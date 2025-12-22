SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    La persecución de las fuerzas EEUU a un tercer barco petrolero vinculado a Venezuela

    La persecución del Bella 1 se desató un día después de que Estados Unidos incautara el Centuries frente a la costa de Venezuela. Las autoridades estadounidenses afirman que “está navegando bajo bandera falsa y bajo una orden judicial de incautación”.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    La persecución de las fuerzas EEUU a un tercer barco petrolero vinculado a Venezuela Captura / Tendencias LT

    Este domingo 21 de diciembre, las fuerzas de Estados Unidos persiguieron una embarcación en las cercanías de la costa de Venezuela.

    Según confirmó un funcionario estadounidense a CNN bajo condición de anonimato por tratarse de una misión en curso, la operación se dio en aguas internacionales, contra un petrolero llamado Bella 1.

    El buque, que se dirigía hacia Venezuela para recoger carga, está bajo sanciones de Estados Unidos por sus vínculos con el petróleo de Irán. Las autoridades estadounidenses emitieron una orden judicial para su incautación.

    La Guardia Costera de Estados Unidos intentó interceptar el barco. Sin embargo, este siguió navegando, lo que derivó en una persecución.

    Un segundo funcionario estadounidense dijo al citado medio, también bajo condición de anonimato, que están en “persecución activa de una embarcación sancionada de la flota oscura que forma parte de la evasión ilegal de sanciones de Venezuela”.

    “Está navegando bajo bandera falsa y bajo una orden judicial de incautación”, agregó.

    Apenas un día antes, la Guardia Costera de Estados Unidos interceptó el petrolero Centuries frente a la costa de Venezuela, en aguas internacionales.

    La secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, compartió un video desclasificado en el que se ve cómo fue la operación.

    “Estados Unidos continuará persiguiendo el tráfico ilícito de petróleo sancionado que se utiliza para financiar el narcoterrorismo en la región. Los encontraremos y detendremos”, escribió en una publicación de X.

    De acuerdo a las autoridades estadounidenses, el barco transportaba petróleo venezolano sancionado. No obstante, la embarcación en sí no figuraba en la lista de buques sancionados, según rescata CNN.

    Previamente, el 10 de diciembre, Estados Unidos incautó un petrolero llamado Skipper frente a la costa de Venezuela.

    Desde la administración del presidente Donald Trump afirmaron que era “utilizado para transportar petróleo sancionado desde Venezuela e Irán” y que estaba sujeto a sanciones, “debido a su participación en una red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras”.

    Los operativos se posicionan en un contexto de crecientes tensiones entre Washington y Caracas.

    A mediados de diciembre, la administración Trump ordenó un “bloqueo total y completo” de todos los buques petroleros sancionados que entren o salgan del país controlado por el régimen de Nicolás Maduro.

    Junto con ello, Washington declaró a su gobierno como una “organización terrorista extranjera”.

    Desde la Casa Blanca han descrito a Maduro como “uno de los mayores narcotraficantes del mundo” y “una amenaza” para la seguridad nacional de Estados Unidos.

    En agosto, aumentó la recompensa por información que permita su arresto a 50 millones de dólares.

    Lo acusan de liderar un grupo criminal llamado Cartel de los Soles, el cual fue designado por el gobierno estadounidense como una organización terrorista extranjera.

    Estados Unidos también ha incrementado sus tropas en la región y ha desplegado buques de guerra, aeronaves y hasta un submarino nuclear, así como el portaaviones USS Gerald R. Ford, descrito como el más poderoso del mundo, en las cercanías de Venezuela.

    Las medidas estadounidenses han incluido una serie de ataques contra embarcaciones en aguas del Caribe y el Pacífico, las cuales según Washington, estaban vinculadas a operaciones de narcotráfico. Han descrito a sus tripulantes como terroristas.

    Se han reportado más de 20 ataques de este tipo desde inicios de septiembre, los cuales han despertado críticas de algunos legisladores estadounidenses, quienes han sugerido que podrían calificarse como ejecuciones extrajudiciales.

    Maduro ha rechazado las acusaciones de la administración Trump y ha advertido que cualquier agresión directa contra Venezuela desencadenaría una “lucha armada”.

    De la misma manera, ha ordenado despliegues militares a nivel nacional y la movilización de tropas y milicianos, además de entrenamiento militar para civiles.

