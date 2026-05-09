SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    EN VIVO

    En vivo: Colo Colo recibe a Deportes Concepción en el Monumental por la Copa de la Liga

    Ante los lilas, el Cacique volverá a disputar un partido en el tercer torneo más importante del país.

    Colo Colo recibe a Deportes Concepción por la Copa de la Liga MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

    Minuto a minuto

    Colo Colo 0-0 Deportes Concepción

    Actualiza el relato

    Poca acción en Macul

    30′. Se mantiene el empate 0-0 entre Colo Colo y Deportes Concepción.

    15′. Se mantiene el empate sin goles en el estadio Monumental.

    Comienza el partido

    1′. Ya juegan Colo Colo y Deportes Concepción en el estadio Monumental.

    Formación Deportes Concepción

    Formación de Colo Colo

    Bienvenidos. Comienza una nueva transmisión de El Deportivo. Colo Colo recibe a Deportes Concepción.

    Más sobre:en vivo"minuto a minuto"Colo ColoCopa de la LigaDeportes ConcepciónFútbolFútbol chileno

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Evelyn Matthei advierte “exceso de trabas e incertidumbre” en mercado inmobiliario

    Putin condiciona una reunión con Zelenski a la firma de un acuerdo definitivo de paz

    Persona muere luego de ser impactado por avión de Frontier Airlines en medio de un despegue en EE.UU.

    Alcalde de Chiguayante pide habilitar cruce Pinares tras descarrilamiento de tren de carga

    Comandante en Jefe de la Armada da inicio al “Mes del Mar” destacando la política de construcción naval

    Brote de hantavirus en crucero: qué se sabe hasta ahora del caso que mantiene alerta sanitaria internacional

    Lo más leído

    1.
    El técnico de Sevilla se rinde ante el ingreso de Alexis Sánchez en la remontada frente a Espanyol: “Ha estado fenomenal”

    El técnico de Sevilla se rinde ante el ingreso de Alexis Sánchez en la remontada frente a Espanyol: “Ha estado fenomenal”

    2.
    Las probabilidades numéricas ponen al Betis de Manuel Pellegrini en la próxima Champions League

    Las probabilidades numéricas ponen al Betis de Manuel Pellegrini en la próxima Champions League

    3.
    El ‘tetracampeonato’ de Shakira: cantante colombiana interpretará por cuarta vez la canción oficial del Mundial

    El ‘tetracampeonato’ de Shakira: cantante colombiana interpretará por cuarta vez la canción oficial del Mundial

    4.
    Del gol anulado a la asistencia: Alexis Sánchez es clave en remontada del Sevilla ante Espanyol para escapar del fondo

    Del gol anulado a la asistencia: Alexis Sánchez es clave en remontada del Sevilla ante Espanyol para escapar del fondo

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    No solo les importa el sueldo: qué prioriza la Generación Z en su trabajo, según un estudio

    No solo les importa el sueldo: qué prioriza la Generación Z en su trabajo, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Chile contra Ecuador por el Sudamericano Femenino Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Chile contra Ecuador por el Sudamericano Femenino Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Concepción por la Copa de la Liga

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Concepción por la Copa de la Liga

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brentford en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brentford en TV y streaming

    Evelyn Matthei advierte “exceso de trabas e incertidumbre” en mercado inmobiliario
    Chile

    Evelyn Matthei advierte “exceso de trabas e incertidumbre” en mercado inmobiliario

    Alcalde de Chiguayante pide habilitar cruce Pinares tras descarrilamiento de tren de carga

    Comandante en Jefe de la Armada da inicio al “Mes del Mar” destacando la política de construcción naval

    Crecimiento y responsabilidad fiscal: una agenda inseparable
    Negocios

    Crecimiento y responsabilidad fiscal: una agenda inseparable

    IPC de abril sube menos de lo esperado y se enfría la opción de que el BC suba la tasa de interés en junio

    Hacienda modera expectativas de llegar a déficit estructural cero en 2030

    Qué se sabe del ciberataque a Canvas que afectó a miles de escuelas y universidades en EEUU
    Tendencias

    Qué se sabe del ciberataque a Canvas que afectó a miles de escuelas y universidades en EEUU

    Las regiones que tendrán lluvia este fin de semana, según el pronóstico

    Pentágono libera nuevos archivos sobre ovnis: los registros más llamativos tras la desclasificación

    Manuel Pellegrini valora el empate del Betis en plena pelea por la Champions: “Sumar va a ser siempre importante”
    El Deportivo

    Manuel Pellegrini valora el empate del Betis en plena pelea por la Champions: “Sumar va a ser siempre importante”

    La Roja femenina Sub 17 vence a Ecuador en la última y sella una histórica clasificación al Mundial de la categoría

    En vivo: Colo Colo recibe a Deportes Concepción en el Monumental por la Copa de la Liga

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2
    Tecnología

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    El ex Lenovo João Bortone asume las riendas de Intel en América Latina en plena era de la IA

    Guillermo Francella: “Hoy te convocan a los proyectos si tienes muchos seguidores. Antes era una lotería”
    Cultura y entretención

    Guillermo Francella: “Hoy te convocan a los proyectos si tienes muchos seguidores. Antes era una lotería”

    Reseña de libros: de Julieta Venegas a Natalia Ginzburg

    Euphoria 3 en voz de una de sus actrices: “Me sorprendió todo de Zendaya”

    Putin condiciona una reunión con Zelenski a la firma de un acuerdo definitivo de paz
    Mundo

    Putin condiciona una reunión con Zelenski a la firma de un acuerdo definitivo de paz

    Persona muere luego de ser impactado por avión de Frontier Airlines en medio de un despegue en EE.UU.

    Brote de hantavirus en crucero: qué se sabe hasta ahora del caso que mantiene alerta sanitaria internacional

    ¿Y si el problema no son las mujeres, sino la maternidad?
    Paula

    ¿Y si el problema no son las mujeres, sino la maternidad?

    Semáforo alimentario: lo que realmente aprenden los niños cuando clasificamos alimentos

    Patas y Letras: cuando un perro transforma la vida de un niño