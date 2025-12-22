SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    China condena la “detención arbitraria” de petroleros venezolanos por parte de Estados Unidos

    Desde China apuntaron que “Venezuela tiene derecho a desarrollar de forma independiente una cooperación mutuamente beneficiosa con otros países”.

    Europa Press
    Imagen archivo. WANA NEWS AGENCY

    El Gobierno de China ha condenado este lunes la “detención arbitraria” de tres petroleros venezolanos por parte del Ejército de Estados Unidos y ha subrayado que estas acciones suponen “una grave violación del Derecho Internacional, unos incidentes que Caracas ha criticado y tildado de “piratería” por parte de Washington.

    “China se opone firmemente a las sanciones unilaterales e ilegales impuestas sin base en el Derecho Internacional o autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, así como a cualquier acción que viole los propósitos y principios de la Carta de la ONU e infrinja la soberanía y seguridad de otros países”, ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian.

    Así, ha destacado que “Venezuela tiene derecho a desarrollar de forma independiente una cooperación mutuamente beneficiosa con otros países”, al tiempo que ha afirmado que Pekín considera que “la comunidad internacional entiende y apoya la posición de Venezuela a la hora de proteger sus derechos e intereses legítimos”, según ha informado el diario chino ‘Global Times’.

    Estados Unidos realizó el domingo su tercera incursión de este tipo de aguas frente a Venezuela a pesar de que el tercer petrolero afectado no figuraba en la lista de buques sancionados por el Tesoro estadounidense, en medio de un “bloqueo” contra estos buques anunciado por el presidente del país norteamericano, Donald Trump.

