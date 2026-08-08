Bomberos combaten incendio que afecta a bus de RED en Providencia
El siniestro se localiza en la intersección de Los Conquistadores con Pedro de Valdivia Norte. Carabineros reportó que no hay heridos por el hecho.
Un incendio afectó a un bus de RED en Providencia, Región Metropolitana, durante la tarde de este sábado.
Se trata de una emergencia localizada en la intersección de Los Conquistadores con Pedro de Valdivia Norte, según informó Bomberos de Santiago.
En ese contexto, la intersección han concurrido voluntarios de ocho compañías de Bomberos.
De acuerdo a lo reportado preliminarmente por Carabineros de Chile, el origen de la emergencia tendría relación con una falla mecánica. Al mismo tiempo, se descarto la existencia de heridos por el siniestro.
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