    La persecución de las fuerzas EEUU a un tercer barco petrolero vinculado a Venezuela Captura / Tendencias LT

    Qué se sabe del Centuries y el Bella 1, los barcos petroleros vinculados a Venezuela

    El analista jefe para Estados Unidos de la consultora energética Kpler, Matt Smith, dijo a CNN que el Centuries, incautado el sábado 20 de diciembre, transportaba 2 millones de barriles de petróleo crudo.

    “No tenía su Sistema de Identificación Automática (AIS, por sus siglas en inglés) apagado, porque supuestamente no pensó que estuviera bajo amenaza de ser incautado porque no es un petrolero sancionado”.

    De acuerdo a su análisis, el buque había cargado petróleo recientemente en la Terminal Petrolera de José, en Venezuela, unos días antes de su incautación.

    Anteriormente, funcionarios estadounidenses habían declarado que el Centuries se dirigía en última instancia a Asia.

    El barco había salido de aguas venezolanas y fue observado a alrededor de 5 kilómetros al sur de Granada, lo que coincide con un viaje al destino mencionado, según las imágenes satelitales revisadas por Kpler.

    En palabras de Smith, “hay mucho crudo venezolano que ya se encuentra en aguas profundas de China”.

    “Por lo tanto, hay un cierto excedente allí, porque China es el único mercado que aceptará este crudo de forma similar a… son los únicos que aceptan crudo iraní”, agregó a CNN.

    El citado medio contactó a la firma propietaria del Centuries, Centuries Shipping, con sede en Hong Kong, pero no recibió respuesta a su solicitud de declaraciones.

    Respecto al Bella 1, Smith dijo que iba sin carga y que los datos de su AIS reflejaron que se dirigía a Curazao. Su última posición conocida se había registrado frente a Antigua y Barbuda, cuatro días antes.

    Dicho barco fue sancionado por Estados Unidos en junio de 2024, por su presunta participación en el transporte de petróleo iraní.

    Las imágenes satelitales revisadas por Kpler muestran que, antes de cruzar el Atlántico, el buque cargó petróleo en la isla de Kharg en Irán a inicios de septiembre. Apagó su AIS en el estrecho de Ormuz antes de cargar.

    La persecución de las fuerzas EEUU a un tercer barco petrolero vinculado a Venezuela Captura / Tendencias LT

    Las respuestas de Venezuela y China a las operaciones de EEUU contra buques petroleros

    Después de que se reportara la incautación del Centuries el sábado, el régimen chavista condenó la operación de las fuerzas estadounidenses a través de un comunicado.

    La República Bolivariana de Venezuela denuncia y rechaza categóricamente el robo y secuestro de un nuevo buque privado que transportaba petróleo venezolano, así como la desaparición forzada de su tripulación, cometidos por efectivos militares de los Estados Unidos de América en aguas internacionales”.

    Caracas también calificó de “piratería” dicha incautación.

    “El modelo colonialista que pretende imponer el gobierno de Estados Unidos con este tipo de prácticas fracasará y será derrotado por el pueblo venezolano”.

    Por su parte, las autoridades de China condenaron la “detención arbitraria” de los petroleros por parte de Estados Unidos y acusaron que estas acciones suponen “una grave violación del derecho internacional”.

    El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, manifestó: “China se opone firmemente a las sanciones unilaterales e ilegales impuestas sin base en el derecho internacional o autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, así como a cualquier acción que viole los propósitos y principios de la Carta de la ONU e infrinja la soberanía y seguridad de otros países”.

    Bajo esta línea, agregó que “Venezuela tiene derecho a desarrollar de forma independiente una cooperación mutuamente beneficiosa con otros países” y que Pekín considera que “la comunidad internacional entiende y apoya la posición de Venezuela a la hora de proteger sus derechos e intereses legítimos”.

