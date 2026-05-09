Brote de hantavirus en crucero: qué se sabe hasta ahora del caso que mantiene alerta sanitaria internacional

El brote de hantavirus detectado en el crucero de expedición MV Hondius mantiene en alerta a autoridades sanitarias de distintos países, luego de que se confirmaran al menos tres fallecidos y varios contagios asociados a la travesía que recorrió el extremo sur de Sudamérica.

La emergencia sanitaria comenzó tras el viaje realizado por el barco de la empresa Oceanwide Expeditions, que zarpó desde Ushuaia, Argentina, el pasado 1 de abril, con destino a zonas antárticas y subantárticas.

Brote de hantavirus en crucero: qué se sabe hasta ahora del caso que mantiene alerta sanitaria internacional Tendencias / La Tercera

¿Cuántos casos hay?

Según la información más reciente difundida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y autoridades europeas, hasta ahora se han identificado ocho casos vinculados al brote, de los cuales seis están confirmados y dos permanecen como probables.

Hasta el momento, se han reportado tres personas fallecidas relacionadas con la enfermedad.

El primer caso fatal correspondió a un pasajero neerlandés de 70 años, quien murió el 11 de abril. Posteriormente falleció su esposa, y luego se confirmó un tercer deceso vinculado al mismo brote.

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¿Qué tipo de hantavirus sería?

Las investigaciones apuntan a que el virus involucrado corresponde al virus Andes, una variante del hantavirus presente principalmente en Sudamérica y que, a diferencia de otras cepas, puede presentar transmisión limitada entre personas.

Precisamente esa característica generó preocupación internacional y llevó a activar protocolos sanitarios especiales para los pasajeros y tripulantes del crucero.

Sin embargo, organismos internacionales han insistido en que el riesgo de propagación masiva sigue siendo bajo.

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¿Qué síntomas provoca?

El hantavirus puede provocar un cuadro grave conocido como síndrome cardiopulmonar por hantavirus, cuyos síntomas incluyen: fiebre, dolores musculares, fatiga, dificultad respiratoria y en casos severos, insuficiencia pulmonar.

La enfermedad puede ser mortal si evoluciona rápidamente.

¿Dónde está actualmente el crucero?

El barco permanece en ruta hacia Tenerife, España, luego de que las autoridades españolas aceptaran recibir la embarcación tras una solicitud de la OMS.

El desembarco será realizado bajo estrictas medidas sanitarias, incluyendo controles médicos, uso obligatorio de mascarillas y aislamiento preventivo para parte de los pasajeros.

Los pasajeros españoles serán trasladados a un hospital militar en Madrid para cumplir cuarentena y observación médica.

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¿Qué países están involucrados?

Debido a la nacionalidad de los pasajeros, distintos países han activado protocolos de vigilancia sanitaria.

Estados Unidos confirmó seguimiento a pasajeros estadounidenses y anunció cuarentenas preventivas; Reino Unido prepara aislamiento para ciudadanos británicos; Italia mantiene monitoreo sobre contactos indirectos de una pasajera fallecida.

Además, la OMS trabaja junto a autoridades de Argentina y Chile para reconstruir los posibles puntos de exposición al virus.

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¿Hay riesgo de pandemia?

Hasta ahora, las autoridades sanitarias internacionales descartan un escenario similar al covid-19.

El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, llamó a evitar el alarmismo y afirmó que “esto no es otro covid”.

Tanto la OMS como el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades consideran que el riesgo para la población general es actualmente bajo, aunque el caso sigue siendo monitoreado debido a la capacidad excepcional del virus Andes para transmitirse entre humanos en ciertos contextos.