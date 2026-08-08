Imputado por secuestro y violación en Santa Bárbara queda en prisión preventiva

Tras un caso de violencia de género ocurrido en Santa Bárbara, Región del Biobío, un imputado quedó en prisión preventiva. La Fiscalía le atribuye responsabilidad en calidad de autor de secuestro con violación, amenazas de muerte y lesiones hacia su expareja.

Los hechos se originan el 7 de julio, cuando la víctima llegó junto con sus padres al domicilio del sujeto en el sector rural La Peña, para recuperar una motosierra de su mamá.

Según explicó la persecutora Ana María Molina, quien encabeza la indagatoria, “él la hace pasar y la amenaza adentro (...) Sale y le entrega la motosierra a los padres y les dice ‘su hija se va a quedar acá, pero va a estar bien, no se preocupen’. Entrega la herramienta y los padres se van”.

La mujer permaneció más de 15 días dentro del inmueble , donde habría sido sometida a una serie de agresiones físicas, psicológicas y sexuales. De acuerdo con la Fiscalía del Biobío, el hombre habría empleado diferentes objetos para intimidarla y herirla.

“El imputado es muy agresivo y mucha gente le tiene miedo, incluso sus familiares, de acuerdo a los relatos y los antecedentes que hemos levantado”, mencionó la fiscal.

En este sentido, afirmó que los datos recabados “cada vez fueron más decidores y más graves. No solo fue privada de libertad, sino que también recibió una gran cantidad de maltratos de diversa índole, entre ellos fue amenazada, insultada, golpeada. Además, de acuerdo al relato de ella, fue drogada”.

Molina también detalló que “hay un hecho particularmente grave, que es que el imputado rasuró a la víctima en su cabeza. Le cortó el pelo al ras, lo que ya es un elemento de agresión que habla de un machismo, de un sometimiento, de querer denigrarla y maltratarla hasta con su imagen, porque no hubo autorización para hacer esto”.

La mujer no tenía formas de comunicarse con su familia. Su padre se asustó y realizó una denuncia por presunta desgracia, por lo que Carabineros concurrió al inmueble del imputado, quien les permitió entrar voluntariamente.

“La víctima dice que la dejó escondida y encerrada. Por temor, ya con todo lo que había pasado hasta ese momento, no se atrevió a gritar, pero escuchó cuando Carabineros llegó al lugar”, afirmó la persecutora.

Liberación de la víctima

Mientras la mujer seguía en cautiverio, su madre falleció. Ante esto, su familia concurrió al domicilio del imputado para avisarle, por lo que “él tiene que salir para no generar sospechas, tiene que salir con la víctima al funeral y es ahí donde se puede producir la liberación, donde ella pide ayuda”, desarrolló Molina.

La fiscal afirmó que al caso “lo encuadra la ley dentro del contexto de violencia intrafamiliar. Evidentemente con todas las cosas que pasaron hay un contexto de género que debe ser considerado y que debe ser sancionado”.

Es así como el Juzgado de Garantía de Santa Bárbara determinó la medida cautelar de prisión preventiva para el hombre. El plazo de investigación quedó fijado en cuatro meses.