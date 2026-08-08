SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Las Diablas anticipan el debut tras primer amistoso de cara al Mundial: “Nos vamos a plantar de cara con quien sea”

    Tras aterrizar en Países Bajos, la selección chilena de Hockey Césped cayó ante China, en su primer compromiso de preparación. Eso sí, la mente está puesta en el estreno, justamente contra las locales.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Las Diablas en el partido amistoso ante China, en los días previos al debut en el Mundial de Hockey Césped. Foto: Chile Hockey. Barbara Gaete

    Las Diablas ya afinan los últimos detalles para su esperado debut en el Mundial de Hockey Césped, donde el próximo sábado 15 de agosto tendrán un durísimo desafío al enfrentar a Países Bajos, número uno del mundo y anfitrión del torneo.

    Como parte de su puesta a punto en Ámsterdam, la selección chilena femenina sumó sus primeros minutos de rodaje en un encuentro amistoso ante China, el cual terminó en derrota pero sirvió para ajustar piezas de cara al estreno.

    En ese marco, el entrenador Cristóbal Rodríguez abordó la preparación, destacando el balance en el choque con las asiáticas. “Hay sensaciones positivas y negativas. Obviamente hay puntos de mejora que podemos generar, pero creo que lo más importante era entrar en ritmo de juego con una de las mejores cuatro selecciones del mundo. La cancha era nueva para nosotros, donde la pelota rebota todavía rebota mucho y es un poco más pesada a lo que acostumbramos. Le falta un poco de agua, también. Todo ese tipo de adaptaciones son buenas para agarrarlas con equipos de este nivel. Por otro lado, había que sacarse el viaje de encima. Recién nos bajamos del avión ayer, llevamos menos de 24 horas en Países Bajos y ya metimos un partido de esta intensidad”, dijo.

    Las Diablas en el amistoso ante China. Foto: Chile Hockey. Barbara Gaete

    El director técnico asegura que la caída sirve para realizar un diagnóstico antes del estreno. “Es solo aprendizaje. Hay que ver en los videos cuáles fueron los errores más comunes y cómo podemos resolverlos. Hay que seguir fomentando las cosas positivas, creo que el cuarto cuarto estuvo bastante bien y el juego con pelota, trabajamos presiones distintas. Estamos más enfocados en lo que queremos hacer en este campeonato, más que en este partido con China. Si jugábamos por los puntos, probablemente hubiésemos hecho algo más específico para ellas, pero estamos pensando en lo que tenemos que hacer contra Países Bajos, Japón y Australia”, adelantó.

    En ese misma tónica se manifestó María Jesús Maldonado, quien también apunta a tener una buena participación con Chile en esta Copa del Mundo. “Fue un buen partido, obviamente soltamos el resultado porque es un duelo amistoso donde nos enfocamos en plasmar en la cancha lo que venimos entrenando. Nos acostumbramos a la cancha, a sentirla. Tenemos un gran objetivo en este Mundial, que es jugar con nuestras volantes y que se atrevan a recibir y jugar hacia adelante. Logramos hacerlo, aunque nos falta lograrlo en los 60 minutos de partido. Cada vez lo estamos haciendo más, construyendo lo que realmente queremos como Diablas”, aseguró.

    La jugadora nacional, incluso, se envalentonó de cara al duelo con las anfitrionas. “Estamos muy entusiasmadas de jugar contra Países Bajos. No siempre se juega contra el primero del mundo, sobre todo en su casa. Queremos que empiece el torneo y nos vamos a plantar de cara con quien sea apenas parta el torneo. Es emoción pura y orgullo por lo que hemos logrado como equipo. Muy feliz de representar a Chile en un segundo Mundial”, cerró.

    Lee también:

    Más sobre:Diablas MundialistasLas DiablasHockey CéspedPolideportivoMundial de Hockey CéspedCristóbal RodríguezMaría Jesús MaldonadoDiablas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Por qué la falta de sueño puede dañar más algunos cerebros, según una investigación

    Un ensayo clínico de dos años revela si tomar omega 3 logra prevenir el Alzheimer

    Ataque de hutíes contra puerto de Moca deja al menos siete fallecidos y 35 heridos en Yemen

    Incautan yate de bandera británica en Puerto Natales por infracciones aduaneras y migratorias

    Hong Kong registra 36,9 °C y alcanza su temperatura más alta desde 1884

    Netanyahu rechaza plan estadounidense para Gaza y exige desarme total de Hamas antes de retirar tropas

    Lo más leído

    1.
    Vozinha aborda su llegada a Colo Colo y un eventual retiro: “He hablado de parar, pero tengo que pensar con calma”

