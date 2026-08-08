La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) levantó alerta este sábado por viento normal a moderado que abarcará sectores cordilleranos y precordilleranos de 10 regiones del país, desde Coquimbo hasta Los Lagos. El fenómeno comenzará durante la noche del domingo 9 de agosto y se mantendrá hasta la noche del jueves 13, asociado a una baja segregada.

De acuerdo con el organismo, se esperan vientos de dirección este, correspondientes a fenómenos conocidos como Raco y Puelche, con intensidades que variarán según la región y podrían alcanzar rachas de hasta 90 km/h.

El aviso considera la cordillera de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule, además de la precordillera y cordillera de Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Las mayores velocidades pronosticadas se concentran en La Araucanía. En su sector cordillerano, durante la noche del domingo se esperan vientos de entre 60 y 80 km/h, mientras que el lunes se mantendrán en ese rango, pero con rachas de hasta 90 km/h.

En la precordillera de esa región, el viento alcanzaría entre 40 y 60 km/h, con rachas de 70 km/h durante la noche del domingo y de hasta 80 km/h el lunes.

Meteorología emite aviso por vientos entre Coquimbo y Los Lagos: rachas podrían alcanzar los 90 km/h

La cordillera de la Región del Biobío registraría durante domingo y lunes velocidades de entre 40 y 60 km/h, acompañadas de rachas de hasta 80 km/h. En la precordillera, en tanto, se proyectan entre 25 y 40 km/h, con rachas de 60 km/h.

Para Los Ríos, la DMC prevé en la precordillera vientos de entre 40 y 60 km/h y rachas de hasta 70 km/h durante domingo y lunes. En la cordillera, las velocidades podrían ubicarse entre 60 y 80 km/h el lunes.

Una situación similar se espera en Los Lagos, donde la precordillera tendría vientos de entre 40 y 60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h durante la noche del domingo, para aumentar a 60-80 km/h el lunes. En la cordillera también se pronostican entre 60 y 80 km/h durante el lunes.

Aviso se extenderá hasta el jueves

Más al norte, en la cordillera de Coquimbo, se proyectan vientos de entre 25 y 40 km/h, con rachas de hasta 70 km/h durante domingo y lunes. Para el martes y jueves, la intensidad aumentaría a entre 40 y 60 km/h, con rachas de hasta 80 km/h.

En Valparaíso, el viento cordillerano se mantendría entre 25 y 40 km/h durante todo el periodo considerado, con rachas que oscilarán entre 60 y 70 km/h.

Para la cordillera de la Región Metropolitana, se pronostican igualmente velocidades de entre 25 y 40 km/h, con rachas de hasta 70 km/h durante martes y jueves.

En O’Higgins, el fenómeno se concentrará lunes, martes y jueves, con vientos de 25 a 40 km/h y rachas que podrían alcanzar los 70 km/h. En Maule, en tanto, se esperan esas mismas velocidades durante lunes y martes, con rachas de hasta 60 y 70 km/h, respectivamente.

Finalmente, en Ñuble, tanto la precordillera como la cordillera estarán afectadas durante domingo y lunes. En el primer sector se esperan rachas de hasta 60 km/h, mientras que en la cordillera podrían llegar a 70 km/h.