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    Vozinha aborda su llegada a Colo Colo y un eventual retiro: “He hablado de parar, pero tengo que pensar con calma”

    El arquero caboverdiano reflexionó sobre su llegada al Cacique y de la opción de colgar los guantes: "Fui muy bien recibido por el pueblo chileno", aseguró.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Vozinha, en su presentación en el Monumental (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Vozinha cumplió con su compromiso comercial y fue uno de los protagonistas del Rio Innovation Week. El portero caboverdiano se robó todas las miradas en la conferencia de tecnología y negocios. Eso sí, participó en el evento desarrollado en Brasil de forma telemática.

    La semana pasada, el representante Bernardo Vasconcelos, había explicado a El Deportivo que el futbolista nunca se comprometió a viajar y que su participación sería compatible con sus obligaciones en Colo Colo. “De ninguna manera estará la próxima semana en Brasil, como se ha dicho”, aseguró.

    En el conversatorio, el arquero sensación del Mundial 2026 abordó diferentes temáticas, entre las que destacó su llegada a Colo Colo y su forma de gestionar su nueva vida tras generar un impacto a nivel planetario.

    “Mi vida ha cambiado por completo. Fue algo extraordinario e increíble lo que pasó en el Mundial. El mundo ha llegado a conocer nuestra historia y nuestro país, que es pequeño pero está lleno de gente increíble y trabajadora”, señaló el meta de 40 años.

    Fui muy bien recibido por el pueblo chileno, el club y los colegas. Fantástico el cariño en la calle, pero, de aquí en adelante, creo que va a ser más tranquilo, porque voy a estar enfocado en el fútbol y con la rutina de entrenamiento”, continuó.

    También apuntó sobre sus objetivos: “Es una pasión que tengo dentro de mí. Quiero continuar trabajando, enfocarme en el día a día, en las oportunidades y, si Dios quiere, jugar la Libertadores y enfrentar equipos brasileños”.

    Además, se refirió a su eventual retiro del fútbol: “Ya he hablado de parar, pero después de lo ocurrido en el Mundial, tengo que pensar con calma. Si juego dentro de cuatro años, representar a mi país es algo que no puedo rechazar. Quién sabe, tal vez Vozinha esté allí en 2030″.

    Un impacto Mundial

    Vozinha abordó su vínculo con Brasil y aseguró que espera ir al país prontamente. “Tengo una deuda muy grande con Brasil y sé que tengo que ir allá. Ya veré cuándo tenga tiempo libre y un descanso para ir a Brasil porque creo que tengo esa deuda con el pueblo brasileño. Todavía no logré ir porque mi vida ha sido una locura estos días”, aseguró.

    También contó cómo fue cambiando su vida después de su debut mundialista, donde fue figura en el empate sin goles entre Cabo Verde y España. “Al final de cuentas, después del partido estaba feliz, orgulloso. Tuve muchas emociones porque como saben, me hubiese gustado que mis abuelos estuviesen vivos, que mi madre estuviese y no estaba”.

    “Pero después fue increíble, fue una locura. Cuando terminó el partido, nuestro jefe me dice que tenía medio millón, no le creí, me volvió a decir, no le creí. Cuando llegó Bárbara (Coelho, periodista), me preguntó si sabía lo que había pasado. Le dije que tenía medio millón y me dijo: ‘no, tienes un millón’. Y yo quedé... fue algo que no esperaba, nunca pensé que podía pasar. Después, en la noche, fue una locura”, añadió.

    “Creo que gracias a Dios soy una persona muy concentrada, con los pies en la tierra y entonces he intentado, porque no se trata de gestionar, porque nunca en la vida estaba preparado para algo así”, complementó.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalFútbol NacionalLiga de PrimeraMundialMundial 2026VozinhaColo ColoCabo VerdeSelección de Cabo VerdeRio Innovation Week

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