En vivo: Colo Colo recibe a Deportes Concepción en el Monumental por la Copa de la Liga
Ante los lilas, el Cacique volverá a disputar un partido en el tercer torneo más importante del país.
Minuto a minuto
Colo Colo 0-0 Deportes Concepción
Poca acción en Macul
30′. Se mantiene el empate 0-0 entre Colo Colo y Deportes Concepción.
15′. Se mantiene el empate sin goles en el estadio Monumental.
Comienza el partido
1′. Ya juegan Colo Colo y Deportes Concepción en el estadio Monumental.
Formación Deportes Concepción
Formación de Colo Colo
Bienvenidos. Comienza una nueva transmisión de El Deportivo. Colo Colo recibe a Deportes Concepción.
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