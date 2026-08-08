Las Diablas anticipan el debut tras primer amistoso de cara al Mundial: “Nos vamos a plantar de cara con quien sea”
Tras aterrizar en Países Bajos, la selección chilena de Hockey Césped cayó ante China, en su primer compromiso de preparación. Eso sí, la mente está puesta en el estreno, justamente contra las locales.
Las Diablas ya afinan los últimos detalles para su esperado debut en el Mundial de Hockey Césped, donde el próximo sábado 15 de agosto tendrán un durísimo desafío al enfrentar a Países Bajos, número uno del mundo y anfitrión del torneo.
Como parte de su puesta a punto en Ámsterdam, la selección chilena femenina sumó sus primeros minutos de rodaje en un encuentro amistoso ante China, el cual terminó en derrota pero sirvió para ajustar piezas de cara al estreno.
En ese marco, el entrenador Cristóbal Rodríguez abordó la preparación, destacando el balance en el choque con las asiáticas. “Hay sensaciones positivas y negativas. Obviamente hay puntos de mejora que podemos generar, pero creo que lo más importante era entrar en ritmo de juego con una de las mejores cuatro selecciones del mundo. La cancha era nueva para nosotros, donde la pelota rebota todavía rebota mucho y es un poco más pesada a lo que acostumbramos. Le falta un poco de agua, también. Todo ese tipo de adaptaciones son buenas para agarrarlas con equipos de este nivel. Por otro lado, había que sacarse el viaje de encima. Recién nos bajamos del avión ayer, llevamos menos de 24 horas en Países Bajos y ya metimos un partido de esta intensidad”, dijo.
El director técnico asegura que la caída sirve para realizar un diagnóstico antes del estreno. “Es solo aprendizaje. Hay que ver en los videos cuáles fueron los errores más comunes y cómo podemos resolverlos. Hay que seguir fomentando las cosas positivas, creo que el cuarto cuarto estuvo bastante bien y el juego con pelota, trabajamos presiones distintas. Estamos más enfocados en lo que queremos hacer en este campeonato, más que en este partido con China. Si jugábamos por los puntos, probablemente hubiésemos hecho algo más específico para ellas, pero estamos pensando en lo que tenemos que hacer contra Países Bajos, Japón y Australia”, adelantó.
En ese misma tónica se manifestó María Jesús Maldonado, quien también apunta a tener una buena participación con Chile en esta Copa del Mundo. “Fue un buen partido, obviamente soltamos el resultado porque es un duelo amistoso donde nos enfocamos en plasmar en la cancha lo que venimos entrenando. Nos acostumbramos a la cancha, a sentirla. Tenemos un gran objetivo en este Mundial, que es jugar con nuestras volantes y que se atrevan a recibir y jugar hacia adelante. Logramos hacerlo, aunque nos falta lograrlo en los 60 minutos de partido. Cada vez lo estamos haciendo más, construyendo lo que realmente queremos como Diablas”, aseguró.
La jugadora nacional, incluso, se envalentonó de cara al duelo con las anfitrionas. “Estamos muy entusiasmadas de jugar contra Países Bajos. No siempre se juega contra el primero del mundo, sobre todo en su casa. Queremos que empiece el torneo y nos vamos a plantar de cara con quien sea apenas parta el torneo. Es emoción pura y orgullo por lo que hemos logrado como equipo. Muy feliz de representar a Chile en un segundo Mundial”, cerró.
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