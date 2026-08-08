Betis decepciona en Sevilla ante Bournemouth y logra esforzado empate en su penúltimo amistoso de pretemporada

El regreso del Betis a Sevilla, después de tres meses, era promesa de buen fútbol y reencuentro con los hinchas. Sin embargo, el último duelo de pretemporada fue accidentado, retrasado por las altas temperaturas y poco lucido para los hispanos. Un empate 2-2 ante el difícil Bournemouth de Inglaterra que siempre estuvo en ventaja en La Cartuja.

Duelo en el que los dirigidos de Manuel Pellegrini llegaban encendidos. No solo por el 3-1 logrado ante el poderoso Arsenal en el partido anterior, sino también porque la automatización en los movimientos del equipo prometía una buena jornada.

De esa manera comenzó el enfrentamiento en Sevilla, mientras el colombiano Nelson Deossa se confirmaba como figura clave en la mitad de la cancha. Siempre con el mismo argumento, cortar rápido la intención del rival para utilizar la velocidad de sus compañeros para ampliar el volumen ofensivo.

Sin embargo, el cuadro de los Cherries fue más efectivo en sus intenciones. A los 41 minutos, una gran jugada del brasileño Evanilson dejó sin reacción a la zaga verdiblanca para dejar a Marcis Tavernier solo frente a Manu González para el 2-0.

Instantes más tarde, ambos elencos quedaron con diez jugadores. Luego de una acción en contra de Deossa, el paulista Antony agredió a Alex Scott y el cuerpo arbitral decidió sacar la roja a ambos jugadores, a un minuto del final.

Leve reacción

Tras la reanudación del juego, en el tiempo complementario, los ingresos del cafetalero Cucho Hernández y del malagueño Isco Alarcón entregaron más dinámica a los andaluces, especialmente desde mediocampo hacia adelante. Escenario en el que el sudamericano aprovechó la oportunidad para anotar el empate, a los 57 minutos.

Alegría que duró muy poco. Justo en la hora de partido, el error de Junior Firpo permitió una nueva ventaja para los británicos. El dominicano naturalizado español se vio agobiado por la presión de los isleños y el balón acabó en los pies de Evanilson para el 2-1.

Los béticos pudieron reaccionar antes del epílogo. A nueve minutos del final, Pablo Fornals consiguió cortar la salida de Bournemouth para rematar ajustado el segundo palo, con roce en James Hill, para el 2-2. El próximo amistoso de los béticos será el 15 de agosto ante Inter.

Los verdiblancos no jugarán la primera contra el Valencia (inicialmente fijada para el próximo fin de semana) después de que solicitara el aplazamiento del encuentro debido a la participación del argentino Giovani Lo Celso en las instancias finales del Mundial de 2026, prerrogativa autorizada por los organizadores del torneo.