    Vozinha aborda su llegada a Colo Colo y un eventual retiro: “He hablado de parar, pero tengo que pensar con calma”

    2.
    “Jugaba descalzo con sus amigos del barrio”: viaje a los orígenes de Vozinha, la estrella mundial que revoluciona Colo Colo

    “Jugaba descalzo con sus amigos del barrio”: viaje a los orígenes de Vozinha, la estrella mundial que revoluciona Colo Colo

    3.
    Final de VAR: Coquimbo Unido evita la derrota en el clásico ante La Serena con un polémico gol en el epílogo

    Final de VAR: Coquimbo Unido evita la derrota en el clásico ante La Serena con un polémico gol en el epílogo

    4.
    La modestia pirata en Copa Libertadores: un mes de sueldo de Flamengo equivale a más de cuatro años del de Coquimbo

    La modestia pirata en Copa Libertadores: un mes de sueldo de Flamengo equivale a más de cuatro años del de Coquimbo

    5.
    Vozinha exporta a Colo Colo y a la Liga de Primera: TNT Sports transmitirá a los albos en Argentina, Brasil y México

    Vozinha exporta a Colo Colo y a la Liga de Primera: TNT Sports transmitirá a los albos en Argentina, Brasil y México

    6.
    Carlos Palacios rompe el silencio tras la investigación por narcotráfico en la que detuvieron a su suegro

    Carlos Palacios rompe el silencio tras la investigación por narcotráfico en la que detuvieron a su suegro

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Colo Colo en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este domingo 9 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este domingo 9 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Temblor hoy, domingo 9 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 9 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Colo Colo en TV y streaming
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Colo Colo en TV y streaming

    Incautan yate de bandera británica en Puerto Natales por infracciones aduaneras y migratorias

    Hong Kong registra 36,9 °C y alcanza su temperatura más alta desde 1884

    La frustrada venta de Sartor a Credicorp y otras historias desconocidas del escándalo financiero
    Negocios

    La frustrada venta de Sartor a Credicorp y otras historias desconocidas del escándalo financiero

    La fórmula Dussaillant para salvar a TVN

    Alejandra Cox: “A la Dirección del Trabajo hay que hacerle cirugía mayor. Tiene que ser una institución independiente”

    Por qué la falta de sueño puede dañar más algunos cerebros, según una investigación
    Tendencias

    Por qué la falta de sueño puede dañar más algunos cerebros, según una investigación

    Un ensayo clínico de dos años revela si tomar omega 3 logra prevenir el Alzheimer

    Científicos descubren cómo los músculos preservan sus células reparadoras: esto dice su investigación

    Fue tercero en el Mundial 2026: seleccionado de Inglaterra es acusado de agresión en Londres
    El Deportivo

    Fue tercero en el Mundial 2026: seleccionado de Inglaterra es acusado de agresión en Londres

    “Esfuerzo concertado y continuo para socavar al presidente”: la FIFA responde a los críticos de Infantino y defiende su gobernanza

    Las Guerreras Rojas ceden ante el poderío de Estados Unidos y acumulan su tercer tropiezo en el Mundial de Vóleibol Sub 17

    Take-Two califica de “inéditas” las reservas de Grand Theft Auto VI pero mantiene las cifras en secreto
    Tecnología

    Take-Two califica de “inéditas” las reservas de Grand Theft Auto VI pero mantiene las cifras en secreto

    Día del Niño: guía de regalos tech y de entretenimiento

    GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix

    Gillian Anderson: “Si no disfrutara tanto de mi trabajo, tal vez estaría retirada”
    Cultura y entretención

    Gillian Anderson: “Si no disfrutara tanto de mi trabajo, tal vez estaría retirada”

    Revolver, la difícil recepción del álbum que revolucionó a The Beatles

    Miguel Tapia: “Me han dicho que escriba un libro de Los Prisioneros, pero no tendría éxito: mi libro no tiraría mala onda”

    Ataque de hutíes contra puerto de Moca deja al menos siete fallecidos y 35 heridos en Yemen
    Mundo

    Ataque de hutíes contra puerto de Moca deja al menos siete fallecidos y 35 heridos en Yemen

    Hong Kong registra 36,9 °C y alcanza su temperatura más alta desde 1884

    Netanyahu rechaza plan estadounidense para Gaza y exige desarme total de Hamas antes de retirar tropas

    Píldora del día después en Chile: los miedos que nunca se cumplieron
    Paula

    Píldora del día después en Chile: los miedos que nunca se cumplieron

    ¿Es la menopausia? Lo que realmente hay detrás de la pérdida del deseo sexual de las mujeres

    Así son los infartos en las mujeres