    Lee también:

    Más sobre:Estados UnidosVenezuelaDonald TrumpNicolás MaduroMaduroTrumpBella 1CenturiesSkipperBarcosBuquesPetróleoMundoInternacionalLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Contralora Dorothy Pérez visita a José Antonio Kast en “La Moneda chica”

    Cómo Galaxy Enterprise Edition y Knox Suite de Samsung prometen impulsar la transformación digital de las empresas

    La princesa sueca que apareció en los mails de Jeffrey Epstein

    Senador Flores ante riesgo de expulsión de Frei de la DC: “Si el TS avanza, habrá un nuevo quiebre dentro del partido”

    Calurosa Navidad desde el norte hasta el sur de Chile: emiten aviso por altas temperaturas de hasta 36 °C

    Ruth Hurtado: “Los chilenos están claros de que Kast no llega con una varita mágica a cambiarlo todo de un día para otro”

    Lo más leído

    1.
    Por qué está aumentando el número de pacientes con enfermedad renal, según un estudio

    Por qué está aumentando el número de pacientes con enfermedad renal, según un estudio

    2.
    Estudio identifica que existen 5 tipos de insomnio: cuáles son, según sus síntomas

    Estudio identifica que existen 5 tipos de insomnio: cuáles son, según sus síntomas

    3.
    Calurosa Navidad desde el norte hasta el sur de Chile: emiten aviso por altas temperaturas de hasta 36 °C

    Calurosa Navidad desde el norte hasta el sur de Chile: emiten aviso por altas temperaturas de hasta 36 °C

    4.
    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    Servicios

    Revisa cuándo salen los resultados de la PAES 2025 y las fechas de postulaciones al Proceso de Admisión

    Revisa cuándo salen los resultados de la PAES 2025 y las fechas de postulaciones al Proceso de Admisión

    Temblor hoy, lunes 22 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 22 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Senapred declara alerta roja en La Ligua y Zapallar por incendio forestal

    Senapred declara alerta roja en La Ligua y Zapallar por incendio forestal

    Contralora Dorothy Pérez visita a José Antonio Kast en “La Moneda chica”
    Chile

    Contralora Dorothy Pérez visita a José Antonio Kast en “La Moneda chica”

    Revisa cuándo salen los resultados de la PAES 2025 y las fechas de postulaciones al Proceso de Admisión

    Senador Flores ante riesgo de expulsión de Frei de la DC: “Si el TS avanza, habrá un nuevo quiebre dentro del partido”

    Las dos proyecciones económicas de Mario Marcel para el próximo año
    Negocios

    Las dos proyecciones económicas de Mario Marcel para el próximo año

    El oro y la plata anotan otro fuerte salto y alcanzan nuevos máximos históricos

    CEO de Latam Cargo: “Este es el año en el que más hemos tenido que repensar el negocio”

    Cómo Galaxy Enterprise Edition y Knox Suite de Samsung prometen impulsar la transformación digital de las empresas
    Tendencias

    Cómo Galaxy Enterprise Edition y Knox Suite de Samsung prometen impulsar la transformación digital de las empresas

    Calurosa Navidad desde el norte hasta el sur de Chile: emiten aviso por altas temperaturas de hasta 36 °C

    La persecución de las fuerzas EEUU a un tercer barco petrolero vinculado a Venezuela

    El sufrimiento del Getafe tras caer contra el Betis de Manuel Pellegrini: “La diferencia es abismal”
    El Deportivo

    El sufrimiento del Getafe tras caer contra el Betis de Manuel Pellegrini: “La diferencia es abismal”

    Figura del Betis de Manuel Pellegrini realiza grave denuncia por homofobia

    La prensa española se rinde ante Manuel Pellegrini tras goleada del Betis: “El mejor partido del año, de muchos años”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Muere James Ransone, actor de The Wire e It: Capítulo Dos, a los 46 años
    Cultura y entretención

    Muere James Ransone, actor de The Wire e It: Capítulo Dos, a los 46 años

    Muere Julio Zegers, destacado cantautor chileno y ganador del Festival de Viña

    Un karaoke masivo: Macha y el Bloque Depresivo hacen historia con su emotivo show en el Estadio Nacional

    La princesa sueca que apareció en los mails de Jeffrey Epstein
    Mundo

    La princesa sueca que apareció en los mails de Jeffrey Epstein

    Dinamarca pide “respeto a sus fronteras” tras el nombramiento de un enviado especial de EE.UU. para Groenlandia

    Pedro Sánchez nombra nueva ministra de Educación y portavoz de gobierno tras derrota del PSOE en Extremadura

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida
    Paula

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida

    Más allá del ingreso: las carencias que definen a la niñez en situación de pobreza

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar