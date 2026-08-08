Diego Valdés se olvida de los rumores de Colo Colo y brilla en Vélez: revisa su golazo de tiro libre ante Boca Juniors

Diego Valdés brilla en Vélez Sarsfield. El chileno se olvida de los rumores que lo ligaron al mercado de pases de Colo Colo durante este invierno y se convierte en figura en Argentina. En el partido ante Boca Juniors, el jugador nacional anotó un golazo de tiro libre para inaugurar el marcador.

Fue en el minuto 12 cuando el futbolista de la Roja tomó la pelota y se atrevió con un remate de larga distancia. Por la posición de la cancha y la cantidad de metros que lo separaban del arco, se esperaba que lanzara el centro al corazón del área para que un compañero del Fortín intentara darle con la cabeza. Sin embargo, Valdés sorprendió a todos cuando disparó con la derecha y la ajustó pegada a un palo, imposible para el alcance del golero Álvaro Montero.

🔥 ¿CENTRO? ¡¡NADA DE ESO, GOLAZO DE TIRO LIBRE DEL 10!! ¡¡VALDÉS LA CLAVÓ DESDE LEJÍSIMOS Y MARCÓ EL 1-0 DE VÉLEZ ANTE BOCA!! 🔥



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La notable anotación del formado en Audax Italiano instaló el silencio en Parque Patricios, recinto que el elenco xeneize está ocupando como hogar temporal tras los trabajos de remodelación en el césped de La Bombonera.

Aunque el mazazo fue importante, la ventaja se esfumó antes del entretiempo cuando el elenco azul y oro se encontró con el empate que, a la postre, sería definitivo. En los 39′, Santiago Ascacibar se asoció mediante una buena pared con Miguel Merentiel y logró establecer la igualdad justo antes del descanso.