo a CNN que el Centuries, incautado el sábado 20 de diciembre, transportaba 2 millones de barriles de petróleo crudo .

“No tenía su Sistema de Identificación Automática (AIS, por sus siglas en inglés) apagado, porque supuestamente no pensó que estuviera bajo amenaza de ser incautado porque no es un petrolero sancionado ”.

De acuerdo a su análisis, el buque había cargado petróleo recientemente en la Terminal Petrolera de José, en Venezuela, unos días antes de su incautación.

Anteriormente, funcionarios estadounidenses habían declarado que el Centuries se dirigía en última instancia a Asia.

El barco había salido de aguas venezolanas y fue observado a alrededor de 5 kilómetros al sur de Granada, lo que coincide con un viaje al destino mencionado, según las imágenes satelitales revisadas por Kpler.

En palabras de Smith, “hay mucho crudo venezolano que ya se encuentra en aguas profundas de China”.

“Por lo tanto, hay un cierto excedente allí, porque China es el único mercado que aceptará este crudo de forma similar a… son los únicos que aceptan crudo iraní ”, agregó a CNN.

El citado medio contactó a la firma propietaria del Centuries, Centuries Shipping, con sede en Hong Kong, pero no recibió respuesta a su solicitud de declaraciones.

Respecto al Bella 1, Smith dijo que iba sin carga y que los datos de su AIS reflejaron que se dirigía a Curazao . Su última posición conocida se había registrado frente a Antigua y Barbuda, cuatro días antes.

Dicho barco fue sancionado por Estados Unidos en junio de 2024, por su presunta participación en el transporte de petróleo iraní .

Las imágenes satelitales revisadas por Kpler muestran que, antes de cruzar el Atlántico, el buque cargó petróleo en la isla de Kharg en Irán a inicios de septiembre. Apagó su AIS en el estrecho de Ormuz antes de cargar.

Las respuestas de Venezuela y China a las operaciones de EEUU contra buques petroleros

Después de que se reportara la incautación del Centuries el sábado, el régimen chavista condenó la operación de las fuerzas estadounidenses a través de un comunicado.

“ La República Bolivariana de Venezuela denuncia y rechaza categóricamente el robo y secuestro de un nuevo buque privado que transportaba petróleo venezolano , así como la desaparición forzada de su tripulación, cometidos por efectivos militares de los Estados Unidos de América en aguas internacionales”.

Caracas también calificó de “piratería” dicha incautación.

“El modelo colonialista que pretende imponer el gobierno de Estados Unidos con este tipo de prácticas fracasará y será derrotado por el pueblo venezolano”.

Por su parte, las autoridades de China condenaron la “detención arbitraria” de los petroleros por parte de Estados Unidos y acusaron que estas acciones suponen “una grave violación del derecho internacional” .

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, manifestó: “China se opone firmemente a las sanciones unilaterales e ilegales impuestas sin base en el derecho internacional o autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, así como a cualquier acción que viole los propósitos y principios de la Carta de la ONU e infrinja la soberanía y seguridad de otros países”.

Bajo esta línea, agregó que “Venezuela tiene derecho a desarrollar de forma independiente una cooperación mutuamente beneficiosa con otros países” y que Pekín considera que “la comunidad internacional entiende y apoya la posición de Venezuela a la hora de proteger sus derechos e intereses legítimos”.